/बारिश नहीं, विदेशी इस वजह से अंतिम संस्कार में साथ रखते हैं काला छाता! जानिए इसके पीछे की सच्चाई

बारिश हो या तेज धूप, छाता हमारे डेली रुटीन की जिंदगी का हिस्सा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण-सा छाता किसी के अंतिम संस्कार से भी जुड़ा हो सकता है? अगर आपने हॉलीवुड, ब्रिटिश या चीनी फिल्में देखी हैं, तो आपने जरूर गौर किया होगा कि कब्रिस्तान में अंतिम विदाई के समय कई लोग काले रंग का छाता लेकर खड़े दिखाई देते हैं.
पहली नजर में लगता है कि शायद यह सिर्फ बारिश से बचने के लिए होगा. लेकिन अलग-अलग देशों में इसके पीछे अलग-अलग वजहें और मान्यताएं मौजूद हैं. खासकर चीन और ब्रिटेन में छाते का अंतिम संस्कार से गहरा रिश्ता माना जाता है, हालांकि दोनों देशों की सोच बिल्कुल अलग है.
चीन की पारंपरिक मान्यताओं में छाते को सिर्फ बारिश से बचाने वाली चीज नहीं माना जाता. वहां कई लोग इसे आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ा प्रतीक मानते हैं. पुराने समय से यह विश्वास रहा है कि कुछ वस्तुएं सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचती हैं, जिनमें छाता भी शामिल है. चीनी मान्यता के अनुसार, छाता अक्सर बारिश में भीगता है और नमी अपने अंदर समेट लेता है. कई पारंपरिक मान्यताओं में नमी को 'यिन ऊर्जा' से जोड़ा जाता है, जिसे रहस्यमयी या परालौकिक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है. इसी वजह से कुछ लोग घर के अंदर खुला छाता रखने से भी बचते हैं.
चीन के कुछ पारंपरिक अंतिम संस्कारों में मृतक की तस्वीर के पास या उसके ऊपर काले रंग का छाता रखा जाता है. ऐसा माना जाता है कि यह छाता आत्मा की रक्षा करता है. कुछ मान्यताओं के अनुसार, सूर्य की तेज रोशनी आत्मा के लिए अच्छी नहीं मानी जाती. इसलिए अंतिम यात्रा के दौरान छाता मृतक की आत्मा को सूरज की किरणों से बचाने का प्रतीक बन जाता है. हालांकि यह कोई धार्मिक नियम नहीं, बल्कि एक लोक मान्यता है, जिसे आज भी कुछ परिवार मानते हैं.
दिलचस्प बात यह है कि चीन में किसी को छाता गिफ्ट में देना भी शुभ नहीं माना जाता. वहां माना जाता है कि छाता रिश्तों में दूरी या अलगाव का संकेत देता है. इसी कारण लोग अपने करीबी दोस्तों या परिवार के सदस्यों को छाता गिफ्ट करने से बचते हैं. कई लोग इसे अशुभ मानते हैं और मानते हैं कि इससे रिश्तों में दूरी आ सकती है. यही वजह है कि अंतिम संस्कार के दौरान इस्तेमाल होने वाला छाता भी एक प्रतीकात्मक महत्व रखता है.
अगर आप ब्रिटेन या यूरोप की फिल्मों में अंतिम संस्कार के दौरान लोगों के हाथ में काला छाता देखते हैं, तो उसकी वजह चीन जैसी धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं होती. ब्रिटेन का मौसम दुनिया भर में अपनी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है. यहां कब बारिश शुरू हो जाए, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता. ऐसे में लोग घर से निकलते समय अक्सर छाता साथ रखते हैं. धीरे-धीरे यही आदत अंतिम संस्कार जैसी गंभीर रस्मों का भी हिस्सा बन गई. अगर कब्रिस्तान में अचानक बारिश शुरू हो जाए, तो लोग भीगने से बच सकें और अंतिम विदाई की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके.
ब्रिटेन में अंतिम संस्कार के दौरान इस्तेमाल होने वाले काले छाते को कई लोग 'ब्रोली' भी कहते हैं. समय के साथ यह सिर्फ मौसम से बचने का साधन नहीं रहा, बल्कि अंतिम विदाई की परंपरा का हिस्सा बन गया. आज भी वहां अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले कई लोग सम्मान और तैयारी के तौर पर अपने साथ काला छाता लेकर पहुंचते हैं. कई बार मौसम साफ होने पर भी लोग इसे साथ रखते हैं.
दुनिया के अलग-अलग देशों में एक ही चीज का मतलब अलग हो सकता है. जहां चीन में छाता आत्मा और परंपराओं से जुड़ा माना जाता है, वहीं ब्रिटेन में इसका संबंध सिर्फ मौसम और सुविधा से है. इसी तरह कई देशों में अंतिम संस्कार से जुड़ी अलग-अलग परंपराएं हैं, जो वहां के इतिहास, संस्कृति और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार विकसित हुई हैं.
हमारे लिए छाता सिर्फ बारिश और धूप से बचने का साधन हो सकता है, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा है. कहीं यह आस्था का प्रतीक है, कहीं सम्मान का और कहीं सिर्फ व्यवहारिक जरूरत. यही वजह है कि जब भी आप किसी विदेशी फिल्म में अंतिम संस्कार के दौरान लोगों को हाथ में काला छाता लिए देखें, तो समझ जाइए कि उसके पीछे सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी परंपराएं और सांस्कृतिक सोच भी छिपी हो सकती हैं.