75 की उम्र में 50 के दिखते हैं इस जनजाति के लोग; क्या है धड़कते हुए दिल का राज?

Tsimane Tribe: दुनियाभर में ऐसी कई जनजाति है जो अपने अपने रहन-सहन के लिए फेमस होती है, किसी के शरीर की बनावट तो किसी के बोलने का तरीका या फिर किसी की कोई एक खास परंपरा, ये अन्य लोगों से जुदा होती है, जिसकी वजह से इस जनजाति की चर्चा दुनियाभर में होती है. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं एक ऐसी जनजाति के बारे में, जिसका दिल 75 साल की उम्र में 50 साल के लोगों के जैसा धड़कता है. ऐसा क्यों होता है इसके पीछे की क्या खास वजह है, आइए जानते हैं.

कहां रहते हैं इस जनजाति के लोग

इस जनजाति के लोग अमेजन के वर्षा वनों में निवास करते हैं. इस जनजाति को त्सिमाने के नाम से जानते हैं, इनकी उम्र तो बढ़ती है लेकिन इनके चेहरे और शरीर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है. इनके लंबी उम्र के राज से वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं. इस जनजाति के लोग आधुनिक युग से काफी ज्यादा दूर हैं, मेडिकल सेवाएं भी इनके पास नहीं पहुंच पाती हैं, इसके बावजूद भी इस त्सिमाने जनजाति के लोग बूढ़े नहीं होते हैं.

क्या है बूढ़े न होने का राज?

इनके बूढ़े न होने की वजह को लेकर जब शोधकर्ताओं ने शोध किया तो उन्हें पता चला कि इनकी डाइट ही ऐसे है जो इन्हें बूढ़ा होने से बचाती है. इनकी उम्र भले ही बढ़ती है पर इनका दिल बूढ़ा नहीं होता है. ऐसा कहा जाता है कि 75 साल की उम्र में ये 50 साल के दिखते हैं. 2017 में लैसेंट प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया था कि इस जनजाति के 75 साल के उम्र के 65 प्रतिशत लोगों को कोरोनरी ऑर्टरी कैल्सियम नहीं था. इस उम्र में 80 प्रतिशत अमेरिकियों में ये समस्या आ जाती है या फिर इसके लक्षण दिख जाते हैं.

बता दें कि सीएसी के मौजूद होने से खून की नदी बंद होने और दिल के दौरे का खतरा बढ़ता है. ऐसे में कोरोनरी ऑर्टरी कैल्सियम न होना ये बताता है कि त्सिमाने लोगों का दिल काफी ज्यादा खुश और स्वस्थ्य है. जो इन्हें अन्य लोगों से जुदा बनाता है.