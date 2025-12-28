बीच पर मस्ती कर रहे थे टूरिस्ट, अचानक समंदर में आ गिरा हवाई जहाज; कैमरे में कैद हुआ भयानक मंजर

Brazil Plane Crash: ब्राजील से बड़ी खबर सामने आ रही है. 'रिया डी जनेरियो' में एक बड़ा हादसा हुआ है. कोपाकबाना बीच (Copacabana Beach) पर समुद्र में एक विमान क्रैश हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में पायलट की जान चली गई. हादसे का कारण पता करने के लिए जांच की जा रही है. अब इस हादसे से जुड़ा वीडियो सामने आया है जिसमें विमान समुद्र में गिरता दिखाई दे रहा है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

एयर फोर्स ने शुरू की जांच

सोशल मीडिया पर रिया डी जरेरियो में हुए विमान हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील के रिया डी जरेरियो में कोपाकबाना बीच पर अचानक समुद्र में विमान आकर गिर गया. इस हादसे में पायलट की मौत हो गई. ये हादसा किन कारणों से हुआ इसकी जांच ब्राजील की वायुसेना ने शुरू कर दी है. अब इस हादसे से जुड़ा वीडियो सामने आया है जिसमें ये पूरी घटना देखी जा सकती है.

A small plane carrying an advertising banner crashed into the water near a beach in Rio de Janeiro Add Zee News as a Preferred Source The pilot was killed — it was his first flight on a light aircraft used for advertising. Rescue divers searched for his body for several hours. pic.twitter.com/Fy6Juxb5dj — NEXTA (@nexta_tv) December 28, 2025

वीडियो में दिखता है खौफनाक मंजर

विमान हादसे का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @nexta_tv नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है. इंटरनेट पर वायरल हो रहे विमान हादसे के वीडियो में दिखता है कि कोपाकबाना बीच पर सब सामान्य था और वहां पर्यटक मौज मस्ती कर रहे थे. तभी अचानक आसमान से एक विमान तेजी से समुद्र की ओर आता दिखाई देता है. शायद ये विमान किसी विज्ञापन को दर्शाने का काम कर रहा था. लेकिन ये विमान कौन सा था इस बात की अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. इस हादसे में पायलट की मौत हो गई जिसकी बॉडी को प्राथमिक जांच के लिए भेज दिया. ऐसा माना जा रहा है कि ये हादसा तब हुआ जब ये विज्ञापन खींच रहा था. ये हादसा सही में किन कारणों के चलते हुआ है इसके लिए वायु सेना ने जांच बैठा दी है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.