ये क्या...? आलीशान गाड़ी छोड़ साइकिल पर निकले राघव चड्ढा; डिलीवरी बॉय बनकर झेला चिलचिलाती धूप का सितम, देखें वीडियो

Rajya Sabha MP Raghav Chadha​: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आमतौर पर संसद, बैठकों और आलीशान गाड़ियों में देखा जाता है, लेकिन इस बार उनका अंदाज़ बिल्कुल अलग दिखा. सूट-बूट छोड़कर वे साइकिल और स्कूटर पर सड़कों पर निकले और डिलीवरी बॉय की तरह काम करते नजर आए. चिलचिलाती धूप में पसीना बहाते हुए उन्होंने गिग वर्कर्स की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नज़दीक से महसूस किया. सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर राघव चड्ढा ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे उनका क्या मकसद है.

Away from boardrooms, at the grassroots. I lived their day. Add Zee News as a Preferred Source Stay tuned! pic.twitter.com/exGBNFGD3T — Raghav Chadha (@raghav_chadha) January 12, 2026

डिलीवरी पार्टनर की एक झलक

टीजर वीडियो की शुरुआत राघव चड्ढा के Blinkit की टी-शर्ट और जैकेट पहनने से होती है. इसके बाद वे एक ऑन-ड्यूटी डिलीवरी पार्टनर से बैग लेते हैं और उसके साथ स्कूटर पर बैठकर ऑर्डर लेने निकल पड़ते हैं. वीडियो में दिखता है कि वे स्थानीय स्टोर से सामान उठाते हैं और फिर तय समय में ग्राहक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. रास्ते, ट्रैफिक और समय की पाबंदी सब कुछ वैसा ही है, जैसा एक आम डिलीवरी बॉय रोज झेलता है. अंत में दोनों लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, डोरबेल बजती है और तभी वीडियो “Stay tuned” संदेश के साथ खत्म हो जाता है.

वीडियो शेयर करते हुए राघव चड्ढा ने लिखा, “बोर्डरूम से दूर, जमीनी स्तर पर. मैंने उनकी एक दिन की ज़िंदगी जी.” इस एक लाइन ने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी. सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स ने सांसद की तारीफ की कि उन्होंने भाषणों की बजाय खुद हालात समझने की कोशिश की. वहीं कुछ लोग यह जानने का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस अनुभव से राघव चड्ढा क्या निष्कर्ष निकालते हैं और आगे क्या कदम उठाते हैं. साफ है कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आने वाले बड़े संदेश का टीज़र माना जा रहा है.

Today in Parliament, I spoke about the pain & misery of: Zomato & Swiggy delivery boys,

Blinkit & Zepto riders,

Ola & Uber drivers,

Urban Company plumbers and technicians. They deserve dignity, protection and fair pay. pic.twitter.com/8ga2gxAoMu — Raghav Chadha (@raghav_chadha) December 5, 2025

गिग वर्कर्स के हक़ में आवाज़

राघव चड्ढा का यह कदम ऐसे समय आया है, जब वे संसद में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की समस्याएं लगातार उठा रहे हैं. वे कम और अनिश्चित कमाई, लंबे काम के घंटे, हेल्थ इंश्योरेंस की कमी और सोशल सिक्योरिटी न होने जैसे मुद्दों पर सवाल कर चुके हैं. दिसंबर 2025 में Blinkit के एक डिलीवरी पार्टनर की कमाई पर वायरल वीडियो के बाद यह बहस और तेज़ हो गई थी. उसी दौरान राघव चड्ढा ने उत्तराखंड के थापलियाल जी से मुलाकात की थी और उन्हें संसद सत्र के बाद लंच पर अपने घर भी बुलाया था. यही वजह है कि उनका यह “डिलीवरी बॉय वाला अवतार” सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी पहल मानी जा रही है.