आ नहीं सकते तो... शख्स ने शादी में ऐसा कार्ड छपवाया, देख रिश्तेदारों के उड़ गए होश

Hindi Newsजरा हटकेआ नहीं सकते तो... शख्स ने शादी में ऐसा कार्ड छपवाया, देख रिश्तेदारों के उड़ गए होश

इन दिनों सोशल मीडिया पर शादी का कार्ड का तस्वीर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें शख्स ने ऐसा चीज छपवाया की देख रिश्तेदार भी दंग रह गए और तेजी से वायरल हो रहा है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 06, 2026, 03:37 PM IST
शादी का नाम आते ही लोगों के दिमाग में भीड़, सफर, खर्च और कई रस्मों की तस्वीर उभर आती है. लेकिन बदलते वक्त के साथ अब शादियों का अंदाज भी बदलने लगा है. तकनीक ने न सिर्फ बातचीत को आसान बनाया है, बल्कि अब शादी जैसे पारंपरिक मौके भी इससे अछूते नहीं रहे. हाल ही में एक ऐसा शादी का कार्ड चर्चा में आया, जिसने रिश्तेदारों को हैरान कर दिया. इस कार्ड में सिर्फ शादी की जानकारी ही नहीं, बल्कि एक ऐसा विकल्प भी दिया गया है, जिससे लोग बिना आए भी रस्म निभा सकें. यह पहल मजेदार होने के साथ-साथ सोचने पर मजबूर करने वाली भी है.

जब शादी के कार्ड में जुड़ गया क्यूआर कोड

यह अनोखा शादी का कार्ड इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कार्ड में दूल्हा-दुल्हन की शादी से जुड़ी पूरी जानकारी के साथ एक क्यूआर कोड भी छापा गया है. जैसे ही इस क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है, सीधे दूल्हा-दुल्हन की यूपीआई आईडी खुल जाती है. इसका मतलब साफ है कि जो रिश्तेदार शादी में शामिल नहीं हो सकते, वे ऑनलाइन ही शगुन या मुंह दिखाई भेज सकते हैं. यह तरीका पारंपरिक कार्ड से बिल्कुल अलग है और डिजिटल जमाने की नई सोच को दिखाता है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है.

सड़क हादसों के डर से निकला नया आइडिया

कार्ड छपवाने वाले युवक का कहना है कि शादी में शामिल होने के लिए रिश्तेदारों को अक्सर लंबा सफर तय करना पड़ता है. कई बार यह सफर सड़क हादसों का कारण बन जाता है और खुशी का मौका दुख में बदल जाता है. इसी खतरे को देखते हुए उसने यह अनोखा फैसला लिया. उसका मानना है कि अगर कोई शादी में नहीं आ पाता, तो उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए. डिजिटल शगुन का विकल्प देकर उसने लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है. इसके साथ ही समय और पैसों की बचत भी इस सोच का बड़ा कारण बताया जा रहा है.

एक साथ दो शादियां और एक ही पहल

इस शख्स ने अपनी बहन और अपनी शादी दोनों के लिए यही अनोखा कार्ड छपवाया है. एक शादी 7 फरवरी को है, जबकि दूसरी 8 फरवरी को संपन्न होगी. दोनों ही निमंत्रण पत्रों पर एक ही तरह का क्यूआर कोड दिया गया है, जिससे कन्यादान और मुंह दिखाई की रस्म ऑनलाइन पूरी की जा सके. युवक का कहना है कि जो रिश्तेदार दूर रहते हैं या व्यस्तता के कारण नहीं आ सकते, वे आराम से घर बैठे शुभकामनाएं भेज सकते हैं. इससे किसी पर यात्रा का दबाव नहीं पड़ेगा.

डिजिटल कार्ड को मिल रही सराहना

इस पहल को लेकर इलाके में काफी चर्चा है और लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं. युवक ने दूर-दराज रहने वाले रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के जरिए डिजिटल कार्ड भेजे हैं, जबकि आसपास के लोगों को खुद जाकर कार्ड दिए गए. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह सोच समय की जरूरत है और समाज को एक सकारात्मक संदेश देती है. यह तरीका दिखाता है कि परंपराओं को निभाते हुए भी तकनीक का सही इस्तेमाल किया जा सकता है. शादी जैसे खास मौके पर सुरक्षा, सुविधा और समझदारी को साथ लेकर चलना लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

