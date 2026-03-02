5 दिन तक राख की होली… कर्नाटक के इस मंदिर में क्यों उड़ती है भस्म, शिव-कामदेव से जुड़ा है राज

होली का नाम आते ही सफेद कुर्ते और लाल-गुलाबी गाल याद आते हैं, लेकिन भारत इतना निराला है कि यहां होली खेलने के लिए रंगों की जरूरत ही नहीं पड़ती. अगर आप उत्तर भारत की 'लठमार' या 'कपड़ा फाड़' होली देखकर थक चुके हैं, तो कर्नाटक का रुख कीजिए. यहां एक ऐसा मंदिर है जहां लोग रंगों से नहीं, बल्कि राख से होली खेलते हैं. जी हां, वही राख जिसे हम वैराग्य का प्रतीक मानते हैं. 4 मार्च को जब पूरी दुनिया पक्के रंगों में डूबी होगी, तब कर्नाटक के 'रामलिंगेश्वर कामन्ना मंदिर' में महादेव का तीसरा नेत्र खुलेगा और कामदेव की भस्म से होली की शुरुआत होगी. तो चलिए, आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां होली का मतलब हुड़दंग नहीं, बल्कि अपने भीतर के 'अहंकार' को जलाकर राख कर देना है.

दक्षिण की अनोखी होली

उत्तर भारत में होली का त्योहार जहां भक्त प्रह्लाद और होलिका की अग्नि परीक्षा की जीत का जश्न है, वहीं दक्षिण भारत में इसका स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है. विशेष रूप से कर्नाटक में यह पर्व भगवान शिव और कामदेव की पौराणिक कथा पर आधारित है. यहां होली को केवल रंगों के खेल के रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे काम, क्रोध और अहंकार के अंत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. कर्नाटक का प्रसिद्ध 'रामलिंगेश्वर कामन्ना मंदिर' इस परंपरा का मुख्य केंद्र है. मान्यता है कि होली का यह दिन व्यक्ति को संदेश देता है कि संसार की मोह-माया और अहंकार अंततः भस्म होकर राख ही बननी है, इसलिए महादेव के चरणों में समर्पण ही असली उत्सव है.

रामलिंगेश्वर कामन्ना मंदिर: जहां महादेव और कामदेव हैं साथ-साथ

वास्तुकला और धार्मिक इतिहास में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए यह मंदिर किसी अजूबे से कम नहीं है. यह भारत का संभवतः इकलौता ऐसा मंदिर है जहां गर्भगृह में भगवान शिव के साथ कामदेव की प्रतिमा स्थापित है. आमतौर पर मंदिरों में शिव जी अकेले या माता पार्वती के साथ दिखते हैं, लेकिन यहां महादेव और कामदेव एक साथ विराजमान हैं. मंदिर की बारीक नक्काशी और आध्यात्मिक वातावरण किसी भी यात्री को मंत्रमुग्ध कर सकता है. लोक मान्यता है कि होली के दिन जो भी भक्त इन दोनों के एक साथ दर्शन करता है, उसके जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं. यहां कामदेव ध्यान मुद्रा में शिवलिंग के पास स्थापित हैं, जो सृजन और संहार के संतुलन को दर्शाता है.

5 दिनों का महापर्व

अगर आप यहां जाने का प्लान कर रहे हैं, तो जान लें कि उत्सव पूरे पांच दिनों तक चलता है. इन पांच दिनों में मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और कई विशेष अनुष्ठान होते हैं. पर्यटकों और भक्तों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण 'चांदी का पालना' चढ़ाने की रस्म है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी मान्यता है कि जिन विवाहित जोड़ों को संतान सुख नहीं मिल रहा, वे यदि होली के इन पांच दिनों में कामदेव और शिव को चांदी का झूला अर्पित करते हैं, तो उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है. यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि नई सृष्टि और सुखद भविष्य का आशीर्वाद देने वाला पवित्र स्थान माना जाता है, जो किसी भी यात्री को सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव कराता है.