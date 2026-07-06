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बारिश नहीं, विदेशी इस वजह से अंतिम संस्कार में साथ रखते हैं काला छाता! जानिए इसके पीछे की सच्चाई

हॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज में आपने कई बार देखा होगा कि अंतिम संस्कार के दौरान लोग हाथ में एक काला छाता लिए कब्रिस्तान पहुंचते हैं. पहली नजर में यह सिर्फ बारिश से बचने का तरीका लगता है, लेकिन हर देश में इसकी वजह एक जैसी नहीं है. कहीं इसे आत्मा की सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता है, तो कहीं यह सिर्फ मौसम से जुड़ी एक पुरानी परंपरा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 06, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:10 AM IST
बारिश नहीं, विदेशी इस वजह से अंतिम संस्कार में साथ रखते हैं काला छाता! जानिए इसके पीछे की सच्चाई
Image Credit: AI ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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