घर में घुसे रूसी सैनिक तो बुजुर्ग कपल ने किया ऐसा खौफनाक काम, कुत्ते ने भी सिखाया सबक

यूक्रेन में रूसी हमला तीन सप्ताह से अधिक समय के बाद भी जारी है और लाखों लोग अपने देश को छोड़कर भाग गए हैं. हालांकि, कई लोगों ने अभी भी अपने घरों को नहीं छोड़ा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रूसी सैनिकों ने एक बुजुर्ग कपल की संपत्ति में सेंध लगाई. कपल निडर होकर सशस्त्र सैनिकों के सामने खड़े हुए और वापस वहां से खदेड़ दिया. यहां तक कि कीव में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने कपल की बहादुरी के लिए प्रशंसा की. यूएस एंबेसी ने वीडियो को ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आज हम इस बुजुर्ग दंपत्ति को सलाम करते हैं, जो तीन रूसी सैनिकों के सामने खड़े हुए.' कैप्शन के साथ उन्होंने #UkrainianHeroes हैशटैग का यूज किया.

कपल के घर में मौजूद सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता कि तीन सशस्त्र रूसी सैनिक घर के अंदर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं. सभी रूसी सैनिक गेट खोलते हैं और अपने हथियारों के साथ आगे बढ़ते हैं. वहीं जब घर के बाहर मौजूद कुत्ता उनपर भौंकना शुरू कर देता है. घटना के वक्त कई आवाजें सुनी जा सकती हैं, उसके बाद तेज गोली चलने की भी आवाज आती है. फिर, वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कपल की प्रॉपर्टी के अंदर तनावपूर्ण मुठभेड़ हुई. नीला स्वेटर व काली पैंट पहने एक बुजुर्ग आदमी और गुलाबी टोपी व नीले कोट में एक महिला बाहर कदम रखती है और सैनिकों का सामना करती है.

#UkrainianHeroes: Today we salute this elderly couple, who stood up to three Russian soldiers. pic.twitter.com/GG7lZ8cfqx

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 11, 2022