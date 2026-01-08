गजब का टैलेंट: फ्री की ईंट से बना दिया यूनिक म्यूजिक सिस्टम, लोगों ने लगाए इतने पैसे

Handmade Music System: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक लड़का फ्री की ईंट से म्यूजिक सिस्टम बना देता है और फिर मार्केट में ले जाकर 2000 रुपये में बेच देता है. चलिए जानते हैं ये यूनिक स्पीकर कैसे बनाया गया.
Trending Photos
Viral Video: अपना हुनर दिखाने के लिए सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है. कोई डांस वीडियो बनाकर पॉपुलर हो गया तो कोई अपने यूनिक टैलेंट के कारण छा गया. इसके अलावा सोशल मीडिया पर ऐसे भी वीडियो वायरल होते रहते हैं जो हुनर की मिसाल पेश करते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल है जिसमें एक लड़का फ्री की ईंट से म्यूजिक सिस्टम बना देता है और फिर मार्केट में ले जाकर 2000 रुपये में बेच देता है. चलिए जानते हैं ये यूनिक स्पीकर को कैसे बनाया गया.
स्पीकर देखकर चौंक गए ग्राहक?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स पहले ईंट का टुकड़ा फ्री में ले लेता है. इसके बाद वो अपनी मर्जी से ईंट की कटिंग कराता है. इसके बाद वो कहता है कि इस बार में ऐसी चीज बना रहा हूं जो दिखाई नहीं सुनाई देता है. इसके बाद वो ईंट पर नाम उकेरता है. इसके बाद वो ईंट पर साइनिंग पेंट करता है और कलर से पेंट किया. इसके बाद ईंट अंदर ऐसा स्पीकर फिट किया कि वो स्पीकर बाहर से दिखाई नहीं देता है. जब म्यूजिक बजता है तो ऐसा लगता है कि ईंट के अंदर से ही आवाज आ रही हैं. इसके बाद वो इस यूनिक म्यूजिक सिस्टम को अच्छी तरह पैक कराता है और पब्लिक प्लेस में बेचने के लिए चला जाता है. वहां पर वो आने जाने वाले लोगों को अपना यूनिक स्पीकर बजाकर दिखाता है.
यह भी पढ़ें: ना चेन, ना गियर, ना ब्रेक... इन चाचा के पास है ये इकलौती साइकिल! बोले- 5 साल पहले...
कितने रुपये में बेचा ये स्पीकर?
इस यूनिक म्यूजिक सिस्टम को बजता देख लोग हैरान थे. लोगों को ये कला बहुत पसंद आ रही थी. आखिरकार एक शख्स 2000 रुपये लगाता है और ये लड़का 2000 रुपये में ये स्पीकर बेच देता है. अब ये वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर यूजर्स कला की तारीफ कर रहे हैं.
क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @deluxebhaiyaji नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.6 मिलियन लाइक हो चुके हैं. यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "अब वो 2 हजार का लेकर 2000 का बेच देगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "इंसान में दिमाग हो ना तो पत्थर को भी सोना बनाकर बेच सकता है."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.