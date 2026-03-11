Advertisement
इस देश में साइकिल चलाते समय छाता पकड़ना क्यों है गैरकानूनी? जानिए हैरान करने वाले नियम

इस देश में साइकिल चलाते समय छाता पकड़ना क्यों है गैरकानूनी? जानिए हैरान करने वाले नियम

जापान में साइकिल चलाने से जुड़े कुछ अनोखे और सख्त नियम लागू हैं. यहां साइकिल चलाते समय छाता पकड़ना गैरकानूनी माना जाता है और इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा मोबाइल इस्तेमाल करना, ईयरफोन लगाना या शराब पीकर साइकिल चलाना भी गंभीर अपराध है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 11, 2026, 09:10 PM IST
इस देश में साइकिल चलाते समय छाता पकड़ना क्यों है गैरकानूनी? जानिए हैरान करने वाले नियम

जापान दुनिया के उन देशों में से एक है जहां साइकिल चलाना रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है. यहां लाखों लोग ऑफिस, स्कूल और छोटे-मोटे कामों के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं. जापान के शहरों में साइकिल के लिए अलग लेन और पार्किंग की सुविधा भी मिलती है, जिससे लोग इसे आसान और सस्ता ट्रांसपोर्ट मानते हैं. लेकिन जहां साइकिल इतनी आम है, वहीं इसके लिए कई सख्त नियम भी बनाए गए हैं. खास बात यह है कि इन नियमों का मकसद सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है. इसी वजह से जापान में साइकिल चलाने से जुड़े कुछ ऐसे कानून भी हैं, जिनके बारे में जानकर दूसरे देशों के लोग हैरान रह जाते हैं.

क्या साइकिल चलाते समय छाता पकड़ना सच में गैरकानूनी है?

जापान में साइकिल चलाते समय हाथ में छाता पकड़ना कानून के खिलाफ माना जाता है. कई देशों में लोग बारिश के दौरान साइकिल चलाते समय छाता पकड़ लेते हैं, लेकिन जापान में ऐसा करना खतरनाक माना जाता है. अधिकारियों का कहना है कि छाता पकड़ने से साइकिल चालक का हैंडलबार पर पूरा कंट्रोल नहीं रहता. इससे बैलेंस बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है और दुर्घटना होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है. यही वजह है कि जापान के रोड ट्रैफिक एक्ट के तहत इसे अवैध माना गया है. इसलिए बारिश के दौरान लोग या तो रेनकोट पहनते हैं या फिर साइकिल रोककर छाता इस्तेमाल करते हैं.

क्या इस नियम को तोड़ने पर जुर्माना लगता है?

अगर जापान में कोई व्यक्ति साइकिल चलाते समय छाता पकड़ते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. आम तौर पर इसके लिए लगभग 5000 येन यानी करीब 2800 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. हालांकि कुछ इलाकों में पहले से ही इस नियम को ज्यादा सख्ती से लागू किया गया था. वहां नियम तोड़ने पर 50000 येन तक का भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता था. जापान में ट्रैफिक नियमों का पालन बहुत गंभीरता से कराया जाता है, इसलिए लोग ऐसे जोखिम लेने से बचते हैं. यही वजह है कि वहां सड़क पर अनुशासन काफी बेहतर दिखाई देता है.

क्या सुरक्षा ही इस नियम की सबसे बड़ी वजह है?

जापान के ट्रैफिक अधिकारियों के अनुसार इस नियम का मुख्य कारण सुरक्षा है. जब कोई व्यक्ति साइकिल चलाते समय छाता पकड़ता है, तो उसका ध्यान सड़क से हट सकता है. साथ ही छाता सामने का दृश्य भी आंशिक रूप से ढक देता है, जिससे चालक को आगे की स्थिति ठीक से दिखाई नहीं देती. अचानक ब्रेक लगाने या मोड़ लेने में भी परेशानी हो सकती है. बारिश और तेज हवा के दौरान छाता साइकिल का बैलेंस बिगाड़ सकता है, जिससे दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है. इसलिए सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है.

क्या जापान में साइकिल से जुड़े और भी सख्त कानून हैं?

जापान में साइकिल चलाने को लेकर सिर्फ छाता ही नहीं, बल्कि कई दूसरे सख्त नियम भी लागू हैं. उदाहरण के लिए साइकिल चलाते समय स्मार्टफोन इस्तेमाल करना गंभीर अपराध माना जाता है. ऐसा करते पकड़े जाने पर करीब 100000 येन का जुर्माना या छह महीने तक की जेल हो सकती है. इसके अलावा ईयरफोन लगाकर साइकिल चलाना भी कई जगहों पर प्रतिबंधित है, क्योंकि इससे आसपास की आवाजें सुनाई नहीं देतीं. इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर साइकिल चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे तीन साल तक की जेल या 500000 येन तक का भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. यही सख्त नियम जापान को सड़क सुरक्षा के मामले में दुनिया के सबसे अनुशासित देशों में शामिल करते हैं.

