गर्दन से लटकने वाले एक्सरसाइज से गंभीर बीमारी का ये कैसा इलाज? Video देखते ही डॉक्टरों ने दे दी चेतावनी

Weird Exercise In China Video: चीन के शेनयांग शहर से एक अजीब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लोग नींद बेहतर करने के लिए एक अनोखी एक्सरसाइज को आजमा रहे हैं. वे एक नरम पैडिंग वाले यू-आकार के बेल्ट से अपनी गर्दन को लटकाकर हल्के-हल्के झूल रहे हैं. यह वीडियो एक्स प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हुआ. इस वीडियो को @TansuYegen नाम के अकाउंट द्वारा शेयर किया गया. वीडियो के कैप्शन में लिखा, “चीन के शेनयांग में कुछ लोग नींद बेहतर करने के लिए अपनी गर्दन को बेल्ट से लटकाकर झूल रहे हैं.” यह वीडियो कुछ ही मिनटों में फटाफट वायरल हो गया.

सोशल मीडिया पर हंसी-मजाक

यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और लोगों ने मजेदार कमेंट कीं. एक यूजर ने लिखा, “गर्दन लटकाकर नींद की कोशिश!” रेडिट पर भी लोगों ने इस अनोखे एक्सरसाइज पर हैरानी जताई. एक यूजर ने कहा, “गर्दन का दर्द नई चोट से ठीक हो जाएगा, शायद!” दूसरे ने मजाक में लिखा, “हल्के से करो तो नींद अच्छी आएगी, जोर से करो तो हमेशा के लिए सो जाओगे!” एक अन्य ने लिखा, “कुछ लोग इस इलाज के बाद हमेशा के लिए सो गए.”

एक्सरसाइज के पीछे की कहानी

इस तकनीक के पीछे की प्रेरणा बताते हुए सुविधा के फाउंडर ने विओरी को बताया कि उन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या थी. इससे उन्हें चक्कर, सिरदर्द और अनिद्रा की शिकायत थी, जिससे नींद में दिक्कत होती थी. उन्होंने इसकी जड़ का पता लगाने के लिए शोध किया और पाया कि सर्वाइकल स्पाइन में छोटे जोड़ों के खिसकने से ये समस्याएं होती हैं. फाउंडर ने दावा किया कि उन्होंने इस समस्या के लिए एक गर्दन लटकाने वाला उपकरण बनाया. यह एक सेल्फ हीलिंग डिवाइस है, जिसके लिए उन्होंने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट दर्ज किया है और नेशनल पेटेंट के लिए आवेदन भी किया है.

In Shenyang, China, some people are trying a strange way to sleep better by gently swinging while hanging from their necks with a belt for a few minutes

