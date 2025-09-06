मेरा साया बनकर चले मेरे पापा... ऑटो ड्राइवर ने बच्चे को सीने से सटाकर की ड्यूटी, वीडियो देख नम हो जाएंगी आंखें

Bengaluru Emotional Video: एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी उसके बेटे की मुस्कान होती है. बेटे के लिए पिता हर कठिनाई को पार करने को तैयार रहता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन वह कभी अपनी थकान या दर्द नहीं दिखाता. इसका ताजा और जीवंत उदाहरण बेंगलुरु की सड़कों पर देखने को मिला. वायरल वीडियो में एक ऑटो ड्राइवर अपने बच्चे को सीने से सटाकर, जैसे उसका साया बनकर, ट्रैफिक और भीड़ भरी सड़कों पर ड्यूटी निभा रहा है. बच्चे की नन्ही मासूमियत और पिता का सघर्ष देख लोगों के आंखों से आंसू निकल आए.

वीडियो देखने वाले यूजर पिता के सघर्ष देक भावुक हो गए. एक सोशल मीडिया यूजर ने बताया कि उसने बनासवाड़ी सिग्नल पर यही ऑटो ड्राइवर देखा और उसने पंजाब-रजिस्टर कार को देखकर गर्मजोशी से बातचीत की. ड्राइवर ने अपनी बेटी के बारे में बताया और पंजाबी समुदाय के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की. लोगों ने लिखा कि यह दृश्य दिखाता है कि कैसे एक पिता अपने परिवार और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाता है.कई लोगों ने आशा जताई कि यह सिर्फ एक आपातकालीन स्थिति थी.

बेंगलुरु में अन्य दिल छू लेने वाली स्टोरी

इस तरह के इमोशनल पल बेंगलुरु में कई जगह दिखते हैं. एक अन्य ऑटो ड्राइवर अपने पालतू कुत्ते जैकी के साथ सफर करता है. जैकी को चार दिन की उम्र में गोद लिया गया था और अब वह हमेशा ऑटो में सवार रहता है. Reddit पर भी एक पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें सोलो डेट का भावुक फेयरवेल दिखाया गया. ये कहानियां शहर के व्यस्त जीवन में मानवता और देखभाल की झलक देती हैं, यह दिखाती हैं कि किस तरह लोग कठिनाइयों के बीच भी जिम्मेदार बने रहते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इमोशनल कर देने वाला इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टग्राम पर rithuuuuuu._ नाम के अकाउंट से पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, “वह कमाई के लिए ड्राइव करता है, लेकिन अपने लिए वही ले जाता है जो उसके जीवन की मोटिवेट करता है.” वीडियो को अब तक 7 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि 84 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक किए हैं.

वीडियो देख भावुक हो गए लोग

वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, "आपको सफलता ही सफलता मिले." वहीं दूसरे ने भावुक होकर लिखा, "मेरे पिताजी भी ऐसे ही ऑटो चलाते थे, आपकी बहुत याद आती है पापा." कई लोगों ने ड्राइवर के हौसले और संघर्ष की तारीफ की. किसी ने लिखा, "एक शख्स अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता," तो किसी ने लिखा, "आपको ढेर सारी शक्ति मिले, सुपर डैड." इस भावुक वीडियो पर बहुत से यूजर्स ने दिल वाला इमोजी भी शेयर किया और पिता के सघर्ष को सलाम किया.