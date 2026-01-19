दुनिया का वो अनोखा मंदिर, जहां वकील नहीं चिट्ठी दिलाती है इंसाफ; स्टैम्प पेपर पर लिखी अर्जियों से होता है फैसला

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेदुनिया का वो अनोखा मंदिर, जहां वकील नहीं चिट्ठी दिलाती है इंसाफ; स्टैम्प पेपर पर लिखी अर्जियों से होता है फैसला

उत्तराखंड की पहाड़ों में एक ऐसा अनोखा मंदिर है, जहां लोग वकील या अदालत के चक्कर नहीं लगाते. यहां इंसाफ पाने का तरीका बेहद सरल और मजेदार है सिर्फ एक चिट्ठी लिखने से अनोकामना पूरी होती है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 19, 2026, 06:32 PM IST
हिंदू धर्म में हर परिवार या कुल का अपना एक खास देवता या देवी होता है, जिसे कुलदेव या कुलदेवी कहा जाता है. ये देवता उस परिवार के रक्षक माने जाते हैं. उत्तराखंड में ऐसा एक कुल देवता भी हैं, जिनके मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामना या अर्जी लिखते हैं. ऐसा माना जाता है कि यहां लिखी गई चिट्ठी से उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है. आइए जानते हैं इस अनोखे देवता और मंदिर के बारे में.

क्या है मान्यता

उत्तराखंड में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध अल्मोड़ा जिले में चितई गोलू देवता का मंदिर स्थित है. गोलू देवता को स्थानीय लोग न्याय का देवता मानते हैं. मान्यता है कि मंदिर में अर्जी लिखने से व्यक्ति को जल्दी न्याय मिल जाता है. ये देवता भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और अपनी शक्ति और न्यायप्रियता के लिए दर-दूर तक प्रसिद्ध हैं. लोग अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में राहत पाने के लिए यहां आते हैं और विश्वास रखते हैं कि देवता उनकी बात सुनेंगे.

चढ़ाई जाती है घंटी

मंदिर में अपनी मनोकामना परी होने के बाद श्रद्धालु घंटी चढ़ाते हैं. इसके अलावा, लोग गोलू देवता को पत्र या चिट्ठी लिखकर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं. कुछ तो स्टैम्प पेपर पर लिखी अर्जी भेजकर न्याय पाने की उम्मीद रखते हैं. मंदिर में लगी घंटियों और चिट्ठियों की संख्या देखकर ही श्रद्धालुओं का विश्वास और देवता की प्रसिद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है. यह परंपरा इसे अद्वितीय बनाती है और लोगों में विश्वास और भक्ति बनाए रखती है.

कैसी है मूर्ति

गोलू देवता की मूर्ति सफेद रंग की है और घोड़े पर सवार दिखाई जाती है. मूर्ति में देवता ने पगड़ी बांधी हुई है और हाथ में धनुष-बाण धारण किया हुआ है. न्यायप्रिय होने के साथ-साथ उन्हें कुमाऊं का राजा भी माना जाता है. यही वजह है कि लोग उनके मंदिर को केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि न्याय और सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं. यहां आने वाले श्रद्धालु अपने विश्वास और उम्मीद के साथ अपने मामले की अर्जी लिखते हैं और देवता की कृपा की प्रतीक्षा करते हैं.

नोट: इस लेख में दी गई जानकारी, उपाय, लाभ या सलाह केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है. Zee News Hindi इसकी सत्तता पुष्टि या समर्थन नहीं करता, स्टोरी में दी गई जानकारियां विभिन्न स्रोतों जैसे धार्मिक ग्रंथ, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचन, लोक मान्यताएं और कथाओं से संकलित की गई हैं. पाठकों से अनुरोध है कि इसे अंतिम सत्य या दावे के रूप में न लें और अपने विवेक का प्रयोग करें. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

The miracle of HinduismSpiritual Special

