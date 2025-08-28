कैफे की टेबल पर लिखी चिट्ठी ने कैसे बदल दी एक स्टार्टअप फाउंडर की किस्मत, जब सामने बैठे थे अरबपति निखिल कामत?

Note For Nikhil Kamath: मुंबई के बांद्रा में स्थित सबको कैफे में एक दिलचस्प मुलाकात हुई, जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी. यश गावड़े, जो BeHooked नामक स्टार्टअप के फाउंडर हैं, वहां अपने वीसी दोस्त आकाश सूद से मिलने पहुंचे थे. उसी दौरान उनकी नजर जेरोधा के को-फाउंडर और अरबपति निवेशक निखिल कामत पर पड़ी. कामत वहां अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहे थे.

यश ने क्या किया खास?

यश गावड़े ने हिम्मत जुटाकर सीधे जाकर बात नहीं की, बल्कि एक अलग तरीका अपनाया. उन्होंने अपनी डायरी में एक छोटा सा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने खुद का परिचय दिया और अपने स्टार्टअप BeHooked के बारे में बताया. इस स्टार्टअप का मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सोशल मीडिया-रेडी वीडियो बनाना. यह नोट उन्होंने कैफे स्टाफ के हाथों निखिल कामत तक पहुंचाया ताकि उनकी मीटिंग डिस्टर्ब न हो.

आकाश सूद की क्या भूमिका रही?

दिलचस्प बात यह रही कि शुरुआत में यश थोड़ा हिचकिचा रहे थे. लेकिन उनके दोस्त और वीसी आकाश सूद ने उन्हें मोटिवेट किया. आकाश ने कहा, “अभी करो, तुम्हें हर मौके का फायदा उठाना चाहिए.” इसी सलाह ने यश को नोट लिखने और कामत तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया. जैसे ही कैफे स्टाफ ने नोट निखिल कामत तक पहुंचाया, उन्होंने उसे ध्यान से पढ़ा. फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए यश की तरफ देखा और हाथ हिलाकर वेव किया. यह पल यश के लिए बेहद खास था. उन्होंने कहा कि केवल 2 सेकेंड का वह वेव उनके पूरे दिन को बना गया और उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा.

सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया मिली?

यश गावड़े ने यह पूरा किस्सा लिंक्डइन पर शेयर किया, साथ ही उस नोट की तस्वीर भी पोस्ट की. उनकी पोस्ट पर ढेरों पॉजिटिव कमेंट्स आए. लोगों ने यश की हिम्मत और क्रिएटिव अप्रोच की तारीफ की, वहीं निखिल कामत के विनम्र और इंस्पायरिंग व्यवहार की भी खूब सराहना हुई.