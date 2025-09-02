बीवी की बेस्ट फ्रेंड का चल रहा था हस्बैंड संग 'सीक्रेट अफेयर', पता चला तो पूरे शहर में लगवाया ऐसा बैनर
बीवी की बेस्ट फ्रेंड का चल रहा था हस्बैंड संग 'सीक्रेट अफेयर', पता चला तो पूरे शहर में लगवाया ऐसा बैनर

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 02, 2025, 08:14 AM IST
बीवी की बेस्ट फ्रेंड का चल रहा था हस्बैंड संग 'सीक्रेट अफेयर', पता चला तो पूरे शहर में लगवाया ऐसा बैनर

Cheating Husband: धोखा जब प्यार में मिलता है तो इंसान टूट जाता है. कोई चुपचाप दर्द सहता है तो कोई बदला लेने के लिए अजीबोगरीब रास्ते चुन लेता है. कुछ ऐसा ही हुआ चीन के हुनान प्रांत के चांगशा शहर में, जहां एक पत्नी को पता चला कि उसके पति का पिछले पांच साल से उसकी सबसे अच्छी दोस्त के साथ सीक्रेट रिश्ता चल रहा है. यह खुलासा किसी के भी दिल को चीर देने वाला था लेकिन पत्नी ने जो किया, उसने पूरे शहर में तहलका मचा दिया.

यह भी पढ़ें: दुनिया का पहली कैट सिटी, जहां बिल्लियों के लिए बनी मेट्रो! मॉल-फास्ट फूड की भी दुकान, AI नहीं सबकुछ है असली

पत्नी ने आखिर किया क्या?

पत्नी ने गुस्से और तंज से भरा बदला लेने का तरीका अपनाया. उसने पूरे शहर में लाल रंग के बैनर लगा दिए, जिन पर लिखा था, “मेरे पति के साथ पांच साल तक रहने के लिए धन्यवाद.” यह संदेश उसी दोस्त को ताना मारने के लिए था, जिसने उसकी पीठ पीछे रिश्ता निभाया.

बैनरों पर क्या लिखा था?

सिर्फ इतना ही नहीं, पत्नी ने एक बैनर में यह भी लिखा, “शी ने नैतिकता तोड़ी, अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पति के साथ अवैध संबंध बनाए.” यह बैनर लोगों की नजरों का केंद्र बन गया और जिसने भी इसे देखा, वह दंग रह गया. बताया जाता है कि यह बैनर पत्नी ने खुद ही लगवाए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ लाल झंडे एक कार पर भी लगाए गए थे, हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि कार उस दोस्त की थी या नहीं. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने शहर में सनसनी फैला दी. लोग चर्चा करने लगे कि यह बदला लेना सही है या गलत.

यह भी पढ़ें: भारत की धरती पर कौन है सबसे ज्यादा जमीनों का मालिक? नाम जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

कानूनी पेंच भी सामने आए

वकीलों का कहना है कि पत्नी का यह कदम उसकी दोस्त की प्राइवेसी और प्रतिष्ठा पर हमला है. इस वजह से कानूनी दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं. कुछ लोगों ने पत्नी की हिम्मत की तारीफ की, तो वहीं कई लोग कहने लगे कि इस तरह पब्लिकली किसी की निजी जिंदगी उजागर करना ठीक नहीं. पत्नी का कहना है कि पति का धोखा तो किसी तरह सहा जा सकता था, लेकिन सबसे गहरे जख्म तो उसकी सबसे करीबी दोस्त ने दिए. दोस्ती का गद्दार होना उसके लिए सबसे बड़ा सदमा था. चीन जैसे समाज में, जहां लोग आमतौर पर निजी मामले छिपा कर रखते हैं वहां इस तरह का बदला बेहद चौंकाने वाला है.

;