दिल की धड़कन 1260 बार प्रति मिनट! 2 ग्राम का ये नन्हा पक्षी पीछे की ओर उड़ने में भी माहिर, हर 15 मिनट में लग जाती है भूख

Unique Birds: प्रकृति ने कई ऐसे जीव बनाए हैं, जिनकी क्षमताएं अविश्वसनीय होती हैं. इन्हीं में से एक है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड (Hummingbird). यह छोटी, सुंदर चिड़िया अपनी रफ्तार, फुर्ती और शरीर के अंदरूनी तंत्र की वजह से कुदरत का एक अद्भुत करिश्मा मानी जाती है. आइए जानते हैं इस नन्हे पक्षी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य, जो वैज्ञानिकों को भी हैरान करते हैं.

2 ग्राम का वजन, लेकिन ताकत कमाल की

दुनिया की सबसे छोटी हमिंगबर्ड, जिसे 'बी हमिंगबर्ड' (Bee Hummingbird) कहते हैं. उसका आकार महज 5 सेंटीमीटर तक होता है. इसका वजन केवल 2 ग्राम तक होता है, जो लगभग एक बड़े क्लिप या कुछ कागज के टुकड़ों के वजन के बराबर है.

दिल की धड़कन 1260 बार प्रति मिनट

अपनी तेज गति और लगातार उड़ान भरने की क्षमता बनाए रखने के लिए हमिंगबर्ड को जबरदस्त ऊर्जा की जरूरत होती है. इस ऊर्जा को शरीर में पंप करने का काम इसका छोटा सा दिल करता है. जब यह पक्षी आराम कर रहा होता है, तब भी इसकी हृदय गति लगभग 500 से 600 बार प्रति मिनट होती है. जब यह उड़ रहा होता है तो इसकी दिल की धड़कन की रफ्तार 1200 से 1260 बार प्रति मिनट तक पहुंच जाती है. (तुलना के लिए, एक स्वस्थ इंसान का दिल औसतन 60 से 100 बार प्रति मिनट धड़कता है).

पंखों की रफ्तार 200 बार प्रति सेकंड तक

हमिंगबर्ड की सबसे बड़ी पहचान इसके पंखों की बेतहाशा तेज़ फड़फड़ाहट है. इसी आवाज से इसका नाम 'हमिंगबर्ड' पड़ा है. उड़ान के दौरान यह पक्षी अपने पंखों को औसतन 70 से 80 बार प्रति सेकंड फड़फड़ाता है. हालांकि जब यह तेजी से गोता (डाइव) लगाता है, तो यह गति 200 बार प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है.

उल्टी दिशा में उड़ान भरने वाला एकमात्र पक्षी

हमिंगबर्ड उड़ने के मामले में बाक़ी पक्षियों से बहुत अलग है. यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे, पीछे, ऊपर और नीचे किसी भी दिशा में उड़ सकता है. यह हेलिकॉप्टर की तरह हवा में एक ही जगह स्थिर (Hover) भी रह सकता है, जबकि यह फूलों का रस चूस रहा होता है.

ऊर्जा और भोजन

इतनी ज्यादा मेटाबॉलिज्म (चयापचय दर) होने के कारण हमिंगबर्ड को हर 10 से 15 मिनट में भोजन की जरूरत होती है. यह मुख्य रूप से फूलों के मीठे रस (नेक्टर) पर निर्भर करता है, जिससे इसे तुरंत ऊर्जा मिलती है. यह एक दिन में अपने शरीर के वजन का लगभग डेढ़ गुना नेक्टर खा सकता है.