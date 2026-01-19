Advertisement
trendingNow13079572
Hindi Newsजरा हटकेयही लोग करते हैं देश को बदनाम! मेट्रो स्टेशन पर खुलेआम पेशाब करने लगे अंकल, वीडियो देख भड़के यूजर्स

यही लोग करते हैं देश को बदनाम! मेट्रो स्टेशन पर खुलेआम पेशाब करने लगे अंकल, वीडियो देख भड़के यूजर्स

Metro Station Civic Sense Video: कुछ लोगों में सिविक सेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है. अभी हमने ​पुस्तक मेले में किताबों की लूट देखी थी. अब एक अंकल मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पेशाब कर रहे हैं. किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया जो अब खूब वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 19, 2026, 04:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यही लोग करते हैं देश को बदनाम! मेट्रो स्टेशन पर खुलेआम पेशाब करने लगे अंकल, वीडियो देख भड़के यूजर्स

Civic Sense Video: कुछ लोगों में सिविक सेंस नाम की कोई चीज होती ही नहीं. कुछ लोगों में नैतिकता के नाम पर कुछ नहीं होता. कहीं भी कुछ भी अजीब और अश्लील हरकत करने लग जाते हैं. अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वहां पर टॉयलेट की सुविधा होती है, लेकिन ये अंकल तो अलग ही लेवल के बदतमीज निकले. ये आदमी प्लेटफॉर्म पर खुले आम पेशाब कर रहा है. ऐसे लोगों के कारण ही देश और शहर का नाम खराब होता है.

वीडियो बनता देख भागे
यूं तो कुछ लोग सिविक सेंस की धज्जियां उड़ाते रहते हैं. कोई कहीं भी पान-तम्बाकू की पीक मार देता है. आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मेट्रो में बैठे एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ था. जो पब्लिक में मास्टरबेशन कर रहा था. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है वो किसी बच्चे का नहीं है, बल्कि एक अंकल का वीडियो है जो प्लेटफॉर्म पर खुलेआम पेशाब कर रहे हैं. जैसे ही ये आदमी देखता है कि कोई वीडियो बना रहा है तो ये आदमी तुरंत वहां से भाग जाता है. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा, "वीडियो बनाने की बजाय 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे."

यह भी पढ़ें: पुस्तक मेले के आखिरी दिन किताबों की लूटमार! पढ़े लिखे लोगों ने उड़ाई सिविक सेंस की धज्जियां

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DELHI (@anokhi_delhi)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @anokhi_delhi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 14 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. कमेंट बॉक्स में यूजर्स भड़क रहे है. एक यूजर ने गुस्से में लिखा, "एक काम करो अंकल यहां पॉटी भी कर दो." किसी ने मजाक बनाते हुए लिखा, "चाचा के पास 5 रुपये नहीं होंगे." तीसरे यूजर ने लिखा, "जूते पड़ें तो सारी सिविक सेंस एक ही दिन में याद आ जाएगी."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

civic senseMetro stationviral

Trending news

‘अपने पड़ोस में दहशत की पाठशाला मंजूर नहीं', आतंकवाद पर जयशंकर की पोलैंड को दो टूक
S Jaishankar
‘अपने पड़ोस में दहशत की पाठशाला मंजूर नहीं', आतंकवाद पर जयशंकर की पोलैंड को दो टूक
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
Rahul Gandhi
'महान देश खामोशी से नहीं बनते...', राहुल गांधी का सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन
Gujarat Politics
गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए आई खुशखबरी, कांग्रेस को होगी टेंशन
गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट! भारत में हमले की फिराक में ISI; हरकत में एजेंसियां
Republic Day Security Alert
गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट! भारत में हमले की फिराक में ISI; हरकत में एजेंसियां
नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने...
Nitin Nabeen
नितिन नबीन ने दाखिल किया भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का नामांकन, पार्टी नेताओं ने...
हमें पता है आपकी माफी... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री की माफी फिर खारिज
Supreme Court
हमें पता है आपकी माफी... कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले मंत्री की माफी फिर खारिज
लद्दाख में 5.7 तीव्रता के भूकंप से 'डोली' धरती, 171 KM गहराई में हुई हलचल
ladakh earthquake
लद्दाख में 5.7 तीव्रता के भूकंप से 'डोली' धरती, 171 KM गहराई में हुई हलचल
सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं... थलापथी विजय के समर्थन में उमड़ी भीड़, CBI ऑफिस के...
thalapathy vijay
सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं... थलापथी विजय के समर्थन में उमड़ी भीड़, CBI ऑफिस के...
4:20 पर आएंगे, 06:05 पर चले जाएंगे: डेढ़ घंटे के लिए भारत आ रहे UAE के राष्ट्रपति
UAE
4:20 पर आएंगे, 06:05 पर चले जाएंगे: डेढ़ घंटे के लिए भारत आ रहे UAE के राष्ट्रपति
केरल युवक आत्महत्या मामला, परिवार ने की कार्रवाई की मांग; कहा- हर हाल में न्याय मिले
Kerala Viral Video Case
केरल युवक आत्महत्या मामला, परिवार ने की कार्रवाई की मांग; कहा- हर हाल में न्याय मिले