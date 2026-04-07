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Hindi Newsजरा हटकेदूसरी शादी के लिए मां बनी हैवान! 11 महीने के मासूम को चबूतरे पर पटका, फिर कलेजे के टुकड़े की हत्या कर कुएं में फेंकी लाश!

दूसरी शादी के लिए मां बनी हैवान! 11 महीने के मासूम को चबूतरे पर पटका, फिर कलेजे के टुकड़े की हत्या कर कुएं में फेंकी लाश!

पुणे में एक मां ने दूसरी शादी के लिए अपने 11 महीने के बेटे की हत्या कर दी. आरोपी पूजा पवार ने बच्चे का सिर चबूतरे पर पटककर मार डाला और शव कुएं में फेंक दिया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 07, 2026, 01:39 PM IST
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पुणे से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है, जिसने मां-बेटे के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है. एक कलयुगी मां ने अपनी दूसरी शादी की राह साफ करने के लिए अपने ही 11 महीने के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया. ममता की हत्या की यह कहानी जितनी खौफनाक है, उतनी ही हैरान करने वाली भी. आरोपी महिला को लगा कि उसका छोटा सा बच्चा उसके भविष्य के सुखों के बीच का कांटा है, और इसी सनक में उसने वह कर डाला जिसे सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान की रूह कांप जाए. पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इलाके में फैला सन्नाटा चीख-चीख कर समाज की गिरती मानसिकता पर सवाल उठा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

पुणे में एक महिला ने अपने 11 महीने के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी मां की पहचान पूजा रवींद्र पवार के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, वह पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान थी और उसे लग रहा था कि उसका बच्चा उसकी दूसरी शादी में बाधा बन सकता है. इसी सोच ने उसे इतना कठोर बना दिया कि उसने अपने ही कलेजे के टुकड़े को खत्म करने की योजना बना ली. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और हर कोई इस वारदात से हैरान है.

बच्चे के रोने से क्यों बढ़ी परेशानी?

पुलिस जांच में सामने आया कि पूजा पवार अपने बेटे यश और परिवार के साथ कोंकण के मुरुड घूमने गई थी. वहां से लौटने के बाद बच्चा लगातार रो रहा था, जिससे वह और ज्यादा परेशान हो गई. पहले से ही दूसरी शादी को लेकर दिमाग में चल रही बातें इस दौरान और गहरी हो गईं. उसे लगने लगा कि अगर बच्चा उसके साथ रहा तो उसकी नई जिंदगी शुरू नहीं हो पाएगी. इसी मानसिक दबाव और गलत सोच ने उसे इस खौफनाक कदम उठाने की ओर धकेल दिया.

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कैसे दिया वारदात को अंजाम?

पुलिस के अनुसार, पूजा पवार ने अपने घर के सामने बने सीमेंट के चबूतरे पर बच्चे का सिर कई बार जोर से पटका. इस हमले में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद उसने जमीन पर फैले खून को पानी से साफ कर सबूत मिटाने की कोशिश की. इस दौरान उसने पूरी घटना को छिपाने की योजना भी बनाई ताकि किसी को शक न हो. इस क्रूर हरकत ने मां-बेटे के रिश्ते को कलंकित कर दिया.

शव को कुएं में क्यों फेंका?

हत्या के बाद महिला ने बच्चे के शव को कपड़ों के एक बैग में रखा और उसमें पत्थर भर दिए ताकि वह पानी में डूब जाए. इसके बाद उसने बैग को पास के खेत में बने कुएं में फेंक दिया. घटना के बाद उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बच्चे के पिता रवींद्र अशोक पवार को शक हुआ. उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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