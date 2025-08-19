Dance Video: अंकल ने डांस से तोड़ा स्टेज, महिलाएं भी गईं शर्मा; यूजर्स बोले- ‘खा लिया ज्यादा बंगाली रसगुल्ला’

Uncle Dance Video Viral: आजकल एक अंकल जी अपने डांस को लेकर इंटरनेट की दुनिया में छाए हुए नजर आ रहे हैं. अंकल की वीडियो सोशल मीडिया पर कमाल करती दिख रही है. यहां तक कि यूजर्स भी अंकल की वीडियो को देखकर रुक नहीं पा रहे हैं. हंसी के ठहाके के साथ कमेंट सेक्शन में शब्दों से अपनी भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं. अंकल का डांस लोगों के बीच इस कदर पसंद किया जा रहा है कि महिलाएं भी खुद को नाचने में फैल मान सकती हैं. कमर लचकाने से लेकर ठुमके मारते हुए अंकल जी सोशल मीडिया पर छा रहे हैं. आइए वायरल वीडियो में देखते हैं कि कैसे उन्होंने शादी के स्टेज पर दमदार परफॉर्मेंस दी है.

स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किसी शादी समारोह में एक मैरून कुर्ते में अंकल नाच रहे हैं. साथ में एक लड़का भी डांस कर रहा है. बैकग्राउंड में बंगाली भाषा में गाना चल रहा है और अंकल लड़के के साथ डांस कर रहे हैं. जिस हिसाब से अंकल नाच रहे हैं उससे पता चल रहा है कि वो गाने में महिला की भूमिका निभा रहे हैं और लड़का उनका साथ दे रहा है.

इंस्टाग्राम पर @shakibuli058 नामक आईडी से वीडियो को साझा किया गया है जिसमें अंकल और लड़के का जबरदस्त डांस देखने को मिल रहा है. अंकल सिर्फ कमर लचकाते नहीं दिख रहे हैं बल्कि फेस एक्सप्रेशन भी शानदार दे रहे हैं. चेहरे के हाव-भाव और कमर को लचकाने से ये पता चल रहा है कि वो किसी लड़की की भूमिका निभाते हुए गाने की धुन के साथ गुम हैं.

वीडियो पर यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि अंकल की आईडी कहां मिलेगी. दूसरे यूजर ने लिखा कि कुछ न कुछ नया मार्केट में आता रहता है. तीसरे यूजर ने लिखा- ‘अंकल, आप माइकल जैक्सन से भी आगे निकल गए.’ एक यूजर ने लिखा- ‘अंकल ने ज्यादा बंगाली रसगुल्ला खा लिया है’ इस तरह से कई यूजर्स के मजेदार कमेंट भी देखने को मिले.

