ये तो हद ही हो गई, आंटी ने अंडरवियर का बना दिया झोला और सब्जी लेने पहुंच गई बाजार
Advertisement
trendingNow12916905
Hindi Newsजरा हटके

ये तो हद ही हो गई, आंटी ने अंडरवियर का बना दिया झोला और सब्जी लेने पहुंच गई बाजार

Viral Video: क्रिएटिविटी की ऐसी मिसाल आपने आपने पहले कभी नहीं देखी होगी. एक महिला जिस बैग में सब्जी ले रही है. उसे देखकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 10, 2025, 08:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये तो हद ही हो गई, आंटी ने अंडरवियर का बना दिया झोला और सब्जी लेने पहुंच गई बाजार

Viral Video:आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसे देखकर सिर चकरा जाता है और सोच में पड़ जाते हैं कि क्रिएटिविटी की कोई सीमा होती है या नहीं. सोशल मीडिया पर जिस महिला का वीडियो वायरल हो रहा है वो पुराने अंडरवियर से बने थैले में सब्जी लेने मार्केट पहुंच गई. वीडियो देखकर लोगों ने कमेंट बॉक्स में मौज काट दी. 

कैसा था महिला का बैग?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला सब्जी वाले से खीरे खरीदती है. खीरे तोलने के बाद सब्जी वाला अपने तराजू के पल्ले से खीरों को जब अपने साथ लाई महिला के थैले में डालता है तो सीन देखने वाला होता है. जिस थैले में महिला ने खीरे डलवाए हैं वो पूराने 'मेल अंडरवियर' से बनाया गया है. अंडरवियर को नीचे से सिलकर ऊपर से पट्टी लगा रखी है और गले में बैग की तरह डाल रखा है. महिला बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है जैसे उसे अंदाजा ही ना हो कि वो अंडरवियर वाला बैग लेकर आई है. इस पूरे नजारे को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 
यह भी पढें: ये तो हद हो गई भाई! ओपन टॉयलेट में बैठकर ले सकते हैं पहाड़-नदियों का आनंद, Video ने उड़ाई सबकी नींद

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mr meme (@mr_meme_here_)

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mr_meme_here_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और इस वीडियो को 23 हजार से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद लोग मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "अंडरवियर नहीं अंडरकवर." दूसरे यूजर ने लिखा, "औरत कुछ भी कर सकती है आज प्रूफ हो गया." तीसरे यूजर ने लिखा, "कम से कम उसने प्लास्टिक को रोकने की कोशिश तो की." एक शख्स ने कमेंट बॉक्स में लिखा, "इस कच्छे को मैं 50 डॉलर का अमेरिका में बेचूंगा." 

यह भी पढ़ें: सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा किक्रेट मैच, कई फिट पानी के अंदर खड़ें हैं ये फिल्डर

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

underwearbag ki videoViral Video

Trending news

बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
;