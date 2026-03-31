दिल्ली में बिक रही ‘पहाड़ों की हवा’! ₹50 में बोतल खरीद रहे लोग, लड़के ने शुरू किया अनोखा बिजनेस

क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसे भी कोई बेच सकता है? नई दिल्ली में एक क्रिएटिव युवक ने इस सोच को सच कर दिखाया है. उसने हिमांचल प्रदेश की वादियों से ‘ताजी हवा’ बोतलों में भरकर लाने का दावा किया और उसे बेचने लगा. प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली में इस अनोखे आइडिया ने लोगों का ध्यान खींच लिया. सबसे हैरानी की बात यह है कि लोग इस हवा के लिए पैसे भी दे रहे हैं और इसे मजे लेकर आजमा रहे हैं.

क्या है ‘हवा वाली बोतल’ का खेल?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक कनॉट प्लेस में बोतलबंद हवा बेचता नजर आ रहा है. वह दावा करता है कि यह कोई साधारण हवा नहीं, बल्कि पहाड़ों की ‘प्योर ऑक्सीजन’ है. आज के समय में जहां यूनिक आइडिया ही सबसे बड़ी ताकत है, वहां इस युवक ने हवा जैसी चीज को भी प्रोडक्ट बना दिया. लोग भी इस अनोखे कॉन्सेप्ट को देखकर हैरान हैं और कह रहे हैं कि यह टैलेंट की एक अलग ही मिसाल है.

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कैसे कैद की गई पहाड़ों की हवा?

युवक ने बताया कि जब वह हिमाचल घूमने गया तो वहां की ठंडी और ताजी हवा ने उसे काफी प्रभावित किया. उसने सोचा कि दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले लोग इस अनुभव से वंचित हैं. इसी सोच के साथ उसने एक प्रेशर स्प्रेयर का इस्तेमाल किया और हवा को बोतलों में भरना शुरू कर दिया. यह सुनने में भले मजाक जैसा लगे, लेकिन वह कई बोतलें भरकर दिल्ली ले आया. उसके इस प्रयोग ने लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया.

This guy sold “air” from Dharamshala for ₹50 to people in Delhi, and those buying it actually said it felt different from Delhi’s air. What looks like a random video today could turn into a real business and a harsh reality in the coming years, the bigger concern is whether even… pic.twitter.com/MS2nDwzj5A — Nikhil saini (@iNikhilsaini) March 31, 2026

₹50 में ‘पहाड़ी सांस’ क्यों वायरल?

दिल्ली लौटकर युवक ने अपना छोटा सा स्टॉल लगाया और हर बोतल की कीमत ₹50 रखी. लोग जिज्ञासा के चलते इसे खरीदने लगे और बोतल खोलकर ‘ताजी हवा’ का अनुभव लेने लगे. कई लोगों ने इसे मजेदार बताया, तो कुछ ने इसे सिर्फ मार्केटिंग ट्रिक कहा. हालांकि, इस अनोखे प्रयोग ने एक बड़ा संदेश जरूर दिया है प्रदूषण के बीच साफ हवा कितनी कीमती हो गई है. यही वजह है कि यह ‘हवा वाला बिजनेस’ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.