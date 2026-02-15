'कच्ची कली मासूम चेहरा' पर अंकल ने उड़ाया ऐसा गर्दा, चाचा के स्टेप देखती रह गईं लड़कियां

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेकच्ची कली मासूम चेहरा पर अंकल ने उड़ाया ऐसा गर्दा, चाचा के स्टेप देखती रह गईं लड़कियां

Shararat Dance Video: इन दिनों जो डांस वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आप भी कहेंगे, "वाह चाचा वाह... मौज कर दी." अंकल ने धुरंधर के गाने पर ऐसा गर्दा उड़ाया कि सारी लड़कियां अंकल के स्टेप देखती रह गईं. चलिए देखते हैं चाचा का ये डांस वीडियो.

 

 

Feb 15, 2026
Uncle Dance Video: शादियों का सीजन है. आए दिन सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े फनी वीडियो वायरल हो रहे हैं. कहीं दूल्हा फेरों पर अपनी शर्तें रख देता है तो कहीं पंडित जी ही मजाक के मूड में नजर आते हैं. जहां सब सही होता है वहां मेहमान रायता फैला देते हैं. इस बार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे देखकर आप भी कहेंगे. वाह चाचा वाह... मौज कर दी. चलिए देखते चाचा ने कौन से गाने पर कहर ढाया.

कौन से गाने पर नाच रहे थे अंकल?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि अंकल धुरंधर के टाइटल सॉन्ग 'शरारत' पर गजब का डांस कर रहे हैं. इस दौरान चाचा का डांस देखकर वहां मौजूद लड़कियां देखती रह गई. अंकल ने अपने डांस स्टेप से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इसके बाद लड़कियां भी अंकल के साथ डांस करने लगी. कुछ मिलाकर अंकल ने माहौल जमा दिया. चलिए देर ना करते हुए ये वायरल डांस वीडियो(Viral Dance Video) देखते हैं.

यह भी पढ़ें: शोबाजी के चक्कर में फजीहत! दुल्हन को गोद में उठाना पड़ा महंगा, सीढ़ियों पर बिगड़ा बैलेंस और...

किसने पोस्ट किया वीडियो?
अंकल के डांस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @roopshrree._ नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इस वीडियो को यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.3 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में फनी कमेंट भी कर रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?
जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यूजर्स का कमाल का रिएक्शन आया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "अरे लड़कियों, नजरिया क्यों बदल रही हो? मतलब, क्यों? भला कौन उन स्टेप्स को छोड़ना चाहेगा?" दूसरे यूजर ने लिखा, "मेरी शादी में अंकल को फ्री एंट्री, साथ में ये डांस करेंगे अंकल जी." इसके अलावा यूजर्स ने अंकल के डांस की जमकर तारीफ की.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Shararat songdance video

