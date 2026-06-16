Woman Addicted of Eating Baby Powder: दुनिया में हर इंसान की पसंद और आदतें अलग-अलग होती हैं. यहां एक से बढ़कर एक लोग हैं, जो कुछ ऐसी चीजें भी खा जाते हैं, जिनके बारे में हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. कई लोगों को खाने-पीने की ऐसी चीजें पसंद होती हैं, जिनके बारे में सुनकर आम लोग हैरान रह जाते हैं. लेकिन ब्रिटेन की रहने वाली लिसा एंडरसन की आदत ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
44 साल की लिसा को बेबी पाउडर खाने की ऐसी लत लग चुकी है, जिससे वह पिछले 15 साल से परेशान हैं. उनका दावा है कि वह रोजाना एक पूरा डिब्बा बेबी पाउडर खा जाती हैं. धीरे-धीरे यह उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है और अब इसे छोड़ना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है.
लिसा एंडरसन पांच बच्चों की मां हैं. ब्रिटिश समाचार एजेंसी SWNS को उन्होंने बताया था कि उनकी यह आदत उनके सबसे छोटे बेटे के जन्म के कुछ समय बाद शुरू हुई थी. जब वह अपने बच्चे को नहलाने के बाद उसके शरीर पर बेबी पाउडर लगा रही थीं, तभी अचानक उन्हें उसे चखने का मन हुआ. शुरुआत में उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा पाउडर खाया, लेकिन धीरे-धीरे यह एक आदत बन गई. लिसा के मुताबिक, उन्हें खुद भी नहीं पता चला कि कब यह छोटी सी बात एक गंभीर लत में बदल गई. अब हालत यह है कि वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती हैं.
लिसा बताती हैं कि उनकी पूरी दिनचर्या अब बेबी पाउडर के आसपास घूमती है. वह हर करीब 30 मिनट में थोड़ा-थोड़ा पाउडर खाती रहती हैं. कई बार वह छिपकर पाउडर खाती हैं, जिससे परिवार के लोगों को पता न चले. रात में भी कई बार उनकी नींद खुल जाती है और उन्हें पाउडर खाने की इच्छा होने लगती है. लिसा के अनुसार, अगर वह लंबे समय तक पाउडर नहीं खाती हैं तो उन्हें बेचैनी, घबराहट और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है. यही वजह है कि वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रही हैं. SWNS की रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर अपनी तलब मिटाने के लिए वह पुदीने की गोलियां चबाती हैं.
इस आदत का असर लिसा के खान-पान पर भी पड़ा है. वह बताती हैं कि कई बार वह सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना तक छोड़ देती हैं. उनका कहना है कि अब वह ज्यादातर रात में ही खाना खाती हैं, जबकि दिन का काफी हिस्सा बेबी पाउडर खाने में निकल जाता है. बाहर जाने के दौरान भी उन्हें अपनी इस आदत को संभालना पड़ता है. वह कई बार मिंट्स का सहारा लेती हैं, जिससे किसी को उनके मुंह से पाउडर की गंध महसूस न हो.
लिसा ने बताया कि पिछले 15 सालों में वह बेबी पाउडर खरीदने पर करीब 8 हजार पाउंड यानी लगभग 10 लाख रुपये खर्च कर चुकी हैं. शुरुआत में वह सिर्फ एक खास ब्रांड का बेबी पाउडर खाती थीं, लेकिन अब कोई भी ब्रांड मिल जाए तो वह इस्तेमाल कर लेती हैं. उनका कहना है कि यह आदत सिर्फ पैसों की बर्बादी नहीं कर रही, बल्कि उनकी जिंदगी पर भी असर डाल रही है.
एक्सपर्ट्स के अनुसार, लिसा की इस आदत को Pica नाम के डिसऑर्डर से जोड़ा जा सकता है. Pica एक तरह की खाने से जुड़ी समस्या है, जिसमें व्यक्ति को ऐसी चीजें खाने की इच्छा होने लगती है, जो सामान्य रूप से खाने वाली चीजें नहीं होतीं. इसमें लोग मिट्टी, चॉक, कागज, बाल या पाउडर जैसी चीजें खाने लगते हैं. डॉक्टरों का मानना है कि यह समस्या कई बार शरीर में पोषण की कमी, खासकर आयरन की कमी, तनाव या कुछ मानसिक कारणों से भी जुड़ी हो सकती है. लगातार बेबी पाउडर खाने से शरीर को नुकसान पहुंचने का खतरा भी रहता है. बेबी पाउडर में मौजूद कुछ तत्व पेट, फेफड़ों और स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं.
लिसा का कहना है कि वह इस आदत से परेशान हो चुकी हैं और इससे बाहर निकलना चाहती हैं. उन्होंने समाचार चैनल को बताया कि एक बार उन्होंने दो दिन तक पाउडर खाने से खुद को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस दौरान उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हुई. बेचैनी और तनाव की वजह से वह दोबारा इस आदत में लौट आईं. परिवार वाले भी अब उनकी इस आदत को लेकर चिंतित हैं. हालांकि, लिसा को उम्मीद है कि सही मदद और इलाज से वह धीरे-धीरे इस लत से छुटकारा पा सकती हैं.
सोशल मीडिया पर लिसा की कहानी सामने आने के बाद लोग हैरान हैं. कई लोगों ने कहा कि इंसान की आदतें कितनी अलग हो सकती हैं, इसका यह एक उदाहरण है. वहीं कुछ लोगों ने लिसा के लिए चिंता जताई और कहा कि ऐसी आदतों को सिर्फ मजाक की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसके पीछे की वजह को समझना जरूरी है. लिसा की कहानी यह बताती है कि कई बार कोई छोटी सी शुरुआत कब गंभीर समस्या बन जाती है, इसका पता भी नहीं चलता. ऐसे में समय रहते मदद लेना बेहद जरूरी होता है.
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