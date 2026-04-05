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Hindi Newsजरा हटकेदुनिया का वो अनोखा देश, जहां पढ़ाई-लिखाई और इलाज सब है मुफ्त, शादी करने पर सरकार खुद देती है लाखों का गिफ्ट, आखिर क्यों?

दुनिया का वो अनोखा देश, जहां पढ़ाई-लिखाई और इलाज सब है मुफ्त, शादी करने पर सरकार खुद देती है लाखों का गिफ्ट, आखिर क्यों?

जानिए उस देश के बारे में जहां पढ़ाई, इलाज और शादी तक का खर्च सरकार उठाती है. यहां नागरिकों को मिलती हैं ऐसी सुविधाएं, जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 05, 2026, 07:11 AM IST
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आज के दौर में जहां एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी घर बनाने, बच्चों की पढ़ाई और शादियों के कर्ज चुकाने में गुजार देता है, वहीं दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश भी है जो अपने नागरिकों के लिए अलादीन के चिराग जैसा काम करता है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) एक ऐसा देश है, जहां एमिराती नागरिक के तौर पर जन्म लेना किसी लॉटरी से कम नहीं है. यहां की सरकार पालने से लेकर पढ़ाई और शादी से लेकर सपनों के आशियाने तक का सारा जिम्मा खुद उठाती है. यूएई की सरकार अपने नागरिकों को इतने आर्थिक लाभ देती है कि उन्हें भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती. आइए जानते हैं कि आखिर कैसे यह देश अपने लोगों पर दिल खोलकर पैसा लुटाता है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है.

क्या स्कूल से लेकर विदेश तक की पढ़ाई सच में मुफ्त है?

संयुक्त अरब अमीरात में शिक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है, इसलिए यहां के नागरिकों के लिए किंडरगार्टन से लेकर यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त है. सरकारी स्कूलों और देश की टॉप यूनिवर्सिटीज, जैसे जायद यूनिवर्सिटी और यूएई यूनिवर्सिटी में छात्रों को एक पैसा भी नहीं देना पड़ता. इतना ही नहीं, अगर कोई होनहार छात्र विदेश जाकर उच्च शिक्षा पाना चाहता है, तो सरकार उसे पूरी स्कॉलरशिप देती है. इस स्कॉलरशिप में न केवल ट्यूशन फीस, बल्कि वहां रहने का खर्चा, आने-जाने का टिकट और अन्य सभी सुविधाएं शामिल होती हैं. सरकार का मानना है कि शिक्षित नागरिक ही देश के भविष्य को और मजबूत बनाएंगे, इसलिए पढ़ाई के रास्ते में पैसा कभी बाधा नहीं बनता.

शादी करने पर सरकार देती है अनोखा गिफ्ट

शादी के भारी-भरकम खर्चों को देखते हुए यूएई सरकार ने शेख जायद मैरिज फंड बनाया है. इसके तहत पहली बार शादी करने वाले एमिराती युवाओं को लगभग 70000 दिरहम यानी करीब 16 लाख रुपये की एकमुश्त राशि दी जाती है. साल 2026 में भी सरकार ने इस काम के लिए 209 मिलियन दिरहम का भारी बजट आवंटित किया है, ताकि लगभग 3000 युवाओं को यह ग्रांट दी जा सके. यह पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि नया जोड़ा बिना किसी कर्ज के अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर सके और घर का जरूरी सामान खरीद सके. इसके अलावा, कई अमीर एमिराती परिवार और बिजनेसमैन भी नवविवाहित जोड़ों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं.

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क्या सपनों का आशियाना बनाने के लिए फ्री जमीन मिलती है?

शादी के बाद सिर पर छत होना सबसे बड़ी जरूरत है और यूएई सरकार इसे भी बखूबी पूरा करती है. कम आय वाले नवविवाहित जोड़ों को सरकार मुफ्त रेजिडेंशियल प्लॉट (जमीन) उपलब्ध कराती है. अगर किसी परिवार की आय कम है, तो उन्हें घर बनाने के लिए बिना ब्याज (Zero Interest) वाला लोन या सरकारी अनुदान भी दिया जाता है. अबू धाबी जैसे शहरों में तो किराए के लिए भी करीब 75,000 दिरहम तक की सहायता दी जाती है. कई मामलों में सरकार सीधे तैयार घर या विला भी नागरिकों को सौंप देती है. घर के साथ-साथ मुफ्त स्वास्थ्य सेवा (Free Healthcare) भी मिलती है, जहां सरकारी अस्पतालों में एमिराती नागरिकों का इलाज पूरी तरह मुफ्त होता है.

किसे मिलता है ये गिफ्ट 

यूएई सरकार के ये शानदार सोशल वेलफेयर प्रोग्राम केवल और केवल वहां के मूल नागरिकों (Emiratis) के लिए ही आरक्षित हैं. सीमित आय वाले परिवारों को मासिक वित्तीय सहायता, बच्चों के लिए एकेडमिक एक्सीलेंस अलाउंस और यहां तक कि फ्यूल और फूड अलाउंस भी दिया जाता है. हालांकि, यूएई की कुल आबादी में एक बड़ा हिस्सा विदेशी निवासियों (एक्सपैट्स) का है, लेकिन उन्हें ये सरकारी बेनिफिट्स नहीं मिलते. प्रवासियों को अपने खर्च खुद उठाने पड़ते हैं, जबकि मूल नागरिकों के लिए सरकार एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है. यही कारण है कि यूएई अपने नागरिकों के जीवन स्तर को दुनिया के सबसे ऊंचे पायदानों पर बनाए रखने में सफल रहा है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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