कार के साथ ऐसा कारनामा! लोगों को नहीं हो रहा अपनी आंखों पर भरोसा, रुक रुक कर देख रही पब्लिक

Modified Car Ka Video: आपने आज तक बहुत तरह के जुगाड़ देखे होंगे, लेकिन ऐसी कार आज तक नहीं देखी होगी. सब के मन में सही सवाल है कि ये पलटी हुई कार कैसे दौड़ रही है. चलिए जानते हैं ये कारनामा कैसे हुआ.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 28, 2025, 09:59 PM IST
Viral Video: देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. लोग इतने क्रिएटिव हैं कि हर समस्या का कोई ना कोई जुगाड़ बना ही लेते हैं. इसके अलावा मोडिफिकेशन की भी हद पार कर देते हैं. कोई साइकिल को बाइक बना देता है तो कोई गाड़ी में टाइल्स लगवा देता है. इस बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होगा. वीडियो में दिखता है कि पलटी हुई कार सड़क पर दौड़ रही है, जिसके पहिए हवा में हैं और कार की छत सड़क पर चल रही है. चलिए जानते हैं ये कारनामा कैसे हुआ.

कैसे हुआ ये कारनामा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक पलटी हुई कार रोड पर चल रही है. अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि पलटी हुई कार कैसे चल सकती है. दरअसल, कार की बॉडी उल्टी लगी हुई है. हम आपको और भी आसान भाषा में समझाते हैं. दरअसल, ये कारनामा कार को उल्टी करके उसके छत के हिस्से पर पहिए लगाकर किया गया है. इसके अलावा पहिए की जगह को छत बना दिया गया है. इसलिए देखने में लग रहा है कि कार पलटी हुई चल रही है. जब ये कार सड़क पर निकली तो जिसने देखा वो देखता ही रह गया. गाड़ी को उल्टा चलता हुआ देख लोग फोन निकालकर इसका फोटो लेने लगे. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @aapkaculture नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 41 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. इतना ही नहीं 63 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. 
वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स ने बड़ी संख्या में मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "अमेरिका क्या कहता था." दूसरे यूजर ने कहा, "किसने बनाया ये मुजस्समा." तीसरे यूजर ने लिखा, "पूरा कार समाज डरा हुआ है." चौथे यूजर ने लिखा, "इसको भूतिया फिल्म में रोल देना चाहिए."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

social mediaCar modificationviral

