Advertisement
trendingNow12971651
Hindi Newsजरा हटके

दिल की धड़कन 1260 बार प्रति मिनट! 2 ग्राम का ये नन्हा पक्षी पीछे की ओर उड़ने में भी माहिर, हर 15 मिनट में लग जाती है भूख

Hummingbird: हमिंगबर्ड सिर्फ दुनिया का सबसे छोटा पक्षी नहीं है, बल्कि यह गति और ऊर्जा का पावरहाउस है. इसका नन्हा दिल एक मिनट में 1260 बार धड़कता है, जो किसी भी पक्षी से कहीं ज्यादा है. अपनी इस अविश्वसनीय रफ्तार से यह पक्षी हवा में हेलिकॉप्टर की तरह स्थिर रहकर कुदरत के रहस्यों को बयां करता है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 22, 2025, 09:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल की धड़कन 1260 बार प्रति मिनट! 2 ग्राम का ये नन्हा पक्षी पीछे की ओर उड़ने में भी माहिर, हर 15 मिनट में लग जाती है भूख

Unique Birds: प्रकृति ने कई ऐसे जीव बनाए हैं, जिनकी क्षमताएं अविश्वसनीय होती हैं. इन्हीं में से एक है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड (Hummingbird). यह छोटी, सुंदर चिड़िया अपनी रफ्तार, फुर्ती और शरीर के अंदरूनी तंत्र की वजह से कुदरत का एक अद्भुत करिश्मा मानी जाती है. आइए जानते हैं इस नन्हे पक्षी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य, जो वैज्ञानिकों को भी हैरान करते हैं. 

2 ग्राम का वजन, लेकिन ताकत कमाल की
दुनिया की सबसे छोटी हमिंगबर्ड, जिसे 'बी हमिंगबर्ड' (Bee Hummingbird) कहते हैं. उसका आकार महज 5 सेंटीमीटर तक होता है. इसका वजन केवल 2 ग्राम तक होता है, जो लगभग एक बड़े क्लिप या कुछ कागज के टुकड़ों के वजन के बराबर है.

दिल की धड़कन 1260 बार प्रति मिनट
अपनी तेज गति और लगातार उड़ान भरने की क्षमता बनाए रखने के लिए हमिंगबर्ड को जबरदस्त ऊर्जा की जरूरत होती है. इस ऊर्जा को शरीर में पंप करने का काम इसका छोटा सा दिल करता है. जब यह पक्षी आराम कर रहा होता है, तब भी इसकी हृदय गति लगभग 500 से 600 बार प्रति मिनट होती है. जब यह उड़ रहा होता है तो इसकी दिल की धड़कन की रफ्तार 1200 से 1260 बार प्रति मिनट तक पहुंच जाती है. (तुलना के लिए, एक स्वस्थ इंसान का दिल औसतन 60 से 100 बार प्रति मिनट धड़कता है).

Add Zee News as a Preferred Source

पंखों की रफ्तार 200 बार प्रति सेकंड तक
हमिंगबर्ड की सबसे बड़ी पहचान इसके पंखों की बेतहाशा तेज़ फड़फड़ाहट है. इसी आवाज से इसका नाम 'हमिंगबर्ड' पड़ा है. उड़ान के दौरान यह पक्षी अपने पंखों को औसतन 70 से 80 बार प्रति सेकंड फड़फड़ाता है. हालांकि जब यह तेजी से गोता (डाइव) लगाता है, तो यह गति 200 बार प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है.

उल्टी दिशा में उड़ान भरने वाला एकमात्र पक्षी
हमिंगबर्ड उड़ने के मामले में बाक़ी पक्षियों से बहुत अलग है. यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे, पीछे, ऊपर और नीचे किसी भी दिशा में उड़ सकता है. यह हेलिकॉप्टर की तरह हवा में एक ही जगह स्थिर (Hover) भी रह सकता है, जबकि यह फूलों का रस चूस रहा होता है.

ऊर्जा और भोजन
इतनी ज्यादा मेटाबॉलिज्म (चयापचय दर) होने के कारण हमिंगबर्ड को हर 10 से 15 मिनट में भोजन की जरूरत होती है. यह मुख्य रूप से फूलों के मीठे रस (नेक्टर) पर निर्भर करता है, जिससे इसे तुरंत ऊर्जा मिलती है. यह एक दिन में अपने शरीर के वजन का लगभग डेढ़ गुना नेक्टर खा सकता है.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

HummingbirdUnique BirdsViral Newsjara hatke

Trending news

अफेयर के शक से पति ने की पत्नी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव
crime news
अफेयर के शक से पति ने की पत्नी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव
हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
indigo flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
diwali 2025
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
ISRO को पहुंचाया बुलंदी पर, कलाम को बनाया मिसाइल मैन... अब इस महान वैज्ञानिक का निधन
Eknath Vasant Chitnis
ISRO को पहुंचाया बुलंदी पर, कलाम को बनाया मिसाइल मैन... अब इस महान वैज्ञानिक का निधन
काम कर गया मान सरकार का प्लान, पंजाब के किसान अब नहीं जला रहे पराली
Punjab stubble
काम कर गया मान सरकार का प्लान, पंजाब के किसान अब नहीं जला रहे पराली
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
Monsoon
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
Ladakh
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
Air India flight
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
Global Environmental Protection
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा