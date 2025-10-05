Advertisement
trendingNow12948369
Hindi Newsजरा हटके

महिला ने भूत से की शादी, फिर सालभर बाद दिया तलाक; अब भी करती है आत्माओं से बातें, लड़की के विचित्र दावे सुन रह जाएंगे हैरान

Woman married ghost UK: इंग्लैंड की ब्रोकार्डे ने भूत से शादी की थी और सालभर बाद तलाक लिया। वह अब भी 100 से अधिक आत्माओं से संपर्क करती हैं. कुछ आत्माएं उनके साथ सुपरमार्केट तक जाती हैं. ब्रोकार्डे का कहना है कि हर आत्मा की अलग कहानी और व्यक्तित्व होता है, कुछ मूर्ख और कुछ शरारती.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 05, 2025, 08:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिला ने भूत से की शादी, फिर सालभर बाद दिया तलाक; अब भी करती है आत्माओं से बातें, लड़की के विचित्र दावे सुन रह जाएंगे हैरान

Viral News: आज के दौर में जहां लोग भूत-प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानते हैं, वहीं इंग्लैंड की एक महिला के दावे ने सबको हैरान कर दिया है. ऑक्सफोर्डशायर में रहने वाली ब्रोकार्डे नाम की यह महिला खुद को सिंगर और पारानॉर्मल रिसर्चर बताती हैं. उनका दावा है कि उन्होंने एक विक्टोरियन सैनिक के भूत से शादी की थी और बाद में तलाक भी लिया. इतना ही नहीं, ब्रोकार्डे का कहना है कि अब तक वह 100 से ज्यादा आत्माओं से बात कर चुकी हैं और आज भी कई आत्माएं उनके संपर्क में रहती हैं.

ब्रोकार्डे ने दावा किया कि उन्होंने एक विक्टोरियन सैनिक एडवर्डो के भूत से शादी की थी. यह शादी उन्होंने एक भूत-प्रेत भगाने की प्रक्रिया से पूरी की थी. हालांकि, शादी के बाद मतभेद बढ़े और उन्होंने तलाक ले लिया. महिला का कहना है कि उनकी जिंदगी आत्माओं से घिरी रहती है. वह बताती हैं कि कुछ आत्माएं उनके साथ सुपरमार्केट तक चली जाती हैं और वहां मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं. उनका कहना है कि आत्माओं से बातचीत करना अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है.

ये भी पढ़ें; कैसे एक किसान की बेटी बनी 'मौत की सौदागर'? इस क्रूर रानी ने सिर्फ एक सड़क के लिए 10,000 लोगों को मरवा डाला

Add Zee News as a Preferred Source

भूतों के किस्से और अजीबोगरीब हरकतें

42 वर्षीय ब्रोकार्डे गायिका भी हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 1.93 लाख फॉलोअर्स हैं. उन्होंने बताया कि कई बार उनके सामने अजीब भूत आते हैं, जिनमें से एक शराबी खनिक था. यह आत्मा अपने जीवनकाल में जिस तरह की हरकतें करता था, मरने के बाद भी वैसा ही बर्ताव करता है. वह बार-बार लोगों को डराने की कोशिश करता है. ब्रोकार्डे कहती हैं कि कुछ आत्माएं मूर्खतापूर्ण हरकतें करती हैं और बिल्कुल जीवित इंसानों जैसी परेशानियां खड़ी करती हैं.

आत्माओं का दर्द और घरों से लगाव

ब्रोकार्डे के अनुसार, आत्माएं भी जीवित लोगों की तरह अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं. कई आत्माएं अपने प्रियजनों के लिए रोती-कराहती हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि आत्माएं कई बार उन घरों में रहने लगती हैं, जहां किसी को दफनाया गया था. जब वहां नया निर्माण होता है, तो वे आत्माएं उस स्थान को छोड़ नहीं पातीं. ब्रोकार्डे के मुताबिक आत्माएं भी इंसानों की तरह अपनी कहानियां और व्यक्तित्व रखती हैं, जिनसे संवाद का तरीका अलग-अलग होता है.

दुनिया भर में करती हैं यात्राएं

ब्रोकार्डे बताती हैं कि वह अक्सर दुनिया भर में भूतिया स्थानों की खोज करती हैं. उन्होंने कहा कि लोग मानते हैं कि आत्माएं परिपूर्ण होती हैं, लेकिन उन्होंने कई आत्माओं को टूटा-फूटा और विकृत रूप में भी देखा है. उन्हें ऐसे घर डरावने से ज्यादा दिलचस्प लगते हैं. उनका मानना है कि हर आत्मा की अलग पहचान होती है और वे अपने जीवन की तरह ही मृत्यु के बाद भी वैसा ही बर्ताव जारी रखती हैं. ब्रोकार्डे कहती हैं कि उनके अनुभवों ने उन्हें आत्माओं की अनोखी दुनिया से जोड़ दिया है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Woman married ghost UKSinger Brocarde ghost husbandParanormal researcher marries spirit

Trending news

इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
;