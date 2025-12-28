Advertisement
trendingNow13056701
Hindi Newsजरा हटकेबीच पर मस्ती कर रहे थे टूरिस्ट, अचानक समंदर में आ गिरा हवाई जहाज; कैमरे में कैद हुआ भयानक मंजर

बीच पर मस्ती कर रहे थे टूरिस्ट, अचानक समंदर में आ गिरा हवाई जहाज; कैमरे में कैद हुआ भयानक मंजर

Brazil Plane Crash Video: ब्राजील के कोपाकबाना बीच (Copacabana Beach) पर समुद्र में विमान क्रैश हो गया. इस हादसे में पायलट की मौत हो गई और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. समुद्र में क्रैश होते विमान का वीडियो सामने आया है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 28, 2025, 09:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीच पर मस्ती कर रहे थे टूरिस्ट, अचानक समंदर में आ गिरा हवाई जहाज; कैमरे में कैद हुआ भयानक मंजर

Brazil Plane Crash: ब्राजील से बड़ी खबर सामने आ रही है. 'रिया डी जनेरियो' में एक बड़ा हादसा हुआ है. कोपाकबाना बीच (Copacabana Beach) पर समुद्र में एक विमान क्रैश हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में पायलट की जान चली गई. हादसे का कारण पता करने के लिए जांच की जा रही है. अब इस हादसे से जुड़ा वीडियो सामने आया है जिसमें विमान समुद्र में गिरता दिखाई दे रहा है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

एयर फोर्स ने शुरू की जांच
सोशल मीडिया पर रिया डी जरेरियो में हुए विमान हादसे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील के रिया डी जरेरियो में कोपाकबाना बीच पर अचानक समुद्र में विमान आकर गिर गया. इस हादसे में पायलट की मौत हो गई. ये हादसा किन कारणों से हुआ इसकी जांच ब्राजील की वायुसेना ने शुरू कर दी है. अब इस हादसे से जुड़ा वीडियो सामने आया है जिसमें ये पूरी घटना देखी जा सकती है. 
यह भी पढ़ें: गिरगिट की तरह ही रंग बदलने में माहिर हैं ये पक्षी, शिकारी की आंखों में झोंकते हैं धूल
 

वीडियो में दिखता है खौफनाक मंजर
विमान हादसे का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @nexta_tv नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है. इंटरनेट पर वायरल हो रहे विमान हादसे के वीडियो में दिखता है कि कोपाकबाना बीच पर सब सामान्य था और वहां पर्यटक मौज मस्ती कर रहे थे. तभी अचानक आसमान से एक विमान तेजी से समुद्र की ओर आता दिखाई देता है. शायद ये विमान किसी विज्ञापन को दर्शाने का काम कर रहा था. लेकिन ये विमान कौन सा था इस बात की अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. इस हादसे में पायलट की मौत हो गई जिसकी बॉडी को प्राथमिक जांच के लिए भेज दिया. ऐसा माना जा रहा है कि ये हादसा तब हुआ जब ये विज्ञापन खींच रहा था. ये हादसा सही में किन कारणों के चलते हुआ है इसके लिए वायु सेना ने जांच बैठा दी है.  

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

ultralight planeCopacabana BeachBrazil news

Trending news

'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
aap
'BJP सिर्फ अमीरों की तिजोरियां...', जी राम-जी बिल को लेकर 'आप' का केंद्र पर हमला
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
BMC Election
Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
Indian Navy
समंदर का कातिल 'ऑक्टोपस', जिसमें नेवी की वर्दी पहनकर बैठीं राष्ट्रपति मुर्मू
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
Mehbooba Mufti
बांग्लादेश में हिंदुओं पर चुप, भारत पर जहर; महबूबा बोलीं- भारत लिंचिस्तान बन रहा
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
operation sindoor
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
amit shah
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
Jammu Kashmir
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा