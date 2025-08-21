पुलिसवाले ने की घटिया हरकत, महिला के घर तलाशी के दौरान चुराया अंडरवियर, वीडियो वायरल होने के बाद 4 महीने की हो गई जेल
Hindi Newsजरा हटके

पुलिसवाले ने की घटिया हरकत, महिला के घर तलाशी के दौरान चुराया अंडरवियर, वीडियो वायरल होने के बाद 4 महीने की हो गई जेल

Viral News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जहां ब्रिटेन का एक पुलिसकर्मी एक महिला के घर में चेकिंग करते वक्त उसका अंडरवियर चुरा लेता है. इसके बाद पुलिसकर्मी को सजा भी सुनाई जाती है. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:52 PM IST
पुलिसवाले ने की घटिया हरकत, महिला के घर तलाशी के दौरान चुराया अंडरवियर, वीडियो वायरल होने के बाद 4 महीने की हो गई जेल

Police stole a woman's underwear: हाल ही में ब्रिटेन में एक पुलिसवाले की शर्मनाक हरकत सामने आई है, जिसने पुलिस महकमे की छवि पर एक गहरा दाग लगाने का काम किया है. दरअसल एक पुलिसकर्मी ने महिला के घर चेकिंग के दौरान उसका अंडरवियर चुरा लिया. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. दरअसल घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था. जहां पुलिस वाले को 4 महीने जेल की भी सजा सुनाई गई. फिलहाल इस वीडियो पर लोगों ने जमकर कमेंट्स किए हैं. 

CCTV में कैद हुआ वीडियो
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक पुलिसकर्मी महिला के घर तलाशी ले रहा है. इस दौरान वह कई चीजों की तलाशी करते दिख रहा है. जहां उसके एक दराज में महिला का अंडरवियर मिलता है और वह उसे अपने पैंट के पीछे वाली जेब में रख लेता है. इसके बाद वह पुलिसकर्मी उस कमरे से बाहर निकल जाता है. 

क्या है पूरा मामला?
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना पुरानी है. हालांकि महिला ने इसका वीडियो हाल ही में जारी किया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि यह घटना सितंबर 2024 में हुई थी जब क गिरफ्तार महिला के घर की तलाशी हर्टफोर्डशायर पुलिस में कार्यरत जिलिंस्की ने की थी. जहां महिला ने वीडियो पोस्ट करते हुए बताया, '12 सितंबर 2024 को मेरे पति ने पुलिस अधिकारियों के लिए घर का दरवाजा खोला. फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, हथकड़ियां लगाई गईं, घर की तलाशी ली गई और एक झूठे आरोप के लिए हैटफील्ड पुलिस स्टेशन ले जाया गया और आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई.'

अंडरवियर की घटना का किया जिक्र
महिला ने सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई अंडरवियर की घटना का भी जिक्र किया. उन्होंने लिखा, 'जब मैं जेल में थी, मेरे घर की तलाशी ली गई और पीसी मार्सिन जिलिंस्की मेरे अंडरवियर की दराज में गए और मेरे अंडरवियर की एक जोड़ी चुनी जो उन्हें चाहिए थी और उन्हें अपनी पिछली जेब में रख लिया.' वहीं जब वीडियो पुलिस के पास पहुंचा तो जिलिंस्की ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था. इसके बाद कैम्ब्रिज क्राउन कोर्ट ने जिलिंस्की को 4 महीने की सजा सुना दी थी.

