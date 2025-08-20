VIDEO: फील्डर बना 'बंदर'... 20 फीट ऊंचा कैच एक हाथ से लपका, धोनी वाला हेलीकॉप्टर शॉट भी फुस्स

Unbelievable catch: बैट्समैन धुंआंधार बल्लेबाजी कर रहा था. उसके धोनी जैसे हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, लेकिन फील्डर की चालाकी के आगे बल्लेबाज मात खा गया. उसने कुछ ऐसा किया कि अगली ही बॉल पर बैट्समैन आउट हो गया.
Cricket viral video: क्रिकेट का खुमार भारतीयों पर जमकर देखने को मिलता है. हर गली-मोहल्ले में आपको क्रिकेट के दीवाने मिल जाएंगे. यहां सिर्फ लोगों को क्रिकेट देखना ही नहीं बल्कि क्रिकेट खेलना भी पसंद है. सोशल मीडिया पर भी क्रिकेट के कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं. ये वीडियोज किसी नेशनल या इंटरनेशनल मैच के नहीं, बल्कि गली-मोहल्लों के भी होते हैं. ये वायरल वीडियोज लोगों को हंसने पर भी मजबूर कर देते हैं. बता दें कि इस वीडियो में धुंआंधार शॉट लगा रहे एक बल्लेबाज के साथ फील्डर ऐसा कुछ करता है कि वह अगली ही बॉल पर अपना विकेट दे बैठता है.
फील्डर ने बैट्समैन के लिए चल दी चाल
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं. जहां बॉलर की लगातार दो गेंदों पर बल्लेबाज कड़क शॉट लगाता है. बल्लेबाज महेंन्द्र सिंह धोनी की तरह ही हेलीकॉप्टर शॉट लगा रहा था. बल्लेबाज ने जो दोनों शॉट लगाए वो एक खम्भे से काफी ऊंचाई पर टकराते हैं. इसलिए फील्डर के लिए गेंद पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है. जहां फील्डर फिर अपना दिमाग लगाता है और अगली ही गेंद पर बल्लेबाज आउट हो जाता है. दरअसल वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बल्लेबाज के शॉट लगाने से पहले ही फील्डर बंदर की तरह उस खम्भे पर चढ़ जाता है, जहां बैट्समैन शॉट लगा कर गेंद को भेज रहा था. इसके बाद फील्डर करीब 20 फीट की ऊंचाई पर कैच पकड़ लेता है और अंपायर बल्लेबाज को आउट दे देता है.
लोगों ने दी प्रतिक्रिया
वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर deshicricketer7 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जहां वायरल वीडियो को 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. वहीं वीडियो पर काफी तादाद में लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा- मैंने ये रील 15 बार देख ली. वहीं कई लोगों ने फील्डर की इस हरकत पर हंसने वाला इमोजी भेजकर रिएक्ट किया है. दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- यार भाई तुम T-20 क्यों नहीं खेलते.