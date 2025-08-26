राज्य छोड़ो.. ट्रेन के डिब्बे तक में कर दिया गया है बंटवारा, जरा संभलकर बैठें यात्री! पैर फिसलते ही पहुंच जाएंगे दूसरे राज्य

Navapur railway station: भारत में आज हजारों ट्रेन चलती हैं. हर रोज काफी लोग सफर करते हैं, लेकिन कुछ रेलवे स्टेशन अपने आप में ही काफी खास हैं और अनोखी स्थिति के चलते देशभर में जाने जाते हैं. ऐसा ही एक रेलवे स्टेशन है, जो दो राज्यों की सीमा में है.
Railway station situated in two states: देश में कई रेलवे स्टेशन हैं, जो अपनी-अपनी खासियतों के चलते काफी चर्चाओं में रहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी अनोखी बनावट के लिए जाने जाते हैं. जहां महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले और गुजरात की सीमा पर भी एक ऐसा हिल स्टेशन मौजूद है. इस रेलवे स्टेशन के पीछे की कहानी तो जबरदस्त है. बता दें कि यह नवापुर रेलवे स्टेशन है और ये भारत का एकमात्र रेलवे स्टेशन है, जो दो अलग-अलग राज्यों में बंटा हुआ है. दरअसल इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र में और आधा हिस्सा गुजरात में है. इस अनोखी स्थिति ने चलते यह पूरे देशभर में फेमस है.
दो राज्यों की सीमा में ट्रेन
नवापुर रेलवे स्टेशन अपनी अनोखी खासियत के चलते काफी फेमस है. दरअसल इस रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा महाराष्ट्र में है और दूसरा हिस्सा गुजरात में है. वहीं इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसकी सीमा को स्पष्ट रूप से दर्शाया भी गया है. जहां प्लेटफॉर्म पर एक सफेद रेखा खींची गई है, जिसके एक तरफ महाराष्ट्र लिखा है और दूसरी तरफ गुजरात लिखा है. वहीं आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य तो तब होगा, जब आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन पर लगे बेंच भी दो राज्यों में बंटे हुए हैं. एक बेंच का आधा हिस्सा महाराष्ट्र का है और दूसरा हिस्सा गुजरात का है. यानी कोई भी व्यक्ति अपना एक पैर महाराष्ट्र में और दूसरा गुजरात में रख सकता है. अगर गलती से भी पैर फिसल गया तो आप दूसरे राज्य में होंगे. स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों का भी यही हाल है. ट्रेन का आधा हिस्सा महाराष्ट्र में रुकता है और आधा हिस्सा गुजरात में रुकता है.
1960 में हुआ था बंटवारा
इस रेलवे स्टेशन की कहानी काफी पुरानी है. दरअसल अंग्रेजों के शासनकाल में यह स्टेशन बना था और उस वक्त यह पूरा एक ही प्रांत में था. हालांकि 1960 में जब महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ तो नवापुर शहर को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया. इस बंटवारे के चलते ही नवापुर रेलवे स्टेशन भी दो राज्यों के बीच आ गया. इस रेलवे स्टेशन पर भी दोनों राज्यों की संस्कृति का मिला-जुला रूप देखने को मिलता है.