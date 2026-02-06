बाइक है या ट्रेन? हॉर्न सुनकर फट जाएंगे कान! टायर देखकर छूट जाएगी हंसी, पुलिस ने ऐसे...

Viral Video: कुछ लोग अपनी बाइक को ऐसे मॉडिफाइड करवा लेते हैं जो इलीगल है. कुछ लोग मस्ती के लिए बाइक का साइलेंसर ही निकाल देते हैं बाद में जब ट्रैफिक पुलिस चालान करती है तो पछताते हैं. किसी गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा आइटम जोड़ना या उसे खूबसूरत बनाना कोई गलत तो नहीं है, लेकिन मोडिफिकेशन की भी एक सीमा होती है. ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी की पहचान ही छीन लो और कुछ और ही बना दो. इन दिनों सोशल मीडिया पर पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो ऐसी ही एक बाइक का चालान कर रही है. इस बाइक की लाइट, टायर और हॉर्न सुनकर तो हंसी रुकेगी ही नहीं. पुलिस वालों ने भी पहले बाइक वाले के मजे लिए और फिर चालान भी किया. चलिए देखते हैं ये मजेदार चालान का वीडियो.

कैसे बदला बाइक का हुलिया?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि 2 पुलिस वाले एक बाइक के पास खड़े हैं और बाइक का मालिक भी वहीं खड़ा है. एक पुलिसकर्मी पहले बाइक का हॉर्न बजाता है जोकि बहुत लाउड होता है. इस के बाद दूसरा पुलिसकर्मी बाइक वाले से पूछता है, "भाई कौन सी ट्रेन आ रही है ये" इसके बाद और भी मजा तक आता है जब दिखता है कि बाइक की नंबर प्लेट भी गायब है. जब बाइक वाले से पूछा जाता है, तो वो कहता है कि सर टूट गया है. इसके बाद पुलिस वाले अंकल कहते हैं, "इसके साथ बॉक्सिंग किया था क्या?" इसके बाद बाइक के सामने और नीचे लाल और नीली लाइट भी लगी है. इसके बाद वीडियो में पुलिसकर्मी चालान काटते नजर आते हैं. चालान करने के दौरान पुलिसकर्मी कहता है, "कंपनी कितनी अच्छी गाड़ी बनाकर देती है, लेकिन आप लोग उसका पूरा नक्शा बदल देते हैं." इसके बाद पुलिस वाला तंज कसते हुए बाइक वाले को इंजीनियर कहता है. इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

यह भी पढ़ें: ये है भारत का इकलौता अफ्रीकी गांव! VIDEO में देखें कैसे रहते हैं यहां के लोग

Add Zee News as a Preferred Source

यूजर्स ने लिए मजे

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ci_anil_chinda_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. यूजर्स इस बाइक को अलग अलग ट्रेनों के नाम दे रहे हैं. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "कालका एक्सप्रेस." दूसरे यूजर ने लिखा, "सर खड़ी बाइक का हॉर्न मत बजाया करो बैटरी लो हो जाती है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.