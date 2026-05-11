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Hindi Newsजरा हटकेबाइक-स्कूटी पर ऐसे रखेंगे हेलमेट तो नहीं होगा चोरी! शख्स ने निकाली अनोखी तरकीब, वीडियो हुआ वायरल

बाइक-स्कूटी पर ऐसे रखेंगे हेलमेट तो नहीं होगा चोरी! शख्स ने निकाली अनोखी तरकीब, वीडियो हुआ वायरल

Unique Hack to Lock Helmet: हेलमेट चोरी से बचने के लिए एक शख्स ने ऐसा सॉल्यूशन बताया है जिसके बाद हेलमेट चोरी करना चोर के लिए सिर का दर्द बन जाएगा और हेलमेट चोरी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. अब ये तरीका सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: May 11, 2026, 12:11 PM IST
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Viral Unique Hack: अच्छे और मजबूत हेलमेट काफी महंगे मिलते हैं और ऐसे में वो चोरी हो जाए तो काफी दुख होता है. बाइक और स्कूटी से हेलमेट की चोरी को रोकने के लिए एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अनोखा तरीका बताया है और दावा किया है कि इसके बाद चोर के पसीने छूट जाएंगे लेकिन हेलमेट नहीं चुरा पाएगा. आइए जानते हैं वो तरीका क्या है.

अगर आप भी बाइक और स्कूटी चलाते हैं और हेलमेट के चोरी होने का डर लगा रहता है या एक बार आपका भी हेलमेट वाहन से चोरी हो चुका है तो ये तरीका आपके बहुत काम का हो सकता है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बाइक पर हेलमेट रखने का सही तरीका बता रहा है जिससे चोर हेलमेट ना चुरा पाए.

क्या है वो तरीका?

वीडियो में शख्स ने बताया कि हेलमेट को चोरी से बचाने ​के लिए दसे हैंडल बार में एक तरफ से हेलमेट की चिन स्ट्रैप फंसा दें. उसके बाद हैंडल लॉक लगा दें. अब चोर जितना चाहे दम लगा लें हेलमेट को हैंडल से नहीं निकाल पाएगा. ऐसे में यदि चोर हेलमेट को काटकर ले जाने की कोशिश करे तो काफी समय लगेगा और शोर भी होगा जिससे चोर पकड़ा जाएगा. दूसरी बार कटा हुआ हेलमेट चोर के भी किसी काम का नहीं रहेगा. यानी कुल मिलाकर हेलमेट को चोरों से बचाने में ये उपाय बहुत काम आ सकता है.

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यह भी पढ़ें: फटी जींस के बाद अब 'फटे मौजों' का ट्रेंड, अमीरों की पहली पसंद! कीमत जान उड़ जाएंगे होश

 

वायरल हो गया वीडियो

वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @social_sandesh1 नाम के पेज से शेयर किया गया. मात्र 3 दिन में 4.9 मिलियन लोग वीडियो देख चुके हैं. वीडियो पर 83 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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