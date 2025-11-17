'10 देशों से दोस्ती, 4 राजधानियों से प्यार...', ये है दुनिया की सबसे सोशल नदी, आज भी है व्यापार की लाइफलाइन

Unique River: नदियों के किनारे बैठना बहुत सारे लोगों को पसंद आता है. कुछ लोग बदलते हुए दिन के साथ किनारों से दूरी बना लेते हैं. हालांकि नदियों के जरिए लोगों के खेतों तक पानी पहुंचता है. दुनियाभर में कई फेमस नदियां हैं जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद हैं. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं एक ऐसी नदी के बारे में जो एक दो नहीं बल्कि 10 देशों को पार करती है. इतना ही नहीं ये चार राजधानियों से होकर गुजरती है. ये नदी क्यों इतनी खास है?

क्या है इस नदी का नाम

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के ब्लैक फॅारेस्ट से काला सागर तक फैली इस नदी का नाम डेन्यूब नदी है. ये यूरोप के सबसे उल्लेखनीय जलमार्गों में से एक है और यह नदी पृथ्वी पर किसी भी अन्य नदी की तुलना में अधिक देशों को पार करती है. बता दें कि ये नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा और यूक्रेन से होकर बहती है. 2,860 किलोमीटर लंबी यह नदी वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन सीमा पार प्रभाव के मामले में डेन्यूब बेजोड़ है.

साम्राज्यों के केंद्र में रही नदी

सदियों से यह नदी यूरोपीय सत्ता संघर्षों और साम्राज्यों के केंद्र में रही है. प्राचीन काल में, डेन्यूब रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा बनाती थी, जिस पर एक प्राकृतिक अवरोध और परिवहन मार्ग दोनों के रूप में भारी गश्त होती थी. इसके बाद तटों पर बाल्कन में ओटोमन साम्राज्य और मध्य यूरोप में हैब्सबर्ग राजशाही से जुड़े किलों और कस्बों का उदय हुआ, इन युगों के निशान महलों, किलेबंद दीवारों और भव्य स्थापत्य अवशेषों के रूप में बचे हुए हैं जो नदी के धीमे-धीमे बहते पानी को देखते हैं.

आज भी है नदी की अहमियत

आधुनिक काल के आरंभ तक डेन्यूब एक शेयर वाणिज्यिक धमनी के रूप में विकसित हो गई थी. बता दें कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ही नौवहन संधियां शुरू हो गईं, जिससे व्यापारियों और राज्यों को सीमाओं के पार माल ले जाने में मदद मिली. आज भी डेन्यूब नदी व्यापार के लिए आवश्यक बनी हुई है.