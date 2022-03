यूक्रेनी महिला ने रूसी टैंक के अंदर जाकर किया ऐसा खतरनाक काम, यकीन नहीं कर पाएंगे आप

Russia Ukraine War: रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी जारी कर रखी है. रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के और करीब पहुंच गई है और करीब 40 मील के काफिले में रूस के टैंक और अन्य सैन्य वाहन कूच कर रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो देखने को मिल रहे हैं. यूक्रेन के नागरिक भी इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं. कुछ नागरिक ऐसे भी हैं, जो खाली पड़े रूसी मिलिट्री टैंक के अंदर घुसने के बाद उसे चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं. ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने ऐसा वीडियो बनाया, जिसपर आप भरोसा नहीं कर पाएंगे.

एक महिला ने टिकटॉक पर वीडियो (Tiktok) डालने के साथ दावा किया है कि वह खाली पड़े एक रूसी मिलिट्री टैंक (Russian Military Vehicles) के अंदर घुसी और फिर उसे चलाना सीखा. इतना ही नहीं, उसने एक वीडियो बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह एक मिलिट्री टैंक में घुसती है और अपनी ही भाषा में टैंक को स्टार्ट करना, गियर चेंज करना और चलाने के बारे में बता रही है. कुछ ही सेकंड का यह वीडियो ट्विटर पर @PSFAERO हैंडल द्वारा शेयर किया गया है. हालांकि, जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

