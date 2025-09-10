ये तो हद ही हो गई, आंटी ने अंडरवियर का बना दिया झोला और सब्जी लेने पहुंच गई बाजार

Viral Video:आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसे देखकर सिर चकरा जाता है और सोच में पड़ जाते हैं कि क्रिएटिविटी की कोई सीमा होती है या नहीं. सोशल मीडिया पर जिस महिला का वीडियो वायरल हो रहा है वो पुराने अंडरवियर से बने थैले में सब्जी लेने मार्केट पहुंच गई. वीडियो देखकर लोगों ने कमेंट बॉक्स में मौज काट दी.

कैसा था महिला का बैग?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला सब्जी वाले से खीरे खरीदती है. खीरे तोलने के बाद सब्जी वाला अपने तराजू के पल्ले से खीरों को जब अपने साथ लाई महिला के थैले में डालता है तो सीन देखने वाला होता है. जिस थैले में महिला ने खीरे डलवाए हैं वो पूराने 'मेल अंडरवियर' से बनाया गया है. अंडरवियर को नीचे से सिलकर ऊपर से पट्टी लगा रखी है और गले में बैग की तरह डाल रखा है. महिला बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है जैसे उसे अंदाजा ही ना हो कि वो अंडरवियर वाला बैग लेकर आई है. इस पूरे नजारे को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mr_meme_here_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और इस वीडियो को 23 हजार से ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद लोग मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "अंडरवियर नहीं अंडरकवर." दूसरे यूजर ने लिखा, "औरत कुछ भी कर सकती है आज प्रूफ हो गया." तीसरे यूजर ने लिखा, "कम से कम उसने प्लास्टिक को रोकने की कोशिश तो की." एक शख्स ने कमेंट बॉक्स में लिखा, "इस कच्छे को मैं 50 डॉलर का अमेरिका में बेचूंगा."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.