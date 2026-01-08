ना चेन, ना गियर, ना ब्रेक... इन चाचा के पास है ये इकलौती साइकिल! बोले- 5 साल पहले...

Bicycle Video Viral: साइकिल तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन शायद ही आपने ऐसी अनोखी साइकिल को पहले देखा हो. ये यूनिक साइकिल की खासियत ये है कि इसमें न तो पिंचर होता है, ना गियर है, ना ब्रेक है और ना ही चेन है. अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बिना चेन, गियर, हवा और गियर के कोई साइकिल कैसे चल सकती है. यही सवाल सबको परेशान कर रहा है. कुछ लोग इसे पूराने जमाने की साइकिल बता रहे हैं. इस साइकिल के मालिक ने दावा किया है कि ये साइकिल 5 साल पहले उसी ने बनाई थी और ये ऐसी साइकिल सिर्फ उसी के पास है. चलिए जानते हैं इस साइकिल को कैसे चलाते हैं.

कैसे चलती है ये साइकिल?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @irfan_haider_photography नाम के अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में दिखता है कि एक साइकिल खड़ी है और एक चाचा उस साइकिल की खासियत बता रहे हैं. चाचा कहते हैं, "मुझे नहीं लगता ये साइकिल आपने पहले कभी देखी होगी. ये लखनऊ की इकलौती साइकिल है जो मेरे पास है. इस साइकिल में ना ब्रेक है, ना पंचर, ना चेन है, ना गियर है और ना हवा है. फिर भी मैं इस साइकिल से रोज 10 किलोमीटर का सफर करता हूं." इसके बाद चाचा का कहना है कि उन्हें इंप्रेशन इस बात से मिलता है कि लोग साइकिल को देखकर बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कि कहां से लेकर आए. इसके बाद वो बताते हैं, "मेरा नाम अर्जुन सिंह और ये साइकिल मैंने 5 साल पहले बनाई थी, लेकिन अब मैं पिछले 3 सालों से मैं इसी से चल रहा हूं. जहां भी जाना होता है इसी से जाता हूं." दरअसल, वीडियो में देखा जा सकता है कि इस साइकिल के आगे के पहिए में 'पैडल' लगे हैं. ये साइकिल चेन या गियर से नहीं, बल्कि 'पैडल' से चलती है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @irfan_haider_photography नाम के पेज से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.