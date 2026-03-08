रूस नहीं, दुनिया के इस कोने में बसती हैं अप्सराएं! इनकी खूबसूरती देख भूल जाएंगे रशियन...

दुनिया में सुंदरता को लेकर हर किसी की अपनी पसंद और नजरिया होता है. कोई एशियाई सुंदरता को पसंद करता है तो कोई यूरोपीय अंदाज का दीवाना होता है. वैसे तो यह तय करना मुश्किल है कि किस देश की महिलाएं सबसे खूबसूरत होती हैं, क्योंकि सुंदरता का कोई तय पैमाना नहीं है. फिर भी अलग-अलग सर्वे और ब्यूटी प्लेटफॉर्म समय-समय पर ऐसी लिस्ट जारी करते रहते हैं, जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया में किन देशों की महिलाओं की सुंदरता सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है. इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ऐसे देश हैं, जहां की महिलाएं अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और स्टाइल से लोगों को आकर्षित करती हैं.

इन देशों की महिलाओं की खूबसूरती का जलवा

Add Zee News as a Preferred Source

Missosology की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं वाले देशों की लिस्ट में वेनेजुएला का नाम सबसे ऊपर आता है. इसके बाद फिलीपींस, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों की महिलाएं भी अपनी सुंदरता के लिए मशहूर मानी जाती हैं. इस सूची में Puerto Rico, इंडोनेशिया, कोलंबिया और अमेरिका का नाम भी शामिल है.

इन देशों की महिलाओं को उनकी प्राकृतिक सुंदरता, आत्मविश्वास और फैशन सेंस के लिए जाना जाता है. चाहे पारंपरिक कपड़े हों या आधुनिक स्टाइल, इनका अंदाज लोगों को काफी आकर्षित करता है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट्स में भी इन देशों की प्रतिभागियों का दबदबा अक्सर देखने को मिलता है.

कई सर्वे में रूस भी टॉप लिस्ट में

कुछ अन्य सर्वे में अलग-अलग देशों को खूबसूरती के मामले में टॉप स्थान दिया गया है. उदाहरण के लिए ScoopWhoop के एक सर्वे के अनुसार इस लिस्ट में ब्राजील पहले स्थान पर है, जबकि यूक्रेन, साउथ कोरिया, डेनमार्क और कोलंबिया उसके बाद आते हैं. इस सूची में रूस का नाम भी शामिल है, जहां की महिलाओं को छठा स्थान दिया गया है.

वहीं BScholarly के एक अन्य सर्वे में तुर्किए को सबसे खूबसूरत महिलाओं वाला देश बताया गया है. इसके बाद ब्राजील, फ्रांस और रूस का स्थान आता है. यानी रूस की महिलाएं भी कई लिस्ट में टॉप 5 देशों में शामिल रहती हैं. इसके अलावा इटली, भारत, वेनेजुएला, अमेरिका, स्वीडन और यूक्रेन जैसे देशों की महिलाओं की सुंदरता भी दुनियाभर में चर्चा का विषय रहती है.