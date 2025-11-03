दुनिया का वो इकलौता शहर, जहां न तो सड़क है और न गाड़ियां; फिर भी हर साल आते हैं लाखों पर्यटक

Unique City In The World: नीदरलैंड का गिठोर्न ऐसा शहर है जहां न सड़कें हैं, न गाड़ियां, सिर्फ नहरें और नावें हैं. “डच वेनिस” कहलाने वाला यह गांव हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और सुकून भरे माहौल से आकर्षित करता है.
दुनिया में कई अनोखे और खूबसूरत शहर हैं, लेकिन नीदरलैंड का गिठोर्न (Giethoorn) सबसे अलग है. यह शहर इसलिए खास है क्योंकि यहां न तो सड़कें हैं, न गाड़ियां, न शोर. बस चारों तरफ पानी की नहरें और हरियाली. इसे प्यार से “डच वेनिस” कहा जाता है. यहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं, जो नावों में बैठकर पूरे गांव की सैर करते हैं. अगर आप शांति, नेचर और परी-कथा जैसी जगह की तलाश में हैं, तो गिठोर्न एक सपनों का डेस्टिनेशन साबित हो सकता है.
जहां सड़क की जगह बहती हैं नहरें
गिठोर्न की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहां कोई पक्की सड़क नहीं है. गांव में सिर्फ पानी की नहरें और लकड़ी के करीब 180 छोटे-छोटे पुल हैं. स्थानीय लोग और टूरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नावों का इस्तेमाल करते हैं. यहां के सुंदर घर, झीलों का साफ पानी और हर तरफ हरियाली इसे किसी फिल्मी दृश्य जैसा बना देते हैं. यह गांव वाकई में उन लोगों के लिए जन्नत है, जो भीड़-भाड़ से दूर सुकून ढूंढते हैं.
नावों पर चलता है पूरा गांव
यहां कार या बाइक जैसी कोई चीज नहीं मिलती. हर घर के पास अपनी छोटी नाव होती है, जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे. आवाज़ न होने के कारण पूरा गांव बेहद शांत रहता है. कुछ जगहों पर छोटे पैदल रास्ते और साइकिल ट्रैक बने हैं, जिन पर पर्यटक आराम से घूम सकते हैं. यहां का जीवन सरल है, पर उसकी खूबसूरती और अनोखापन दुनिया में मिसाल है.
पर्यटकों के लिए धरती पर जन्नत
हर साल लाखों सैलानी गिठोर्न पहुंचते हैं. वे यहां बोट टूर, कयाकिंग और पेडल बोटिंग का मजा लेते हैं. गांव के किनारे बने कैफे और रेस्टोरेंट से पानी के दृश्य का आनंद लिया जा सकता है. गर्मियों में यहां की हरियाली मन मोह लेती है, जबकि सर्दियों में जमी हुई नहरों पर आइस स्केटिंग होती है. एम्स्टर्डम से गिठोर्न की दूरी लगभग 120 किमी है, और ट्रेन या बस से यहां पहुंचना आसान है. यह छोटा-सा गांव दिखाता है कि बिना मशीनों और शोर के भी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है.