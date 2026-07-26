/भारत और यूक्रेन के गृहप्रवेश में कितना अंतर? महिला ने बताया दोनों देशों की परंपराओं का फर्क, वीडियो देख गदगद हुए लोग

सैंड्रा की पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. बड़ी संख्या में लोगों ने कमेंट कर भारत की गृह प्रवेश परंपराओं के बारे में बताया. कई यूजर्स ने कहा कि भारतीय संस्कृति में घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि परिवार की ऊर्जा और भावनाओं से जुड़ी जगह माना जाता है. कुछ लोगों ने बताया कि अलग-अलग राज्यों में गृह प्रवेश की रस्में भी अलग होती हैं. एक यूजर ने लिखा कि भारतीय परिवारों के लिए घर मिलना भगवान के आशीर्वाद जैसा होता है, इसलिए सबसे पहले पूजा की जाती है. वहीं, कुछ लोगों ने हवन, मंत्रोच्चार और प्रसाद जैसी परंपराओं के बारे में भी जानकारी शेयर की. दक्षिण भारत के कुछ यूजर्स ने बताया कि वहां गृह प्रवेश के दौरान कई खास रस्में निभाई जाती हैं, जैसे नए बर्तन में दूध उबालना, वास्तु पूजा और अन्य धार्मिक कार्यक्रम.