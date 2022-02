कार पार्किंग में जाकर ऐसा काम करने लगा बेरोजगार शख्स, CCTV फुटेज में हुआ खुलासा तो मिल गई जॉब

कहते हैं कि एक छोटा सा आइडिया आपकी किस्मत बदल सकता है. कुछ ऐसा ही एक बेरोजगार शख्स ने किया, जब वह अपने जॉब के लिए दर-दर भटक रहा था. उसने सोचा नहीं था कि उसका यह आइडिया उसे जॉब दिलाने में मदद करेगा. बेरोजगार शख्स ने अपनी कैरिकुलम विटाई (Curriculum Vitae) को कार पार्किंग में जाकर लोगों को कारों में चिपकाने लगा. आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि ऐसा करने से उसे नौकरी मिल गई. कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर ने खुद इस वीडियो को शेयर करते हुए बताया कि बेरोजगार शख्स को कैसे नौकरी मिली.

'द मिरर' में छपी खबर के अनुसार, जोनाथन स्विफ्ट नाम के युवक ने नौकरी के लिए अपनी सीवी के पैंफलेट छपवाए और फिर उसे अलग-अलग कार पार्किंग में जाकर कारों पर रख दिया. उन्होंने करीब 500 जगहों पर ऐसा किया. इतनी मेहनत करने के बाद फल तो मिलना ही था. इंस्टैंटप्रिंट यूके यूके के मार्केटिंग मैनेजर क्रेग वासेल की निगाह जब उनपर जोनाथन स्विफ्ट की सीवी पर पड़ी, जो उनके गाड़ी के ऊपर रखा हुआ था तो उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया. हैरानी की बात यह है कि उन्होंने जोनाथन को मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव की पोस्ट पर नौकरी दे दी.

जी हां, क्रेग वासेल ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर जोनाथन स्विफ्ट का एक वीडियो भी शेयर किया, जो अब खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जोनाथन को कारों के ऊपर सीवी के पैंफलेट को रखते हुए देखा जा सकता है. जोनाथन ने सीवी पर अपने नाम के साथ, फोटो, लिंक्डइन प्रोफाइल, क्यूआर कोड जैसी कई जानकारियां दी थी, जिसे देखने के बाद क्रेग ने उनसे संपर्क किया.

