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रील बनाने के लिए 3 साल तक गई कॉलेज, फूंके ₹37 लाख: 'इन्फ्लुएंसर डिग्री' लेकर निकली लड़की; वजह जानकर चकरा जाएगा सिर

आज के दौर में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर कमाई करने का सपना बहुत से नौजवान देखते हैं. लेकिन क्या इन्फ्लुएंसर बनने के लिए लाखों रुपये खर्च करके डिग्री लेना सही फैसला है? ब्रिटेन की 21 साल की डेस्टिनी मैकगोवन ने कंटेंट क्रिएशन की पढ़ाई पर करीब 37 लाख रुपये खर्च किए हैं. उनकी डिग्री की चर्चा अब सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 24, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Oct 24, 2026, 07:07 AM IST
रील बनाने के लिए 3 साल तक गई कॉलेज, फूंके ₹37 लाख: 'इन्फ्लुएंसर डिग्री' लेकर निकली लड़की; वजह जानकर चकरा जाएगा सिर
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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