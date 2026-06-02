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Hindi Newsजरा हटकेदांतों से चबाकर खा जाती है पैरों के नाखून! 26 साल से इस घिनौनी लत की शिकार है महिला; बेटी को भी नहीं छोड़ा

दांतों से चबाकर खा जाती है पैरों के नाखून! 26 साल से इस घिनौनी लत की शिकार है महिला; बेटी को भी नहीं छोड़ा

Woman Strange Addiction Eats Her Own Toenails: अमेरिका की एक महिला ने टीएलसी टीवी के शो 'माई स्ट्रेंज एडिक्शन' में खुलासा किया कि उसे पिछले 26 सालों से पैरों के नाखून खाने की लत है. हैरानी की बात यह है कि जब उसके अपने नाखून खत्म हो जाते हैं, तो वह अपनी बेटी के पैरों के नाखून भी चबा जाती है. इस अजीब आदत को लेकर अब सोशल मीडिया पर भी जमकर चर्चा हो रही है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jun 03, 2026, 06:23 AM IST
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Image credit: instagram/@strangestaddictions_
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Woman Strange Addiction Eats Her Own Toenails: आपने अब तक गर्मागर्म पिज्जा, बर्गर या चिप्स खाने की आदत के बारे में तो सुना ही होगा. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति अपने ही पैरों के नाखून खाने की आदत से मजबूर है, तो क्या आपको यकीन होगा. आपको ही नहीं, यह सुनकर हर किसी को बहुत अजीब लगेगा. लेकिन अमेरिका की रहने वाली एक महिला ने अपनी ऐसी ही अजीब आदत का खुलासा किया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

टीएलसी चैनल के मशहूर शो 'माई स्ट्रेंज एडिक्शन' में दिखाई गई इस महिला का नाम जेनी है. जेनी ने बताया कि उसे पिछले 26 सालों से पैरों के नाखून चबाने और खाने की लत है. यह आदत अब इतनी बढ़ चुकी है कि वह इसे छोड़ नहीं पा रही है. उसकी कहानी सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

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बचपन की आदत बन गई बड़ी परेशानी

जेनी ने बताया कि बचपन में उसे हाथों के नाखून चबाने की आदत थी. शुरुआत में यह एक सामान्य आदत की तरह लगती थी, लेकिन धीरे-धीरे यह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई. समय बीतने के साथ उसने हाथों के बजाय पैरों के नाखून चबाने शुरू कर दिए. महिला का कहना है कि उसे नाखून चबाने से एक अलग तरह की संतुष्टि महसूस होती है. यही वजह है कि वह इस आदत को चाहकर भी छोड़ नहीं पा रही है. अब यह सिर्फ आदत नहीं, बल्कि एक तरह की लत बन चुकी है.

अपने साथ पर्स में रखती है नाखूनों का स्टॉक

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जेनी अपने पर्स में कटे हुए नाखूनों का स्टॉक भी रखती है. जब भी उसे नाखून चबाने की इच्छा होती है, वह पर्स से नाखून निकालकर खाने लगती है. शो में उसने बताया कि कई बार वह घर से बाहर भी नाखून साथ लेकर जाती है, जिससे जरूरत पड़ने पर उन्हें खा सके. उसकी यह बात सुनकर शो के एक्सपर्ट्स और दर्शक दोनों हैरान रह गए.

बेटी के नाखून भी चबा जाती है महिला

जेनी की इस आदत का असर अब उसके परिवार पर भी पड़ने लगा है. महिला ने स्वीकार किया कि जब उसके अपने पैरों के नाखून चबाने लायक नहीं बचते, तब वह अपनी बेटी के पैरों के नाखून चबाने लगती है. उसकी बेटी ने भी शो में बताया कि उसे अपनी मां की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं है. वह कई बार उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेनी खुद को नियंत्रित नहीं कर पाती. परिवार के अन्य सदस्य भी इस वजह से काफी परेशान रहते हैं.

डॉक्टरों ने बताया स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा

एक्सपर्ट्स का कहना है कि नाखून खाना सिर्फ एक अजीब आदत नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है. क्योंकि पैरों के नाखूनों में बैक्टीरिया, फंगस और कई तरह के कीटाणु मौजूद होते हैं. ऐसे में अगर ये शरीर के अंदर पहुंच जाएं, तो पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. इसके अलावा मुंह, दांत और मसूड़ों को भी नुकसान पहुंच सकता है. डॉक्टरों ने जेनी को कई बार इस आदत को छोड़ने की सलाह दी, लेकिन अब तक उसे पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई है.

क्या है इस आदत के पीछे की वजह?

मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टरों के अनुसार, इस तरह की आदत को बॉडी फोकस्ड रिपीटिटिव बिहेवियर (BFRB) की श्रेणी में रखा जाता है. इसमें व्यक्ति बार-बार अपने नाखून, बाल या त्वचा को चबाने या नुकसान पहुंचाने लगता है. ऐसी आदतें अक्सर तनाव, चिंता, मानसिक दबाव या किसी भावनात्मक कारण से आ जाती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि समय रहते इलाज और काउंसलिंग की मदद ली जाए, तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है. लेकिन अगर आप लंबे समय तक इसके आदी हो जाएं, तो इससे छुटकारा पाना आसान नहीं रहता.

लोगों को चौंका रही है जेनी की कहानी

जेनी की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग हैरानी जता रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे अब तक की सबसे अजीब लत बताया, जबकि कुछ लोगों ने महिला के लिए सहानुभूति भी जताई. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी आदतों को मजाक में लेने के बजाय गंभीरता से समझना चाहिए, क्योंकि कई बार इनके पीछे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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