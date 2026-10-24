रील बनाने के लिए 3 साल तक गई कॉलेज, फूंके ₹37 लाख: 'इन्फ्लुएंसर डिग्री' लेकर निकली लड़की; वजह जानकर चकरा जाएगा सिर

आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाना कई लोगों के लिए सिर्फ शौक नहीं, बल्कि कमाई का जरिया भी बन चुका है. कोई फैशन वीडियो बनाता है, तो कोई घूमने-फिरने, खाना बनाने या रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें साझा करता है. कुछ लोग इसी काम से अच्छी कमाई भी कर रहे हैं.
इसी बदलती दुनिया को देखते हुए ब्रिटेन की डेस्टिनी मैकगोवन ने कंटेंट क्रिएशन में डिग्री लेने का फैसला किया. उन्होंने नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से तीन साल का कोर्स किया. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस पढ़ाई पर उन्होंने करीब 30 हजार पाउंड यानी लगभग 37 लाख रुपये खर्च किए.
डेस्टिनी ने बताया कि उन्होंने जिस कोर्स को चुना, उसका मकसद सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाना सिखाना नहीं है. इसमें सोशल मीडिया को एक प्रोफेशन की तरह समझने और उससे जुड़े काम सीखने पर जोर दिया जाता है. कोर्स के दौरान छात्रों को वीडियो एडिटिंग, दर्शकों तक अपने काम को पहुंचाने, कॉपीराइट के नियमों और ब्रांड के साथ काम करने जैसी चीजें सिखाई जाती हैं. उन्हें यह भी समझाया जाता है कि कंपनियों से स्पॉन्सरशिप के लिए कैसे संपर्क करना है और अपने कंटेंट को ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाना है. इसका मतलब यहां केवल वीडियो रिकॉर्ड करने की बात नहीं होती, बल्कि यह भी सिखाया जाता है कि सोशल मीडिया पर काम को एक बिजनेस की तरह कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है.
डेस्टिनी का कहना है कि वह हमेशा से अपना कारोबार शुरू करना चाहती थीं. उनके लिए यह कोर्स सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनने का जरिया नहीं था, बल्कि ऐसे हुनर सीखने का मौका था, जिनका इस्तेमाल वह आगे भी कर सकती हैं. उनके अनुसार, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्हें प्रोफेशनल स्टूडियो के उपकरण इस्तेमाल करने और अपने काम पर सही सुझाव पाने के साथ दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स से मिलने का मौका मिला. डेस्टिनी ने यह भी बताया कि यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित कार्यक्रमों और पैनल चर्चाओं के जरिए उनकी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई, जिन तक पहुंचने में किसी को पांच से दस साल तक लग सकते हैं. उनके लिए यह नेटवर्क भी कोर्स का एक अहम हिस्सा रहा.
पढ़ाई पूरी करने के बाद डेस्टिनी सोशल मीडिया पर फैशन से जुड़े वीडियो पोस्ट करती हैं. इसके अलावा, वह दूसरे लोगों और कंपनियों के लिए भी वीडियो बनाती हैं. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें टिकटॉक पर लाइव सेलिंग होस्ट के तौर पर भी काम मिला है, जहां वह दर्शकों को प्रोडक्ट दिखाती हैं और उनके बारे में बताती हैं. डेस्टिनी ने माना कि वह अब कमाई कर रही हैं. हालांकि, उन्होंने अभी तक यह खुलासा नहीं किया कि वह इससे कितने पैसे कमा लेती हैं. इसलिए यह साफ नहीं है कि उनकी कमाई से अब तक पढ़ाई पर खर्च किए गए पूरे पैसे की भरपाई हुई है या नहीं.
डेस्टिनी की डिग्री की बात सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने उनकी कोशिश की तारीफ की, तो कई यूजर्स ने सवाल किया कि जब वीडियो एडिटिंग और कंटेंट बनाने की जानकारी इंटरनेट पर मुफ्त या कम पैसे में मिल सकती है, तो इसके लिए लाखों रुपये खर्च करने की क्या जरूरत है. आलोचना करने वालों का कहना है कि सोशल मीडिया की दुनिया तेजी से बदलती है. आज जिस तरह के वीडियो चल रहे हैं, जरूरी नहीं कि कुछ समय बाद भी वही ट्रेंड बना रहे. प्लेटफॉर्म के नियम और दर्शकों की पसंद बदलने से कंटेंट बनाने के तरीके भी बदल जाते हैं. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर सफलता सिर्फ पढ़ाई से तय नहीं होती. नए आइडिया, मेहनत, लोगों से जुड़ने का तरीका और किस्मत भी इसमें भूमिका निभाते हैं.
डेस्टिनी की कहानी के बहाने एक बड़ा सवाल सामने आया है. क्या कंटेंट क्रिएशन जैसे क्षेत्र में डिग्री लेना जरूरी है या फिर इसे ऑनलाइन सीखकर भी करियर बनाया जा सकता है? इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है. कुछ लोगों को क्लासरूम में सीखने, प्रोफेशनल गैजेट्स इस्तेमाल करने और एक्सपर्ट से फीडबैक लेने का फायदा मिल सकता है. वहीं, कुछ लोग मोबाइल, ऑनलाइन ट्यूटोरियल और लगातार प्रैक्टिस के सहारे भी अपनी पहचान बना सकते हैं. यह भी जरूरी है कि कोई महंगा कोर्स चुनने से पहले उसकी फीस, पढ़ाई में मिलने वाली सुविधाओं, नौकरी या काम के अवसरों और अपनी आर्थिक स्थिति को समझे. केवल डिग्री लेने से सोशल मीडिया पर सफलता की गारंटी नहीं मिलती.