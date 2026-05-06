Advertisement
trendingNow13206593
Hindi Newsजरा हटकेट्रक पर गिरा हवाई जहाज! आसमान से आए प्लेन ने उड़ा दिए परखच्चे, डैशकैम में कैद हुई ड्राइवर की हरकत

ट्रक पर गिरा हवाई जहाज! आसमान से आए प्लेन ने उड़ा दिए परखच्चे, डैशकैम में कैद हुई ड्राइवर की हरकत

न्यू जर्सी के न्यूर्क एयरपोर्ट पर रविवार को एक बड़ा विमान हादसा टल गया. इटली से आ रहे यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान का निचला हिस्सा लैंडिंग के दौरान एक ट्रक से टकरा गया. जानें ड्राइवर की हालत और हादसे की पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 06, 2026, 10:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रक पर गिरा हवाई जहाज! आसमान से आए प्लेन ने उड़ा दिए परखच्चे, डैशकैम में कैद हुई ड्राइवर की हरकत

Plane Truck Collision: अमेरिका के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक न्यूर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. इटली के वेनिस से आ रहा यूनाइटेड एयरलाइंस का एक विशाल बोइंग 767 विमान लैंडिंग के दौरान रनवे के पास से गुजर रहे एक ट्रक से टकरा गया. यह घटना इतनी भयानक थी कि प्लेन का टायर और उसका निचला हिस्सा सीधे चलते हुए ट्रक के ऊपरी हिस्से से जा भिड़ा.

हाईवे पर आसमान से आई शामत

रविवार दोपहर को यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 169 वेनिस से न्यूर्क एयरपोर्ट पहुंच रही थी. लैंडिंग के समय विमान काफी नीचे उड़ रहा था, तभी न्यू जर्सी टर्नपाइक पर चल रहे एक डिलीवरी ट्रक के साथ इसकी टक्कर हो गई. विमान ने न केवल ट्रक को टक्कर मारी बल्कि एक लाइट पोल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जो बाद में एक जीप पर जा गिरा.

Add Zee News as a Preferred Source

यहां ज्वालामुखी के अंदर उबल रहा मौत का 'लाल खौलता लावा', वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

ड्राइवर वॉरेन बोर्डली की किस्मत

इस ट्रक को वॉरेन बोर्डली नाम का ड्राइवर चला रहा था, जो बाल्टिमोर की एक बेकरी कंपनी के लिए ब्रेड ले जा रहा था. ट्रक के अंदर लगे डैशबोर्ड कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइवर मजे से गाना गा रहा था, तभी अचानक कांच टूटने और टकराने की तेज आवाज आती है. वॉरेन को हाथ और बाजू पर कांच लगने से मामूली चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

 

 

चमत्कार से कम नहीं है सबका बचना

ट्रक कंपनी के मालिक चक पाटेराकिस ने कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि ड्राइवर और प्लेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं. उन्होंने इसे ईश्वर की मदद करार दिया, क्योंकि जिस तरह से विमान ने ट्रक को टक्कर मारी, वह एक बहुत बड़ी तबाही का रूप ले सकती थी. रनवे हाईवे के बिल्कुल किनारे पर स्थित है, जिसके कारण विमानों को ट्रैफिक के ऊपर से काफी नीचे उड़ना पड़ता है.

इटली PM जॉर्जिया मेलोनी ने खुद शेयर की अपनी 'डीपफेक' फोटो, यूजर्स की लगा दी क्लास!

NTSB की कड़ी जांच और कार्रवाई

राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) ने इस घटना को एक दुर्घटना की श्रेणी में रखा है क्योंकि विमान को काफी नुकसान पहुंचा है. जांचकर्ताओं ने विमान के कॉकपिट वॉयस और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को जब्त कर लिया है. यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी एहतियात के तौर पर विमान के क्रू को ड्यूटी से हटा दिया है और मामले की आंतरिक सुरक्षा जांच शुरू कर दी है. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

plane truck CollisionUnited Airlines

Trending news

मई का पहला हफ्ता मॉनसूनी बीत रहा, जून में क्या सूखा पड़ेगा? मौसम विभाग ने क्या कहा?
weather update
मई का पहला हफ्ता मॉनसूनी बीत रहा, जून में क्या सूखा पड़ेगा? मौसम विभाग ने क्या कहा?
अग्निमित्रा पॉल को बुलाया गया दिल्‍ली, बंगाल में लागू होगा दिल्‍ली मॉडल?
agnimitra paul
अग्निमित्रा पॉल को बुलाया गया दिल्‍ली, बंगाल में लागू होगा दिल्‍ली मॉडल?
डबल धमाके से दहला अमृतसर-जालंधर! ब्लास्ट पर क्या कोई थी बड़ी साजिश? जांच जारी
punjab double Blast
डबल धमाके से दहला अमृतसर-जालंधर! ब्लास्ट पर क्या कोई थी बड़ी साजिश? जांच जारी
'...तो ममता बनर्जी को डिसमिस कर दिया जाएगा', असम सीएम हिमंता ने कह दी खरी-खरी
Assembly Election 2026
'...तो ममता बनर्जी को डिसमिस कर दिया जाएगा', असम सीएम हिमंता ने कह दी खरी-खरी
जीत तो मिल गई, लेकिन बीजेपी के सामने बंगाल में कौन सी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं?
West Bengal
जीत तो मिल गई, लेकिन बीजेपी के सामने बंगाल में कौन सी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं?
Live: कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, टीएमसी समर्थकों के साथ झड़प; बुलडोजर भी आया
West Bengal Live
Live: कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, टीएमसी समर्थकों के साथ झड़प; बुलडोजर भी आया
थलापति विजय की जीत के बाद वायरल हुआ गाड़ी नंबर, 8 साल पहले हो गई थी भविष्यवाणी...?
thalapathy vijay
थलापति विजय की जीत के बाद वायरल हुआ गाड़ी नंबर, 8 साल पहले हो गई थी भविष्यवाणी...?
बंगाल में धर्म देखकर लोगों ने किया वोट! क्यों उठने लगे हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे?
West Bengal
बंगाल में धर्म देखकर लोगों ने किया वोट! क्यों उठने लगे हिंदू पोलराइजेशन के मुद्दे?
एक दिन में बदली किस्मत, दिखी लोकतंत्र की खूबसूरती, पढ़ें इन उम्मीदवारों की कहानी
DNA
एक दिन में बदली किस्मत, दिखी लोकतंत्र की खूबसूरती, पढ़ें इन उम्मीदवारों की कहानी
घाटी में ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे में 2 अंडरग्राउंड नार्को ठिकाने ध्वस्त
Jammu-kashmir
घाटी में ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे में 2 अंडरग्राउंड नार्को ठिकाने ध्वस्त