93 साल का शख्स बना बाप! पोती की उम्र की दुल्हनिया से रचाई शादी, दूसरे बच्चे की कर रहा है प्लानिंग

Viral News: 93 साल के डॉक्टर जॉन लेविन ने 37 साल की पत्नी डॉ. यांगयिंग लू से बेटे गैबी का स्वागत किया. जोड़ी IVF के जरिए परिवार बढ़ा रही है. उम्र केवल संख्या है, उनका स्वास्थ्य और अनुशासन लंबी और सक्रिय जिंदगी की कुंजी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 15, 2025, 10:30 PM IST
Viral News: भारतीय परंपरा में आमतौर पर लोग 50 से 60 साल के बाद आध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं और जीवन को साधु-संन्यासी की तरह बिताने की उम्मीद की जाती है. लेकिन विदेशों में बुजुर्ग अपनी जिंदगी खुलकर जीते हैं. ऐसे ही एक शख्स इन दिनों चर्चा में है. ऑस्ट्रेलिया के 93 साल के डॉक्टर जॉन लेविन ने यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है. 37 साल की दुल्हनिया डॉ. यांगयिंग लू से शादी कर उन्होंने फरवरी 2024 में बेटे गैबी का स्वागत किया. 56 साल के फासले के बावजूद यह जोड़ी अब दूसरे बच्चे की योजना बना रही है. उनकी कहानी न केवल विवादित है बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय भी बनी हुई है.

डॉ. जॉन लेविन और उनकी पत्नी डॉ. लू ने इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के जरिए अपने परिवार को बढ़ाया. लेविन ने बताया कि यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन परिणाम बेहद संतोषजनक रहा. जोड़ी ने धैर्य बनाए रखा और अब फिर से बच्चे की कोशिश करने को तैयार है. उनका मानना है कि सही योजना और मेहनत से उम्र की कोई सीमा नहीं होती है. 

 लंबी उम्र का राज और स्वास्थ्य का मंत्र

93 साल के इस डॉक्टर का कहना है कि लंबी उम्र के पीछे अनुशासन और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पिछले तीन दशकों से वे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन लेते हैं, रोजाना व्यायाम करते हैं और शराब व तंबाकू से दूर रहते हैं. उनका मानना है कि संतुलित जीवन और अनुशासन ही लंबी और सक्रिय जिंदगी का राज है.

 पिता बनकर उम्र की कोई सीमा नहीं

लेविन का कहना है कि उनकी उम्र बेटे की परवरिश में बाधा नहीं है. उनका लक्ष्य है कि वे गैबी के 21वें जन्मदिन तक जीवित रहें और उसके बार मित्ज़वा समारोह में भी मौजूद हों. उन्होंने पहले से तीन बड़े बच्चे हैं और दस पोते-पोतियां भी हैं, लेकिन गैबी उनके सबसे छोटे बेटे के रूप में उनकी जिंदगी में नई खुशी लेकर आया है.

 समाज की प्रतिक्रिया और जोड़ी की खुशी

जनता अक्सर उनके परिवार को देखकर हैरान होती है. लोग सोचते हैं कि जॉन गैबी के दादा या परदादा हैं. जब उन्हें बताया जाता है कि वह पिता हैं, तो लोग स्तब्ध रह जाते हैं. डॉ. लू कहती हैं कि उनके लिए यह खुशी का विषय है और उन्होंने यह फैसला अपने परिवार की खुशी के लिए लिया. आलोचना के बावजूद जोड़ी अपने फैसले पर अडिग है और नई जिंदगी की उम्मीद में है.

