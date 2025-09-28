कार के साथ ऐसा कारनामा! लोगों को नहीं हो रहा अपनी आंखों पर भरोसा, रुक रुक कर देख रही पब्लिक

Viral Video: देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. लोग इतने क्रिएटिव हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई जुगाड़ बना ही लेते हैं. इसके अलावा मोडिफिकेशन की भी हद पार कर देते हैं. कोई साइकिल को बाइक बना देता है तो कोई गाड़ी में टाइल्स लगवा देता है. इस बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होगा. वीडियो में दिखता है कि पलटी हुई कार सड़क पर दौड़ रही है, जिसके पहिए हवा में हैं और कार की छत सड़क पर चल रही है. चलिए जानते हैं ये कारनामा कैसे हुआ.

कैसे हुआ ये कारनामा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक पलटी हुई कार रोड पर चल रही है. अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि पलटी हुई कार कैसे चल सकती है. दरअसल, कार की बॉडी उल्टी लगी हुई है. हम आपको और भी आसान भाषा में समझाते हैं. दरअसल, ये कारनामा कार को उल्टी करके उसके छत के हिस्से पर पहिए लगाकर किया गया है. इसके अलावा पहिए की जगह को छत बना दिया गया है. इसलिए देखने में लग रहा है कि कार पलटी हुई चल रही है. जब ये कार सड़क पर निकली तो जिसने देखा वो देखता ही रह गया. गाड़ी को उल्टा चलता हुआ देख लोग फोन निकालकर इसका फोटो लेने लगे. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @aapkaculture नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 41 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. इतना ही नहीं 63 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने बड़ी संख्या में मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "अमेरिका क्या कहता था." दूसरे यूजर ने कहा, "किसने बनाया ये मुजस्समा." तीसरे यूजर ने लिखा, "पूरा कार समाज डरा हुआ है." चौथे यूजर ने लिखा, "इसको भूतिया फिल्म में रोल देना चाहिए."

