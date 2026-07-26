/भारत और यूक्रेन के गृहप्रवेश में कितना अंतर? महिला ने बताया दोनों देशों की परंपराओं का फर्क, वीडियो देख गदगद हुए लोग

नई जगह जाना और अपना घर खरीदना हर किसी के लिए खास पल होता है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोग इस खुशी को अपने-अपने तरीके से मनाते हैं. लेकिन भारत की हाउसवार्मिंग यानी गृह प्रवेश की परंपरा ने एक यूक्रेनी महिला का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
यूक्रेन की रहने वाली कंटेंट क्रिएटर सैंड्रा ऑन ने सोशल मीडिया पर भारत और यूरोप के हाउसवार्मिंग समारोह (गृह प्रवेश समारोह) के बीच का अंतर बताया. उन्होंने कहा कि भारत आने से पहले उन्हें लगता था कि दुनिया के हर देश में नए घर की पार्टी लगभग एक जैसी ही होती होगी. लेकिन जब उन्होंने भारत में एक गृह प्रवेश कार्यक्रम देखा तो उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया. सैंड्रा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्हें लगा था कि नया घर खरीदने के बाद लोग परिवार और दोस्तों को बुलाते हैं, खाना खाते हैं, घर दिखाते हैं और फिर पार्टी खत्म हो जाती है. लेकिन भारत में उन्होंने जो देखा, वह उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था.
सैंड्रा ने बताया कि यूरोप में आमतौर पर गृह प्रवेश पार्टी शाम के समय शुरू होती है. लोग शाम को नए घर पहुंचते हैं, साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं और घर की तारीफ करते हैं. कई जगह लोग ड्रिंक और म्यूजिक के साथ इस खास दिन को सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन भारत में उन्होंने देखा कि गृह प्रवेश का कार्यक्रम सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाता है. उन्होंने बताया कि यहां कई परिवार सुबह 6 बजे से ही पूजा और धार्मिक रस्मों की तैयारी शुरू कर देते हैं. सैंड्रा के मुताबिक, भारत में सबसे पहले नए घर को शुभ बनाने और भगवान का आशीर्वाद लेने पर ध्यान दिया जाता है. परिवार पंडितों को बुलाते हैं, पूजा कराते हैं और घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं.
सैंड्रा ने बताया कि भारत में गृह प्रवेश का मुख्य मकसद सिर्फ पार्टी करना नहीं होता, बल्कि नए घर के लिए आभार जताना होता है. पूजा खत्म होने के बाद ही बाकी कार्यक्रम शुरू होते हैं. उन्होंने बताया कि कई जगहों पर पूजा के बाद भजन, मंत्र और धार्मिक गीतों का आयोजन होता है. इसके बाद परिवार और रिश्तेदार साथ बैठकर खाना खाते हैं. धीरे-धीरे माहौल एक पारंपरिक समारोह से बदलकर खुशी भरी पार्टी जैसा हो जाता है. सैंड्रा को सबसे ज्यादा यह बात पसंद आई कि भारत में घर को सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं माना जाता. लोगों के लिए घर एक ऐसी जगह होती है, जहां परिवार अपने भविष्य की यादें बनाता है.
सैंड्रा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि भारत की हाउसवार्मिंग परंपरा में सबसे खास बात रस्में नहीं, बल्कि उनकी भावना है. उन्होंने कहा कि यहां जश्न की शुरुआत आभार और आशीर्वाद से होती है. उन्होंने बताया कि भारत में लोग नए घर को लेकर सिर्फ उत्साहित नहीं होते, बल्कि उस घर के लिए भगवान को धन्यवाद भी देते हैं. यही सोच उन्हें काफी खूबसूरत लगी. सैंड्रा ने कहा कि यूरोप में भी लोग नए घर की खुशी मनाते हैं, लेकिन भारत में इस खुशी के साथ भावनात्मक जुड़ाव और आध्यात्मिक सोच ज्यादा दिखाई देती है.
सैंड्रा की पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. बड़ी संख्या में लोगों ने कमेंट कर भारत की गृह प्रवेश परंपराओं के बारे में बताया. कई यूजर्स ने कहा कि भारतीय संस्कृति में घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि परिवार की ऊर्जा और भावनाओं से जुड़ी जगह माना जाता है. कुछ लोगों ने बताया कि अलग-अलग राज्यों में गृह प्रवेश की रस्में भी अलग होती हैं. एक यूजर ने लिखा कि भारतीय परिवारों के लिए घर मिलना भगवान के आशीर्वाद जैसा होता है, इसलिए सबसे पहले पूजा की जाती है. वहीं, कुछ लोगों ने हवन, मंत्रोच्चार और प्रसाद जैसी परंपराओं के बारे में भी जानकारी शेयर की. दक्षिण भारत के कुछ यूजर्स ने बताया कि वहां गृह प्रवेश के दौरान कई खास रस्में निभाई जाती हैं, जैसे नए बर्तन में दूध उबालना, वास्तु पूजा और अन्य धार्मिक कार्यक्रम.
भारत की गृह प्रवेश परंपरा सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह परिवार, रिश्तों और नई शुरुआत का प्रतीक भी है. यही वजह है कि विदेशी लोगों को भी यह परंपरा आकर्षित करती है. सैंड्रा की कहानी दिखाती है कि दुनिया के अलग-अलग देशों में खुशियां मनाने के तरीके भले ही अलग हों, लेकिन परिवार और नई शुरुआत की भावना हर जगह एक जैसी होती है. भारत में जहां घर में कदम रखने से पहले शुभकामनाएं और आशीर्वाद लिया जाता है, वहीं यूरोप में इसे दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के मौके के रूप में देखा जाता है. यही सांस्कृतिक अंतर भारत की परंपराओं को दुनिया के सामने खास बनाता है.
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