डिलीवरी बॉय के लिए रखा यूनिक गेम, जीतने पर दिया ये शानदार सरप्राइज; भावुक होकर बोला...

Surprise For Delivery Boys: इंटरनेट पर डिलीवरी बॉय के वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं. कहीं डिलीवरी बॉय जाम में फंसे नजर आते हैं तो कहीं कस्टम के गलत व्यवहार का शिकार हो जाते हैं. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स ने डिलीवरी बॉय को ऐसा सरप्राइज दिया जिससे वो इमोशनल हो गया. वीडियो देखकर लग रहा है आज इस भाई का दिन बन गया.

कौन सा गेम जीतता है डिलीवरी बॉय?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो पर दिखता है कि रूम के गेट की बैल बजती है एक शख्स गेट खोलता है तो सामने डिलीवरी बॉय सामान लेकर खड़ा था. सबसे पहले ये शख्स सामान रिसीव करता है और फिर उसको रुकने के लिए कहते हैं. इसके बाद वो 3 बैलून लेकर आता है और डिलीवरी वाले भैया से कहता है कि आपके लिए एक गेम है अगर आप जीत गए तो आपको 300 रुपये मिलेंगे. इसके बाद ये शख्स डिलीवरी बॉय को गेम का रूल बताता है. शख्स कहता है कि इन तीन गुब्बारों में एनिमल का नाम जंबल वर्ड (Jumbled Word) में लिखा है और आपको बताना है कि वो किस जानवर का नाम है. इसके लिए डिलीवरी बॉय को 1 मिनट का टाइम दिया गया. आपको बता दें कि बल वर्ड पैटर्न वो होता है जिसमें किसी भी शब्दों के अक्षर आगे पीछे या गलत क्रम में उलक्षे होते हैं जिन्हें सही कर्म में करते सह शब्द बनाना होता है.

यह भी पढ़ें: इधर-उधर भाग रहा था मासूम, पापा ने लगाया ऐसा फनी आइडिया; यूजर्स बोले- फादर ऑफ द ईयर

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे जीता ये गेम?

गेम शुरू होता है और डिलीवरी वाले भैया कॉन्फिडेंट नजर आते हैं और सुई चुभाकर पहला गुब्बारा फोड़ देते हैं. पहले गुब्बारे में एक पर्ची निकलती है जिसमें RAT लिखा होता है. दूसरे गुब्बारे में GOG और तीसरे गुब्बारे की पर्ची में CAT लिखा होता है. इस तरह ये गेम जीत जाता है और फिर ये भाई डिलीवरी बॉय को 300 रुपये देता है. जिसके बाद डिलीवरी बॉय खुश होता है और भावुक भी हो जाता है. सबसे पहले वो लड़के के पैर छूने के लिए झुकता है और फिर गले लग जाता है. डिलीवरी बॉय बताता है कि सुबह 6 बजे से अभी तक सिर्फ 400 रुपये का काम हुआ है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vatsal_srivastavaa नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.