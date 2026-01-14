Advertisement
trendingNow13074235
Hindi Newsजरा हटकेMysterious Unakoti Temple: 99 लाख 99 हजार 999 मूर्तियां... भारत का अनोखा मंदिर, जानिए क्या है रहस्य?

Mysterious Unakoti Temple: 99 लाख 99 हजार 999 मूर्तियां... भारत का अनोखा मंदिर, जानिए क्या है रहस्य?

Mysterious Unakoti Temple: त्रिपुरा का उनाकोटि मंदिर 99 लाख 99 हजार 999 पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है. भगवान शिव, देवताओं और कालू कारीगर से जुड़ी कथाओं के कारण यह मंदिर आज भी रहस्य और आस्था का अनोखा संगम बना हुआ है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 14, 2026, 04:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mysterious Unakoti Temple: 99 लाख 99 हजार 999 मूर्तियां... भारत का अनोखा मंदिर, जानिए क्या है रहस्य?

भारत रहस्यमयी मंदिरों और अनोखी मान्यताओं का देश है. यहां ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं, जिनके पीछे छिपे रहस्य आज भी लोगों को हैरान करते हैं. इन्हीं में से एक है त्रिपुरा का प्रसिद्ध उनाकोटि मंदिर, जहां कहा जाता है कि 99 लाख 99 हजार 999 पत्थर की मूर्तियां मौजूद हैं. इतनी विशाल संख्या में मूर्तियां किसने, कब और क्यों बनाईं यह सवाल आज तक अनसुलझा है. सबसे हैरानी की बात यह है कि एक करोड़ में से सिर्फ एक मूर्ति कम क्यों रह गई? यही रहस्य श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं को इस जगह तक खींच लाता है.

 99 लाख 99 हजार 999 मूर्तियां

उनाकोटि मंदिर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहां मौजूद लाखों पत्थर की मूर्तियां आखिर बनी कैसे? इतिहासकारों और विद्वानों ने इस रहस्य को सुलझाने की कई कोशिशें कीं, लेकिन आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया. इन मूर्तियों में देवी-देवताओं, पशु-पक्षियों और पौराणिक आकृतियों की विशाल शिल्पकला देखने को मिलती है. माना जाता है कि यहां कुल मूर्तियों की संख्या 99,99,999 है, यानी एक करोड़ से ठीक एक कम. यही अधूरी गिनती इस मंदिर को और ज्यादा रहस्यमय बनाती है और लोगों के बीच जिज्ञासा पैदा करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

 भगवान शिव का श्राप या देवताओं की पत्थर बनी सेना?

लोककथाओं के अनुसार, एक बार भगवान शिव एक करोड़ देवी-देवताओं के साथ यात्रा पर निकले थे. रास्ते में सभी देवता थककर सो गए. सुबह जब शिव जागे और देवताओं को सोता पाया, तो क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें पत्थर में बदल जाने का श्राप दे दिया. कहा जाता है कि इसी कारण यहां 99 लाख 99 हजार 999 पत्थर की मूर्तियां मौजूद हैं. मान्यता यह भी है कि एक देवता बच गया, इसलिए संख्या एक करोड़ से एक कम रह गई. यही कहानी आज भी भक्तों के बीच सबसे ज्यादा प्रचलित है.

 कालू कारीगर की कथा और उनाकोटि नाम का रहस्य

एक अन्य कथा के अनुसार, कालू नाम का एक शिल्पकार भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था. शिव ने शर्त रखी कि अगर वह एक रात में एक करोड़ देवी-देवताओं की मूर्तियां बना देगा, तो उसे साथ ले जाया जाएगा. कारीगर ने रातभर मेहनत की, लेकिन सुबह तक एक मूर्ति कम रह गई. शर्त पूरी न होने पर शिव उसे कैलाश नहीं ले गए. कहा जाता है कि इसी घटना से इस स्थान का नाम ‘उनाकोटि’ (एक करोड़ से एक कम) पड़ा. आज यह मंदिर अगरतला से करीब 145 किलोमीटर दूर स्थित है और भारत के सबसे रहस्यमयी धार्मिक स्थलों में गिना जाता है.

नोट: यहां दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और लोककथाओं पर आधारित है. इसका कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है.  Zee Hindi इन दावों की सत्यता की पुष्टि नहीं लेता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Mysterious Unakoti Temple

Trending news

'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
Rafale deal
'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
maharashtra news in hindi
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
Tamil Nadu
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात
Arshad Madani
'तो सत्ता से बाहर न होती कांग्रेस...', मदनी ने बोला तीखा हमला, कही बड़ी बात
पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
Snack Packet Toy Blast
पांच रुपये के स्नैक ने छीनी मासूम की आंखों की रोशनी, ओडिशा से आई झकझोर देने वाली खबर
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
Assam news
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
Bengal SIR
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
Karnataka road accident
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
thalapathy vijay
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
Actor Vijay
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'