Mysterious Unakoti Temple: 99 लाख 99 हजार 999 मूर्तियां... भारत का अनोखा मंदिर, जानिए क्या है रहस्य?

भारत रहस्यमयी मंदिरों और अनोखी मान्यताओं का देश है. यहां ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं, जिनके पीछे छिपे रहस्य आज भी लोगों को हैरान करते हैं. इन्हीं में से एक है त्रिपुरा का प्रसिद्ध उनाकोटि मंदिर, जहां कहा जाता है कि 99 लाख 99 हजार 999 पत्थर की मूर्तियां मौजूद हैं. इतनी विशाल संख्या में मूर्तियां किसने, कब और क्यों बनाईं यह सवाल आज तक अनसुलझा है. सबसे हैरानी की बात यह है कि एक करोड़ में से सिर्फ एक मूर्ति कम क्यों रह गई? यही रहस्य श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं को इस जगह तक खींच लाता है.

99 लाख 99 हजार 999 मूर्तियां

उनाकोटि मंदिर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहां मौजूद लाखों पत्थर की मूर्तियां आखिर बनी कैसे? इतिहासकारों और विद्वानों ने इस रहस्य को सुलझाने की कई कोशिशें कीं, लेकिन आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया. इन मूर्तियों में देवी-देवताओं, पशु-पक्षियों और पौराणिक आकृतियों की विशाल शिल्पकला देखने को मिलती है. माना जाता है कि यहां कुल मूर्तियों की संख्या 99,99,999 है, यानी एक करोड़ से ठीक एक कम. यही अधूरी गिनती इस मंदिर को और ज्यादा रहस्यमय बनाती है और लोगों के बीच जिज्ञासा पैदा करती है.

भगवान शिव का श्राप या देवताओं की पत्थर बनी सेना?

लोककथाओं के अनुसार, एक बार भगवान शिव एक करोड़ देवी-देवताओं के साथ यात्रा पर निकले थे. रास्ते में सभी देवता थककर सो गए. सुबह जब शिव जागे और देवताओं को सोता पाया, तो क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें पत्थर में बदल जाने का श्राप दे दिया. कहा जाता है कि इसी कारण यहां 99 लाख 99 हजार 999 पत्थर की मूर्तियां मौजूद हैं. मान्यता यह भी है कि एक देवता बच गया, इसलिए संख्या एक करोड़ से एक कम रह गई. यही कहानी आज भी भक्तों के बीच सबसे ज्यादा प्रचलित है.

कालू कारीगर की कथा और उनाकोटि नाम का रहस्य

एक अन्य कथा के अनुसार, कालू नाम का एक शिल्पकार भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था. शिव ने शर्त रखी कि अगर वह एक रात में एक करोड़ देवी-देवताओं की मूर्तियां बना देगा, तो उसे साथ ले जाया जाएगा. कारीगर ने रातभर मेहनत की, लेकिन सुबह तक एक मूर्ति कम रह गई. शर्त पूरी न होने पर शिव उसे कैलाश नहीं ले गए. कहा जाता है कि इसी घटना से इस स्थान का नाम ‘उनाकोटि’ (एक करोड़ से एक कम) पड़ा. आज यह मंदिर अगरतला से करीब 145 किलोमीटर दूर स्थित है और भारत के सबसे रहस्यमयी धार्मिक स्थलों में गिना जाता है.

नोट: यहां दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और लोककथाओं पर आधारित है. इसका कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. Zee Hindi इन दावों की सत्यता की पुष्टि नहीं लेता है.