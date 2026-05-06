ट्रक पर गिरा हवाई जहाज! आसमान से आए प्लेन ने उड़ा दिए परखच्चे, डैशकैम में कैद हुई ड्राइवर की हरकत

Plane Truck Collision: अमेरिका के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक न्यूर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. इटली के वेनिस से आ रहा यूनाइटेड एयरलाइंस का एक विशाल बोइंग 767 विमान लैंडिंग के दौरान रनवे के पास से गुजर रहे एक ट्रक से टकरा गया. यह घटना इतनी भयानक थी कि प्लेन का टायर और उसका निचला हिस्सा सीधे चलते हुए ट्रक के ऊपरी हिस्से से जा भिड़ा.

हाईवे पर आसमान से आई शामत

रविवार दोपहर को यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 169 वेनिस से न्यूर्क एयरपोर्ट पहुंच रही थी. लैंडिंग के समय विमान काफी नीचे उड़ रहा था, तभी न्यू जर्सी टर्नपाइक पर चल रहे एक डिलीवरी ट्रक के साथ इसकी टक्कर हो गई. विमान ने न केवल ट्रक को टक्कर मारी बल्कि एक लाइट पोल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जो बाद में एक जीप पर जा गिरा.

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ड्राइवर वॉरेन बोर्डली की किस्मत

इस ट्रक को वॉरेन बोर्डली नाम का ड्राइवर चला रहा था, जो बाल्टिमोर की एक बेकरी कंपनी के लिए ब्रेड ले जा रहा था. ट्रक के अंदर लगे डैशबोर्ड कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइवर मजे से गाना गा रहा था, तभी अचानक कांच टूटने और टकराने की तेज आवाज आती है. वॉरेन को हाथ और बाजू पर कांच लगने से मामूली चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

New footage shows the moment a United Airlines plane collided with a light pole and a truck while landing at Newark Liberty International Airport. The Boeing 767 was traveling at about 160 mph when it made contact. Air traffic controllers say there was a hole in the side of… https://t.co/95QdBrihtK pic.twitter.com/m4BofEwB5d — Collin Rugg (@CollinRugg) May 5, 2026

चमत्कार से कम नहीं है सबका बचना

ट्रक कंपनी के मालिक चक पाटेराकिस ने कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि ड्राइवर और प्लेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं. उन्होंने इसे ईश्वर की मदद करार दिया, क्योंकि जिस तरह से विमान ने ट्रक को टक्कर मारी, वह एक बहुत बड़ी तबाही का रूप ले सकती थी. रनवे हाईवे के बिल्कुल किनारे पर स्थित है, जिसके कारण विमानों को ट्रैफिक के ऊपर से काफी नीचे उड़ना पड़ता है.

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NTSB की कड़ी जांच और कार्रवाई

राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) ने इस घटना को एक दुर्घटना की श्रेणी में रखा है क्योंकि विमान को काफी नुकसान पहुंचा है. जांचकर्ताओं ने विमान के कॉकपिट वॉयस और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को जब्त कर लिया है. यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी एहतियात के तौर पर विमान के क्रू को ड्यूटी से हटा दिया है और मामले की आंतरिक सुरक्षा जांच शुरू कर दी है.