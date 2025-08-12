'दारू इज्जत के लिए बनाई है', अंकल ने दिया अल्कोहल पर ऐसा तगड़ा ज्ञान, हंस-हंसकर लोटपोट हो गए लोग

Uncle knowledge about Alcohol: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक अंकल शराब को लेकर अपनी राय और गणित का ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने लोगों को खूब हंसाया भी है.
Uncle knowledge about Alcohol: सोशल मीडिया पर लोगों के बीच कई वीडियोज हर दिन वायरल होते रहते हैं. फिलहाल जो वीडियो सामने आ रहा है, वो काफी हंसाने वाला है. दरअसल इस वीडियो में एक अंकल शराब पर ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं. वैसे भी दुनिया में लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं है. हर किसी के पास किसी न किसी विषय क ज्ञान है. ऐसे में जो वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, उसमें शराब पर अंकल का ज्ञान सुन आप भी हंस-हंसते पेट पकड़ लेगें. यह वीडियो वायरल होते ही लोग भी काफी फनी कमेंट्स कर रहे हैं.
अंकल ने दिया तगड़ा ज्ञान
शराब को लेकर इस वायरल वीडियो में एक अंकल तगड़ा ज्ञान देते नजर आ रहे हैं. जहां पहले वो कहते हैं कि दारू बेकार है, लेकिन दारू बेकार नहीं है. अंकल अल्कोहल को लेकर आगे यह भी कहते हैं कि दारू अपनी जगह सही है. उसे क्या है, बदनाम कर रखा है, शराब पीने वालों ने. उन्होंने दारू की कद्र का भी जिक्र किया और कहा कि लोग शराब पीते हैं, लेकिन वो शराब की कद्र नहीं करते. 1 बोतल की जगह 2 बोतल पियो, लेकिन अपने घर में पियो. अपने घर लेकर जाओ उस चीज को, बैठकर पियो बढ़िया. वहीं इसके बाद अंकल ने शराब के लिए इज्जत शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इज्जत से पियो, इज्जत के लिए बनाई है. वहीं उन्होंने एक जरूरी बात भी कही, जिसको लेकर काफी बहस भी आपने देखी होगी. अंकल ने कहा कि शराबी को शराबी नहीं कहोगे तो क्या मंदिर का पुजारी कहोगे और गेंहू को गेंहू नहीं कहोगे तो क्या जुआरी कहोगे.
लोगों ने क्या दी प्रतिक्रिया?
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में अंकल के ज्ञान को लेकर लोगों ने खूब प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. दरअसल ये वीडियो foofaji नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया है. वहीं वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'दारू तो इज्जत के लिए बनाई है.' वीडियो पर एक शख्स ने लिखा- सही बात है, बदनाम मत करो दारू को. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- पूरा दारुबाज समाज अंकल की बात से सहमत हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा- सही बात है अंकल जी.