जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का डांस वीडियो हुआ वायरल

Ukraine Russia War: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) की इस समय दुनिया भर में चर्चा हो रही है. वास्तव में जेलेंस्की के तमाम प्रयासों के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया. हालांकि, इन कठिन समय के दौरान भी, रूस के खिलाफ बड़े साहस और दृढ़ता से लड़ने वाले जेलेंस्की दुनिया भर में लोकप्रिय हो गए हैं. जेलेंस्की के व्यक्तित्व से लोग इतने प्रभावित हैं कि सोशल मीडिया पर हर कोई उनकी सराहना कर रहा है. यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान जेलेंस्की का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वह एक महिला के साथ डांस कर रहे थे.

राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के इस वीडियो को अब तक 48 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बनने से पहले एक कॉमेडियन थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वोलोडिमिर जेलेंस्की का वायरल वीडियो 2006 का है. जब उन्होंने एक डांस रियलिटी शो में हिस्सा लिया था. उस समय वह यूक्रेन के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थे. वोलोडिमिर जेलेंस्की ने न केवल रियलिटी शो 'डांसिंग विद द स्टार्स' में भाग लिया, बल्कि शो के विजेता भी बने. वायरल हो रहे वीडियो में आप वोलोडिमिर जेलेंस्की को अपने को-स्टार के साथ डांस करते हुए देख सकते हैं.

देखें वीडियो-

so apparently Zelenskyy won the Ukrainian version of Dancing with the Stars in 2006 and the tape is even better than whatever you're imagining pic.twitter.com/L1gnKD2ISr

— Kat Abu (@abughazalehkat) February 27, 2022