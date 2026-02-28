85 साल के दादा जी ने 15000 फीट ऊपर से लगाई छलांग, वीडियो देख लोगों की अटकी सांसें

आमतौर पर लोग 85 की उम्र पार करते-करते आराम और सुकून भरी जिंदगी चुन लेते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग ने इस सोच को हवा में उड़ा दिया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 85 वर्षीय दादा जी का ऐसा जोश देखने को मिला, जिसने युवाओं तक को हैरान कर दिया. 15 हजार फीट की ऊंचाई से स्काइडाइविंग करने वाले इस बुजुर्ग का आत्मविश्वास और बेफिक्र अंदाज इंटरनेट पर छा गया है. जहां लोग इस उम्र में सीढ़ियां चढ़ने से कतराते हैं, वहीं दादा जी ने आसमान से छलांग लगाकर साबित कर दिया कि हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती.

‘डर नहीं लगता’… पोते के सवाल पर दमदार जवाब

वीडियो की शुरुआत में दादा जी पूरे जोश में नजर आते हैं. जब उनका पोता उनसे पूछता है कि ऊपर से कूदते समय डर तो नहीं लगेगा, तो वह बेफिक्र अंदाज में कहते हैं कि उन्हें डरना नहीं आता. उनका यह कॉन्फिडेंस देखकर आसपास मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं. उम्र के इस पड़ाव पर इतना आत्मविश्वास सोशल मीडिया यूजर्स को खासा प्रभावित कर रहा है. यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग दादा जी के जज्बे की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

स्काइडाइव से पहले सेल्फी

स्काइडाइविंग की तैयारी के दौरान दादा जी बेहद एक्टिव दिखाई देते हैं. वहां मौजूद कुछ महिलाएं उनकी एनर्जी देखकर ‘Wow’ कहती हुई उनके साथ सेल्फी भी लेती हैं. इसके बाद दादा जी ट्रेनर के साथ प्लेन में सवार होते हैं. रनवे से उड़ान भरने के बाद जैसे ही विमान ऊंचाई पर पहुंचता है, दरवाजा खुलता है और ट्रेनर उन्हें लेकर छलांग लगा देता है. हैरानी की बात यह रही कि इतनी ऊंचाई पर भी दादा जी बिल्कुल नर्वस नहीं दिखे और पूरे आत्मविश्वास के साथ कैमरे की ओर देखते रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

15 हजार फीट पर भी कायम रहा हौसला

करीब 15 हजार फीट की ऊंचाई पर हवा में झूलते हुए भी दादा जी का जोश कम नहीं हुआ. वे आराम से कैमरे पर बातें करते दिखाई दिए. स्काइडाइव पूरी होने के बाद उन्होंने नियमों के मुताबिक पैर मोड़कर सुरक्षित लैंडिंग भी की. नीचे पहुंचने पर जब पोते ने दोबारा डर के बारे में पूछा, तो उनका जवाब वही रहा उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता. बुजुर्ग की यह बेखौफ शैली लोगों को खूब पसंद आ रही है और कमेंट सेक्शन में लोग उनकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

इस रोमांचक वीडियो एक्स पर @saurabh23934844 नाम के यूजर ने शेयर किया है. ‘15 हजार फीट से दादा जी की स्काइडाइविंग’ कैप्शन के साथ पोस्ट हुई इस रील ने इंटरनेट पर धूम मचा दी. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. वहीं, कई यूजर्स ने लाइक और कमेंट कर बुजुर्ग के जज्बे को सलाम किया है. कई लोगों ने लिखा कि असली हिम्मत उम्र नहीं, हौसला तय करता है और दादा जी ने यह बात साबित कर दी.

डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है. Z News Hindi किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.