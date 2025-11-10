इस रईस देश की 'अय्याशी' तो देखो... जमीन के भीतर भी लगवा दिए AC, हिंदी बोलने वाले शख्स ने Video में दिखलाया

Souq Waqif Underground AC Qatar: कतर ने साबित कर दिया है कि टेक्नोलॉजी से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है. यहां अब ऐसे पार्क, मार्केट और सड़कें बनाई गई हैं जो पूरी तरह एयर-कंडीशंड हैं. इन जगहों पर न सिर्फ पर्यटक बल्कि स्थानीय नागरिक भी गर्मियों में सुकून से घूम सकते हैं. कतर सरकार ने गर्मी की तेज धूप और ऊंचे तापमान से निपटने के लिए नई सोच अपनाई. इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने ओपन स्पेसेज को भी ठंडा रखने का उपाय खोज निकाला. अब ये एयर-कंडीशंड पार्क और सड़कें गर्मियों में भी टूरिस्ट्स के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं.

कौन-कौन से AC पार्क बने लोगों की पसंदीदा जगह?

नगरपालिका मंत्रालय के पार्क निदेशक मोहम्मद अल सादा के मुताबिक, उम्म अल सनीम पार्क में 1.143 किलोमीटर लंबा एयर-कंडीशंड ट्रैक है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है. अल घाराफा पार्क में भी 657 मीटर का ठंडा ट्रैक है, और जल्द ही रौदत अल हमामा पार्क खुलने वाला है. कतारा कल्चरल विलेज के जनसंपर्क निदेशक सलीम अल मरी के अनुसार, कतारा की सड़क दुनिया की पहली एयर-कंडीशंड स्ट्रीट है, जिस पर काम 2009 से चल रहा था. अब यह जगह गर्मियों में हजारों टूरिस्ट्स को आकर्षित करती है, जो कला, संस्कृति और ठंडक के इस अनोखे मेल का आनंद लेते हैं.

क्या लग्जरी शॉपिंग भी अब ‘कूल’ अनुभव बन गई है?

अल इमादी एंटरप्राइजेज के सीईओ मोहम्मद अब्दुल करीम अल इमादी ने बताया कि 80% खाड़ी देशों के पर्यटक अलहज़्म मॉल में शॉपिंग के लिए आते हैं, जो पूरी तरह एयर-कंडीशंड है. यह मॉल कतर के सबसे बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट्स में से एक है, जहां कला, फैशन और फूड सबकुछ एक ही छत के नीचे मिलता है. टूरिज्म विशेषज्ञ अहमद हुसैन के अनुसार, एयर-कंडीशंड खुले स्थानों की वजह से कतर में गर्मियों के दौरान टूरिस्टों की संख्या में 30-40% की बढ़ोतरी हुई है. अब कतर सिर्फ वर्ल्ड कप या लग्जरी होटलों के लिए नहीं, बल्कि गर्मी में भी घूमने लायक देश के रूप में पहचाना जा रहा है जहां गर्मी में भी ठंडक मिलती है.