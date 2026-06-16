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हर रोज 'बेबी पाउडर' की पूरी बोतल खा जाती है ये महिला; 15 साल में फूंक दिए 10 लाख, डॉक्टरों ने पकड़ लिया सिर

Woman Addicted of Eating Baby Powder: ब्रिटेन की 44 साल की लिसा एंडरसन को एक ऐसी आदत है, जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. लिसा पिछले 15 साल से रोजाना बेबी पाउडर खा रही हैं. वह हर दिन करीब 200 ग्राम का एक पूरा डिब्बा खत्म कर देती हैं. इस आदत पर वह अब तक करीब 10 लाख रुपये खर्च कर चुकी हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 16, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:20 AM IST
हर रोज 'बेबी पाउडर' की पूरी बोतल खा जाती है ये महिला; 15 साल में फूंक दिए 10 लाख, डॉक्टरों ने पकड़ लिया सिर
Image Credit: Image credit: instagram/@oddlynews

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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