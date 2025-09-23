यूक्रेन से इंडिया रहने आई खूबसूरत लड़की ने काले करवाए बाल, पहनने लगी शूट-सलवार! बोली- मेरी जिंदगी तो...
यूक्रेन से इंडिया रहने आई खूबसूरत लड़की ने काले करवाए बाल, पहनने लगी शूट-सलवार! बोली- मेरी जिंदगी तो...

भारत और विदेश के रिश्तों में अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि सांस्कृतिक फर्क जिंदगी पर कितना असर डालता है. एक ऐसी ही कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:07 AM IST
यूक्रेन से इंडिया रहने आई खूबसूरत लड़की ने काले करवाए बाल, पहनने लगी शूट-सलवार! बोली- मेरी जिंदगी तो...

Ukrainian Woman In India: भारत और विदेश के रिश्तों में अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि सांस्कृतिक फर्क जिंदगी पर कितना असर डालता है. एक ऐसी ही कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इसमें एक यूक्रेनी महिला विक्टोरिया चक्रवर्ती ने बताया कि भारतीय शख्स से शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या तीन बड़े बदलाव आए और कैसे उन्होंने खुद को भारतीय रंग में ढाल लिया.

क्या है विक्टोरिया की कहानी?

विक्टोरिया चक्रवर्ती पिछले आठ साल से भारत में रह रही हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें शादी से पहले और शादी के बाद की ज़िंदगी का फर्क दिखाया. उन्होंने बताया कि भारतीय परिवार से जुड़ने के बाद छोटे-छोटे बदलावों ने उनकी ज़िंदगी में गजब की खुशी और अपनापन भर दिया है. विक्टोरिया ने बताया कि अब साड़ी उनकी वॉर्डरोब का अहम हिस्सा बन चुकी है. शादी-ब्याह या किसी भी फंक्शन में वह साड़ी पहनना मिस ही नहीं कर सकतीं. उन्होंने माना कि इस पारंपरिक लिबास ने उन्हें एक नए आत्मविश्वास से भर दिया है.

यह भी पढ़ें: कपड़ों की गठरी देखते-देखते तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी बच गई जान- कैसे?

खाने की आदतों में आया बड़ा बदलाव?

उन्होंने दूसरा बड़ा बदलाव खाने की आदत में बताया. पहले वह चम्मच-कांटे से खाना खाती थीं, लेकिन अब हाथों से खाना खाना उन्हें ज्यादा नैचुरल लगता है. विक्टोरिया ने कहा, “सच में, हाथों से खाने का स्वाद अलग ही होता है.” विक्टोरिया के मुताबिक भारत के रंग-बिरंगे त्योहार उनकी ज़िंदगी का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन गए हैं. दीपावली की रोशनी, होली के रंग और परिवार के साथ जश्न मनाना उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाता है.

 

 

यह भी पढ़ें: ChatGPT से पूछा लॉटरी का नंबर, जवाब पाते ही झट से महिला बन गई करोड़पति लेकिन फिर...

लोगों की क्या रही प्रतिक्रिया?

विक्टोरिया का यह वीडियो देखते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब तारीफ की. किसी ने कहा कि वह साड़ी में बेहद खूबसूरत लगती हैं, तो किसी ने लिखा कि वह शादी के बाद और भी ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी दिख रही हैं. एक अन्य वीडियो में उन्होंने बताया कि शादी से पहले बहुत से लोगों ने उन्हें भारत न जाने की सलाह दी थी. लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया. विक्टोरिया ने कहा, “मैं यहां आई, प्यार किया, शादी की, बिजनेस शुरू किया और अब इस सफर को ब्लॉग के जरिए दुनिया के साथ शेयर भी कर रही हूं.”

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

;