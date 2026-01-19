यही लोग करते हैं देश को बदनाम! मेट्रो स्टेशन पर खुलेआम पेशाब करने लगे अंकल, वीडियो देख भड़के यूजर्स

Civic Sense Video: कुछ लोगों में सिविक सेंस नाम की कोई चीज होती ही नहीं. कुछ लोगों में नैतिकता के नाम पर कुछ नहीं होता. कहीं भी कुछ भी अजीब और अश्लील हरकत करने लग जाते हैं. अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वहां पर टॉयलेट की सुविधा होती है, लेकिन ये अंकल तो अलग ही लेवल के बदतमीज निकले. ये आदमी प्लेटफॉर्म पर खुले आम पेशाब कर रहा है. ऐसे लोगों के कारण ही देश और शहर का नाम खराब होता है.

वीडियो बनता देख भागे

यूं तो कुछ लोग सिविक सेंस की धज्जियां उड़ाते रहते हैं. कोई कहीं भी पान-तम्बाकू की पीक मार देता है. आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मेट्रो में बैठे एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ था. जो पब्लिक में मास्टरबेशन कर रहा था. इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है वो किसी बच्चे का नहीं है, बल्कि एक अंकल का वीडियो है जो प्लेटफॉर्म पर खुलेआम पेशाब कर रहे हैं. जैसे ही ये आदमी देखता है कि कोई वीडियो बना रहा है तो ये आदमी तुरंत वहां से भाग जाता है. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा, "वीडियो बनाने की बजाय 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे."

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @anokhi_delhi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 14 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. कमेंट बॉक्स में यूजर्स भड़क रहे है. एक यूजर ने गुस्से में लिखा, "एक काम करो अंकल यहां पॉटी भी कर दो." किसी ने मजाक बनाते हुए लिखा, "चाचा के पास 5 रुपये नहीं होंगे." तीसरे यूजर ने लिखा, "जूते पड़ें तो सारी सिविक सेंस एक ही दिन में याद आ जाएगी."

