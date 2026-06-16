एक्सपर्ट्स के अनुसार, लिसा की इस आदत को Pica नाम के डिसऑर्डर से जोड़ा जा सकता है. Pica एक तरह की खाने से जुड़ी समस्या है, जिसमें व्यक्ति को ऐसी चीजें खाने की इच्छा होने लगती है, जो सामान्य रूप से खाने वाली चीजें नहीं होतीं. इसमें लोग मिट्टी, चॉक, कागज, बाल या पाउडर जैसी चीजें खाने लगते हैं. डॉक्टरों का मानना है कि यह समस्या कई बार शरीर में पोषण की कमी, खासकर आयरन की कमी, तनाव या कुछ मानसिक कारणों से भी जुड़ी हो सकती है. लगातार बेबी पाउडर खाने से शरीर को नुकसान पहुंचने का खतरा भी रहता है. बेबी पाउडर में मौजूद कुछ तत्व पेट, फेफड़ों और स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं.