Viral Post: नहीं सुना होगा ऐसा Business Idea! भाई बेच रहा है लोन पर सेकंड हैंड चड्डी, तस्वीर हुई वायरल

Viral Post: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें एक अतरंगी सा व्यापार करता शख्स नजर आया. इस बिजनेस आईडिया को जानकर हर कोई सिर्फ हैरान है.
Viral Post: आज के समय में ज्यादातर लोग 9 घंटे की नौकरी करने की जगह अपना खुद का काम करना पसंद करते हैं. ये ही कारण है कि युवाओं के बीच स्टार्टअप ज्यादा फेमस है. वहीं, नौकरी से परेशान लोग तरह-तरह के बिजनेस आइडिया को अपनाकर कमाई का जरिया भी तलाशते रहते हैं. इंटरनेट खंगालने लगे तो ढेरों बिजनेस आईडिया की लाइन लग सकती है जिनमें कई बार ऐसे अतरंगी ख्याल वाले बिजनेस देखने को मिल जाते हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी न हो.
सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही अनोखा बिजनेस देखने को मिला है. इंटरनेट पर तेजी से पोस्ट वायरल हो रहा है और हर कोई उसे देखकर हैरान है. इसकी वजह डॉ रोहित नामक शख्स का विज्ञापन है. दरअसल, विज्ञापन से पता चला कि भाई ने नया व्यापार शुरू किया है और वो सेकंड हैंड चड्डी बेच रहा है.
लोन पर मिलेगी सेकंड हैंड चड्डी
वायरल पोस्ट के जरिए पता चल रहा है कि शख्स ने सेकंड हैंड चड्डी का काम शुरू किया है. अगर किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं है या वो अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं तो उन्हें भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई जी लोन पर भी सेकंड हैंड चड्डी दे रहे हैं. पोस्ट के जरिए ये भी जानकारी दी गई कि दुकान पर सभी कंपनी की सेकंड हैंड चड्डी सिर्फ 11 रुपये में मिलती हैं.
EMI के लिए क्या देंगे होंगे डॉक्यूमेंट्स?
वायरल पोस्ट पर तरह-तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं. सेकंड हैंड चड्डी को लोन पर बेचने की पोस्ट पर कई लोग कमेंट सेक्शन में मजे लेते नजर आए. एक यूजर ने कमेंट कर EMI डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ लिया. दूसरे यूजर ने कमेंट कर पूछा- ‘भाई चड्डी का डाउन पेमेंट कितना है.’ तीसरे यूजर ने लिखा ‘किस्त टाइम पर नहीं भरी तो चड्डी खींच ली जाएगी.’ इस तरह से ढेरों कमेंट वायरल पोस्ट पर देखने को मिले.
