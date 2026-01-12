Advertisement
trendingNow13071863
Hindi Newsजरा हटकेये क्या...? आलीशान गाड़ी छोड़ साइकिल पर निकले राघव चड्ढा; डिलीवरी बॉय बनकर झेला चिलचिलाती धूप का सितम, देखें वीडियो

ये क्या...? आलीशान गाड़ी छोड़ साइकिल पर निकले राघव चड्ढा; डिलीवरी बॉय बनकर झेला चिलचिलाती धूप का सितम, देखें वीडियो

Raghav Chadha: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स की ज़िंदगी समझने के लिए Blinkit डिलीवरी बॉय बनकर काम किया. चिलचिलाती धूप में साइकिल-स्कूटर पर निकले चड्ढा का वीडियो वायरल है और उनके मकसद पर चर्चा हो रही है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 12, 2026, 03:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये क्या...? आलीशान गाड़ी छोड़ साइकिल पर निकले राघव चड्ढा; डिलीवरी बॉय बनकर झेला चिलचिलाती धूप का सितम, देखें वीडियो

Rajya Sabha MP Raghav Chadha​: राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आमतौर पर संसद, बैठकों और आलीशान गाड़ियों में देखा जाता है, लेकिन इस बार उनका अंदाज़ बिल्कुल अलग दिखा. सूट-बूट छोड़कर वे साइकिल और स्कूटर पर सड़कों पर निकले और डिलीवरी बॉय की तरह काम करते नजर आए. चिलचिलाती धूप में पसीना बहाते हुए उन्होंने गिग वर्कर्स की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नज़दीक से महसूस किया. सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर राघव चड्ढा ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे उनका क्या मकसद है.

 

डिलीवरी पार्टनर की एक झलक

टीजर वीडियो की शुरुआत राघव चड्ढा के Blinkit की टी-शर्ट और जैकेट पहनने से होती है. इसके बाद वे एक ऑन-ड्यूटी डिलीवरी पार्टनर से बैग लेते हैं और उसके साथ स्कूटर पर बैठकर ऑर्डर लेने निकल पड़ते हैं. वीडियो में दिखता है कि वे स्थानीय स्टोर से सामान उठाते हैं और फिर तय समय में ग्राहक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. रास्ते, ट्रैफिक और समय की पाबंदी सब कुछ वैसा ही है, जैसा एक आम डिलीवरी बॉय रोज झेलता है. अंत में दोनों लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, डोरबेल बजती है और तभी वीडियो “Stay tuned” संदेश के साथ खत्म हो जाता है.

 

 

वीडियो शेयर करते हुए राघव चड्ढा ने लिखा, “बोर्डरूम से दूर, जमीनी स्तर पर. मैंने उनकी एक दिन की ज़िंदगी जी.” इस एक लाइन ने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी. सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स ने सांसद की तारीफ की कि उन्होंने भाषणों की बजाय खुद हालात समझने की कोशिश की. वहीं कुछ लोग यह जानने का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस अनुभव से राघव चड्ढा क्या निष्कर्ष निकालते हैं और आगे क्या कदम उठाते हैं. साफ है कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आने वाले बड़े संदेश का टीज़र माना जा रहा है.

 

 

 

गिग वर्कर्स के हक़ में आवाज़ 

राघव चड्ढा का यह कदम ऐसे समय आया है, जब वे संसद में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की समस्याएं लगातार उठा रहे हैं. वे कम और अनिश्चित कमाई, लंबे काम के घंटे, हेल्थ इंश्योरेंस की कमी और सोशल सिक्योरिटी न होने जैसे मुद्दों पर सवाल कर चुके हैं. दिसंबर 2025 में Blinkit के एक डिलीवरी पार्टनर की कमाई पर वायरल वीडियो के बाद यह बहस और तेज़ हो गई थी. उसी दौरान राघव चड्ढा ने उत्तराखंड के थापलियाल जी से मुलाकात की थी और उन्हें संसद सत्र के बाद लंच पर अपने घर भी बुलाया था. यही वजह है कि उनका यह “डिलीवरी बॉय वाला अवतार” सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी पहल मानी जा रही है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Rajya Sabha MP Raghav ChadhaRaghav Chadha

Trending news

42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
om birla
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
Actor Vijay
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
creamy layer
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
Maharashtra local body elections
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
​ Weather News
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
India-Germany CEO Forum
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
BMC elections
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
mahatma gandhi death anniversary
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
K Annamalai
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
Kerala
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप