/बारिश नहीं, विदेशी इस वजह से अंतिम संस्कार में साथ रखते हैं काला छाता! जानिए इसके पीछे की सच्चाई

अगर आप ब्रिटेन या यूरोप की फिल्मों में अंतिम संस्कार के दौरान लोगों के हाथ में काला छाता देखते हैं, तो उसकी वजह चीन जैसी धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं होती. ब्रिटेन का मौसम दुनिया भर में अपनी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है. यहां कब बारिश शुरू हो जाए, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता. ऐसे में लोग घर से निकलते समय अक्सर छाता साथ रखते हैं. धीरे-धीरे यही आदत अंतिम संस्कार जैसी गंभीर रस्मों का भी हिस्सा बन गई. अगर कब्रिस्तान में अचानक बारिश शुरू हो जाए, तो लोग भीगने से बच सकें और अंतिम विदाई की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके.