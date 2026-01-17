Mysterious Temple: बेरोजगारों का आखिरी सहारा... भारत का वो रहस्यमयी मंदिर, जहां मन्नत मांगते ही पक्की हो जाती है 'सरकारी नौकरी'

Advertisement
Mysterious Temple: बॉडी बनाने की सनक में ब्राजील के अर्लिंडो डी सूज़ा ने बाजुओं में तेल इंजेक्ट किया. डॉक्टरों की चेतावनी के बावजूद वह नहीं रुका. किडनी और अंग फेल होने के बाद 55 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 17, 2026, 10:01 AM IST
भारत में सरकारी नौकरी सिर्फ एक रोजगार नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और स्थिर भविष्य का प्रतीक मानी जाती है. चाहे पद छोटा हो या बड़ा, सरकारी कर्मचारी को समाज में एक खास नजर से देखा जाता है. रिश्तेदार सलाह लेने आते हैं, जान-पहचान वाले सिफारिश की उम्मीद रखते हैं और परिवार में रुतबा अपने आप बढ़ जाता है. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, अनिश्चित अर्थव्यवस्था और निजी क्षेत्र में छंटनी के दौर में सरकारी नौकरी आज भी लोगों को आर्थिक और मानसिक सुरक्षा देती है. यही वजह है कि लाखों युवा इसे पाने के लिए सालों तक मेहनत करते हैं.

सालों की मेहनत, फिर भी अधूरा सपना

SSC, UPSC, रेलवे, बैंकिंग या टीचिंग सरकारी नौकरी की कोई भी परीक्षा आसान नहीं होती. अभ्यर्थी कोचिंग जॉइन करते हैं, बड़े शहरों में शिफ्ट होते हैं, सामाजिक जीवन त्याग देते हैं और दिन-रात पढ़ाई करते हैं. फिर भी लाखों उम्मीदवारों की भीड़ में कई लोग पीछे रह जाते हैं. बार-बार असफलता मिलने पर कई युवा मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में जब मेहनत के साथ किस्मत साथ नहीं देती, तो लोग आस्था और विश्वास की ओर रुख करने लगते हैं.

जहां मांगी जाती है सरकारी नौकरी की मन्नत

भारत को मंदिरों की धरती कहा जाता है. हर मंदिर से कोई न कोई मान्यता जुड़ी होती है. TOI के रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी ही एक मान्यता राजस्थान के एक छोटे से गांव अंटेला से जुड़ी है. यहां स्थित अंटेला कुंड धाम को लेकर दावा किया जाता है कि यहां मन्नत मांगने से सरकारी नौकरी मिल जाती है. यह गांव अब देशभर के सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं के बीच तेजी से चर्चित हो रहा है. यूट्यूबर पवन गुप्ता के अनुसार, यहां दूर-दूर से अभ्यर्थी पूजा-अर्चना करने आते हैं.

 हर घर में सरकारी कर्मचारी

इस मंदिर को और रहस्यमयी बनाता है आसपाोस का माहौल. स्थानीय लोगों के अनुसार, मंदिर के पास के लगभग हर घर में कोई न कोई सदस्य सरकारी सेवा में है कोई शिक्षक है, कोई क्लर्क तो कोई उच्च पद पर अधिकारी. गांव वाले इसे अपनी आस्था और गर्व दोनों मानते हैं. TOI के मुताबिक, कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कुछ महज संयोग. सच चाहे जो भी हो, जानकारों का कहना है कि आस्था इंसान को मानसिक मजबूती देती है, लेकिन आखिरकार सफलता मेहनत, लगन और धैर्य से ही मिलती है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

mysterious templeGovernment job guaranteed

