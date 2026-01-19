दुनिया का वो अनोखा मंदिर, जहां वकील नहीं चिट्ठी दिलाती है इंसाफ; स्टैम्प पेपर पर लिखी अर्जियों से होता है फैसला

हिंदू धर्म में हर परिवार या कुल का अपना एक खास देवता या देवी होता है, जिसे कुलदेव या कुलदेवी कहा जाता है. ये देवता उस परिवार के रक्षक माने जाते हैं. उत्तराखंड में ऐसा एक कुल देवता भी हैं, जिनके मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामना या अर्जी लिखते हैं. ऐसा माना जाता है कि यहां लिखी गई चिट्ठी से उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है. आइए जानते हैं इस अनोखे देवता और मंदिर के बारे में.

क्या है मान्यता

उत्तराखंड में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध अल्मोड़ा जिले में चितई गोलू देवता का मंदिर स्थित है. गोलू देवता को स्थानीय लोग न्याय का देवता मानते हैं. मान्यता है कि मंदिर में अर्जी लिखने से व्यक्ति को जल्दी न्याय मिल जाता है. ये देवता भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और अपनी शक्ति और न्यायप्रियता के लिए दर-दूर तक प्रसिद्ध हैं. लोग अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में राहत पाने के लिए यहां आते हैं और विश्वास रखते हैं कि देवता उनकी बात सुनेंगे.

चढ़ाई जाती है घंटी

मंदिर में अपनी मनोकामना परी होने के बाद श्रद्धालु घंटी चढ़ाते हैं. इसके अलावा, लोग गोलू देवता को पत्र या चिट्ठी लिखकर अपनी इच्छा प्रकट करते हैं. कुछ तो स्टैम्प पेपर पर लिखी अर्जी भेजकर न्याय पाने की उम्मीद रखते हैं. मंदिर में लगी घंटियों और चिट्ठियों की संख्या देखकर ही श्रद्धालुओं का विश्वास और देवता की प्रसिद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है. यह परंपरा इसे अद्वितीय बनाती है और लोगों में विश्वास और भक्ति बनाए रखती है.

कैसी है मूर्ति

गोलू देवता की मूर्ति सफेद रंग की है और घोड़े पर सवार दिखाई जाती है. मूर्ति में देवता ने पगड़ी बांधी हुई है और हाथ में धनुष-बाण धारण किया हुआ है. न्यायप्रिय होने के साथ-साथ उन्हें कुमाऊं का राजा भी माना जाता है. यही वजह है कि लोग उनके मंदिर को केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि न्याय और सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं. यहां आने वाले श्रद्धालु अपने विश्वास और उम्मीद के साथ अपने मामले की अर्जी लिखते हैं और देवता की कृपा की प्रतीक्षा करते हैं.

